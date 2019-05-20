Тульский камерный драматический театр: «Маленькие трагедии» на маленькой сцене

Фото Дмитрия Абрамова.

В новом спектакле по произведениям А.С. Пушкина актеры камерного драмтеатра проживают радость, горе, отчаяние, настоящее безумие и любовь. И всё это, конечно, вместе с нами – зрителями!

В Тульском камерном театре уже «поместились» Островский, и Достоевский, и современник Ерофеев. Пушкинская «Пиковая дама» тоже нашла свое место (всего в семи рядах зрительского пространства и на ничем не отгороженной сцене). На этот раз Алексей Басов — художественный руководитель театра и режиссер «Маленьких трагедий» — пошел дальше: в крошечном зале он уместил средневековую Европу, масштабную трагедию и, ни много ни мало, человеческую душу.

В постановку вошли три трагедии: «Пир во время чумы», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость». «Скупого рыцаря» в спектакле пока нет, но, может быть, появится в будущем.

Алексей Басов – Наши «Маленькие трагедии» мы всё еще разрабатываем. Вообще, так с любой постановкой: посмотрите первый показ, потом второй, третий, десятый — совершенно разные спектакли, хоть, вроде бы, и об одном. Скупость — очень хорошая история, может, и возьмемся за нее.

Исполинские масштабы пушкинских трагедий актеры вырисовывают буквально из воздуха. Реквизит — самый простой: пара передвижных ящиков с нарисованными крестами — надгробия, железная кружка в руках Сальери, сладкоголосая гитара (поет и гимн чуме в умирающем городе, и серенаду на пиру у Лауры). Вообще, сдержанность в декорациях — отличительная черта камерного театра, хотя и к ней нужно привыкнуть. Особенно зрителям, которые любят пышность и буйство цвета: «Маленькие трагедии» по большей части черно-белые (но в некоторых моментах — ярко-красные или синие). К тому же — очень музыкальные (и дело, поверьте, не только в смешливом Моцарте!).

А еще привыкать придется к резкой и решительной смене ролей: один актер может сыграть четыре совершенно разные роли за один спектакль. Стоит только проникнуться задумчивой Мэри с ее песней-тоской по родным местам, как в следующую секунду ее голос вдруг принадлежит коварной обольстительнице и поет молодость, страсть, любовь — саму жизнь. Кстати, мотив жизни и смерти в спектакле определяющий. Очень скоро на сцене появляется что-то потустороннее, время и пространство исчезают, и вместо ответов зрители получают всё новые вопросы. Где смерть и кто ее страшится? И не был убийцею создатель Ватикана? Гений и злодейство — две вещи несовместные? И именно поиск ответов — то, ради чего театр снова и снова открывает двери для зрителей.

Мы поговорили с Алексеем Басовым после спектакля. Наверное, между Дон Гуаном и режиссером «Маленьких трагедий» — пропасть и один шаг. К сожалению, как быстро вернуться из «того» мира в «наш», Басов не рассказал, но поделился своими эмоциями и планами.

— Спасибо за спектакль! Как, по-Вашему, сегодня всё получилось?

– Для одного из премьерных показов — неплохо. Хотя, как я уже говорил, есть над чем работать. Конечно, пока не на гастроли: спектакль пока только пошел, а нужно дождаться, пока прямо-таки полетит. Задумок всегда много, другое дело — что из этого зрители смогут увидеть.

— То есть на реакцию публики рассчитываете? Чтобы смотрели, обсуждали, думали?

– Конечно. Наверное, любой театр рассчитывает.

— А если вдруг кто-то подойдет и начнет спорить? Скажет, «у вас так, а вот я считаю…»

– Что ж, я это даже приветствую. Даже неприятие поддерживаю. Это правильно: кто-то понял одно, кто-то — совсем другое.

— А что все-таки могут разглядеть внимательные зрители?

– Многое. Не знаю, получилось это или нет, но мы хотели создать настоящую трагедию. У нас сначала идея названия была другая: не «Маленькие трагедии», а «Морок». Это такое состояние, похожее на постоянно повторяющийся, затягивающийся ночной кошмар, — опутывает, омрачает рассудок. Вот «Моцарт и Сальери» чем не морок? Поэтому мы эту часть сохраним, что бы ни поменялось в спектакле.

— Что же, это самая важная из трагедий?

– Конечно нет. Просто в ней ставятся основополагающие вопросы: если читать Пушкина внимательно, видно — к концу трагедии нет ни одного утверждения, сплошные вопросительные знаки. Гений и злодейство — вещи несовместные? Не знаю. Пушкин же гений. Но и злодей.

— А раскройте секрет какого-нибудь героя. Дон Гуана из «Каменного гостя», например.

– Никак не могу. Есть у нас истории, которые только за кулисами должны оставаться. Скажу только, что скоро и над его фигурой подумаем, может, что-то снова изменится. Все-таки сколько спектакль ни играй, все равно каждый раз получается новый…

«Маленькие трагедии» можно посмотреть в Тульском камерном драматическом театре по адресу: Тула, ул. Дзержинского, 8. Расписание спектаклей:

31 мая, пятница — 19.00,

8 июня, суббота — 18.30,

23 июня, воскресенье — 18.30.

Билеты можно приобрести на официальном сайте театра или в кассе театра со скидкой 50 рублей. Время работы кассы: со вторника по пятницу — с 12.00 до 19.00, в выходные и праздничные дни — с 12.00 до 18.30.

Роли исполняют: