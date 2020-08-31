Правила жизни тульских ветеринаров

Авторы текста: Татьяна Алексеева, Юлия Королева, Оксана Грудинина, Лариса Тимофеева, Кристина Вернигорина и Юлия Александрова.

Валерий Шальнев, клиника «Айболит», стаж 23 года:

«Ветеринар должен быть неравнодушным»

– Рассказывать про то, что с детства мечтал стать ветеринаром, не стану — покривлю душой. Профессию я выбрал совершенно случайно. Пробовал себя, искал. В итоге оказался в ветеринарной академии в Москве. Закончил ее в 1997 году и стал дипломированным «айболитом». Но ни разу с тех пор не пожалел о таком импульсивном, стихийном, но судьбоносном выборе. И это стало делом всей жизни!

С тех пор в ветеринарном деле многое изменилось. Методы лечения, а главное — оснащение и средства диагностики. На заре моей практики всё было по минимуму. Сейчас в лечении животных доступны все средства, как у людей: УЗИ, МРТ, рентген. Всё есть! И это, конечно, сказывается на правильной постановке диагноза.

Своего первого пациента я не помню, их столько было за 23 года практики. А вот необычные были, даже экзотические. Недавно пришлось удалять заболевшей крокодилице матку. Вообще экзотов стало больше — люди заводят разных животных, котами и собаками уже никого не удивишь. Игуаны, обезьянки сейчас встречаются очень часто.

У меня самого дома нет животных. Просто нет возможности за ними ухаживать, воспитывать — я много работаю. А брать животное так, чтобы оно ждало хозяина дома в одиночестве, я не могу, это неправильно. Питомца нужно заводить только тогда, когда есть для него время, желание, ответственность.

Вообще животные людям нужны. Конечно, это делает добрее и самого человека, и мир в целом. Но далеко не каждый человек способен быть ответственным и чутким. Люди часто переоценивают в этом плане свои возможности. Животное не должно страдать — это раз, и второе: оно должно быть безопасным для окружающих. Помню случай один. Приезжаю на вызов, там огромный ротвейлер-переросток. Рядом — хозяева, муж и жена, маленькие и несчастные. Он их не слушается, он их «строит», они не могут на него никак повлиять. Такая собака им явно не по плечу! Пёс проявляет агрессию, да не только к хозяевам, а еще и к окружающим. А они ничего не могут сделать. Считаю, что о том, сможешь ли ты справиться с такой собакой, нужно думать заранее.

Фирменных секретиков и «фишек» в плане подхода к животным у меня нет. Нет и каких-то «волшебных слов». Есть только колоссальный опыт. Именно он помогает мне находить с пациентами общий язык. Чаще всего уже с первого взгляда понимаешь, чего от собаки или кота ожидать. И в целом я справляюсь! Тут для ветеринара важна уверенность в себе. Если чувствуешь себя не в своей тарелке, теряешься, поведение животного становится непредсказуемым, пациент не даст возможности ему помочь. И случаи бывают довольно неприятные.

Однажды приехал в частный дом — вызывали к овчарке, у которой воспалилось ухо. Овчарка была неуправляемая, лечиться не хотела. Владельцы — муж и жена — сразу сказали: «Мы сами ее боимся!» Но позвали какого-то знакомого, изловили собаку, завязали ей морду, чтобы не укусила. Когда я уже был на месте, собака внезапно взбрыкнула, рыкнула и повязку с себя мгновенно сняла! Муж в одну сторону, жена в другую, знакомый их аж на дерево залез. И вот я стою там, пинцет в одной руке, в другой — ватка. Остался один на один с озлобленной крупной собакой! Было лето, одежда легкая — меня не защищало ничего. Покусала она меня за руку, конечно, еле отбился. Ехал лечить простейшую ушную болячку у собаки, а в итоге сам получил серьезные травмы и долго восстанавливался.

…Каким должен быть ветеринар? Всё очень просто. Я не буду сейчас говорить о том, что ветеринар должен быть ласковым и мягким, любить животных — это вторично. Самые главные качества для человека моей профессии — это высокая ответственность за пациента и неравнодушие. Без этого хорошим ветеринаром не станешь!

Оксана Некрасова, ветеринарный врач, клиника «Друг»:

– Меня с детства окружают животные — собаки, кошки, попугаи, хомяки… И я всегда хотела им помогать, лечить их, поэтому и стала ветеринаром. Никаких других вариантов и не было. Только животные!

Я работаю ветеринаром уже 17 лет. Помню, в первый год работы у меня был пациент — конь Бурушка, не сказочный былинный конь Ильи Муромца, а самый обычный деревенский конь. Я, если честно, даже не знала, с какой стороны к нему подойти. Это только в поговорках — «здоров как конь», а в жизни лошади тоже болеют. Вот и Бурушка заболел эмфиземой легких. Но диагноз я не сразу поставила — сначала в подсобке около часа изучала справочники. Назначенное лечение Бурушке помогло, он выздоровел. А благодарный хозяин за спасение коня принес мне в подарок баранины, ведро сметаны и ведро меда.

Животные окружают меня и на работе, и дома. Дома у меня два попугая — Жако и Какаду, королевский пудель, две кошки и шиншилла. И им тоже нужно выделить время, особенно попугаям, они все любят гулять и общаться. А собака частенько ходит со мной на работу.

В клинике у нас живет кошка Анфиса. Давным-давно ее привезли в клинику волонтеры — кошка пострадала в автоаварии. Мы ее вылечили, попробовали пристроить в добрые руки. Но из нового дома буквально через два дня Анфиса пришла в клинику. Да так тут и осталась. Теперь это наш сотрудник. Очень любит дразнить больших собак — знает, что ей за это ничего не будет.

У домашних питомцев зачастую не только характер похож на характер владельцев, но и болезни. И даже то, как они переживают боль и страдание, — кто-то стойко терпит, кто-то истерит.

Вообще внимательные хозяева сразу видят и понимают, что с питомцем что-то не то — плохо ест, не играет, не встречает с работы… Правда, владельцы не всегда честно отвечают на мои вопросы, особенно в части диетотерапии. Приходится выспрашивать у всех членов семьи — что «запрещенного» давали питомцу, чем кормят со стола. Я очень благодарна своим постоянным клиентам — они очень добросовестно выполняют все назначения и рекомендации.

Мне кажется, животные лучше нас, людей. Они ничего не делают исподтишка, подло. Если собака или кошка тебя укусила, значит, это ты сделал ей больно.

Я думаю, что у каждого человека должен быть четвероногий питомец, и лучше — не один! Это точно сделает мир добрее, а человечество — мудрее и ответственнее. Любите своих питомцев, ухаживайте за ними, и они будут дарить вам радость каждый день!

Ангелина Михалева, ветеринарный врач клиники «Барон»: – Мои родители безумно любят животных и хотели, чтобы моя старшая сестра стала ветеринаром. Но она не смогла учиться — потеряла сознание при виде крови. Так что ветеринаром пришлось стать мне. В 14 лет я поступила в сельскохозяйственный колледж в Богородицке на ветеринарного фельдшера. Потом поступила в Рязанскую академию уже на ветврача. Честно говоря, тогда я просто хотела уехать от родителей, но так полюбила свою профессию, что теперь не представляю себя ни в какой другой. Я с 15 лет практиковалась в ветеринарных клиниках и сейчас открыла свою. Помогал юношеский адреналин, было ничего не страшно, запросто справлялась с большими и агрессивными собаками, и этот опыт очень мне сейчас помогает. Сейчас мне нетрудно распознать заболевание, лечить животных. Самое сложное — общаться с владельцами. И одна из причин в том, что они часто врут. Разоблачить их помогают дети, если они приходят на прием вместе с домашним любимцем. Взрослые не хотят признаваться, что угостили животное чем-то со стола или неправильно его содержали. Однажды был случай, когда хозяин привел собаку с острой болью в животе. Мужчина говорил, что кормил ее только кормом. Мы оказывали собаке первую помощь, она была под капельницей уже несколько часов, и только тогда владелец признался: накануне во время застолья пса не только угостили шашлыком, но и налили ему рюмочку. Мы стараемся относиться к работе более-менее равнодушно, эмоции мешают оказанию помощи. Но иногда устоять невозможно. С некоторыми животными налаживается особый контакт, они становятся любимчиками, мы следим за их судьбой и очень переживаем за них. Чаще всего к нам приводят кошек и собак. Но бывают и экзотические гости — черепахи, ящерицы, змеи. Черепахи, например, часто страдают отитами и воспалением легких, потому что в террариуме не устанавливают дополнительные обогреватели и свет. Им комфортно при температуре воды от +27 до +32 градусов, но владельцы не учитывают этого. А питомцам потом назначают антибиотики и делают уколы. Несмотря на все сложности, в работе ветеринара много счастливых моментов. Ну как не умиляться, когда на прием приносят щенят? Они всегда так рады встрече, прыгают, облизывают тебя. А самые трогательные моменты бывают, когда животные благодарят за лечение. Да-да, такое случается! Мы чувствуем и видим это, они выражают любовь как могут: облизывают врача, «разговаривают». Особенно если питомец был в тяжелом состоянии. Счастливые владельцы и здоровые животные — это наш стимул развиваться дальше! Дарья Колобкова, ветеринар клиники «Зверополис +»: «Самая большая радость — когда после лечения на повторный прием приходят уже здоровые и счастливые пациенты» – Ветеринаром работаю пять лет, но я с детства знала, что буду лечить животных. У меня было много кошек и собак, потому что родители держали питомник. К тому же мама тоже работает в этой профессии, так что это у нас семейное дело. У меня специализация — ветеринарный врач УЗИ (узист) мелких домашних животных. Это сложно, не каждый сможет среди «черно-белых гамм» увидеть болезнь, правильно интерпретировать ее и назначить лечение. Конечно, у каждого ветврача свои «фишки», как найти подход к пациентам. Но мой секрет прост: я разговариваю с ними, как с людьми. Глажу, успокаиваю. В клинике животное всегда волнуется — незнакомая обстановка, чужие люди. Я пробую наладить контакт, даже если хозяева говорят, что животное агрессивное. И это почти всегда работает. Лишь в крайних случаях приходится применять фиксацию. За время работы лечила не только кошек и собак, бывали и экзотические животные: змеи, ящерицы и даже домашний волк. Когда выезжала на клиническое обследование в экзотариум, обследовала крокодила. А однажды вакцинировала енотов и лечила воспаление легких у одного из них. Это только в сказке про Крошку-енота они очень добрые, но на самом деле агрессивные. Приходилось держать их всей клиникой. Когда приезжали в Тулу контактные зоопарки, чипировала тигров, львов, медведей. Но для этого приходилось усыплять их из дротиков, иначе с ними не справишься. Страха у меня никогда нет — большой пациент или маленький. Понимаю, что их надо лечить, но они не могут сказать, что у них болит. Для меня главное — осмотреть больного и понять, что с ним. Страхи уже потом. Бывало, что кусали меня и царапали. Но это работа. В моей практике были разные случаи. Я стараюсь не пропускать все ситуации через себя, иначе просто не смогу работать. Всегда ужасно, когда люди приносят животных на усыпление, но при этом питомец здоровый. Однажды была жуткая история — у женщины ощенилась собака-шпиц, и ее выбросили из дома. Как я поняла, собака пролежала несколько дней в навозной куче и вся покрылась опарышами. Они съедали бедняжку заживо! Хозяева принесли собаку в ветклинику со словами: «Мы не можем на это смотреть, у нас маленький ребенок, сделайте что-нибудь, усыпите ее». Я понимаю, что животное здоровое, оно ест, пьет, но с ним надо долго возиться, лечить, нужен серьезный уход. Клинически собака здорова. Конечно, мы не смогли ее усыпить. Предупредили владельца об этом, взяли шпица с коллегами и лечили. На это было очень страшно смотреть! Но в итоге выходили собаку, сейчас с ней всё в порядке, мы нашли ей дом. И таких историй очень много. Люди бывают очень жестоки. Наиграются с питомцем и приносят на усыпление. Когда мы им отказываем, они говорят, мол, заберите его и делайте с ним, что хотите. В таких случаях мы отдаем питомцев в приют «Любимец» или ищем им владельцев в соцсетях. Дома у меня три собаки: две чихуахуа и корги, скоро возьму котенка британской породы. Любви и доброты хватает всем животным. Я их очень люблю! Но не считаю, что если у каждого человека дома будет четвероногий друг, мир станет добрее. Есть люди безответственные, неадекватные. Таким заводить животных нельзя, они им могут только навредить. К сожалению, я часто вижу это на практике. Я люблю свою работу. Считаю, что ветеринар должен быть смелым, упорным, в меру и добрым, и жестким, немного быть психологом, и не только для животных, но и для их владельцев. А еще он должен постоянно обучаться, не стоять на месте, участвовать в научных конференциях, делать свои открытия. Самая большая радость для меня — это когда после лечения на повторный прием приходят уже здоровые и счастливые пациенты. За такие моменты готова работать хоть всю жизнь! Ольга Красавкина, ветеринар клиники «Зверополис +": «Животные делают нас добрее!» – Ветеринаром работаю уже больше четверти века, хотя моя детская мечта была совсем другой — после 8-го класса я хотела стать водителем трамвая. Но судьба распорядилась по-своему. У меня жили хомячки, и хомячиха заболела. На нашей улице жили два ветеринарных врача, я побежала к ним. Одной не было дома, а вторая посмотрела на хомячиху, засмеялась и сказала мне, 15-летней девочке: «Это просто крыса, выкинь ее!» Я шла домой и горько плакала — как же так? И в тот момент мне пришла в голову мысль, что я хочу стать ветеринарным врачом, чтобы лечить животных. Уже в Богородицком сельхозтехникуме, когда изучала заболевания, я поняла, что у моей хомячихи была элементарная дистрофия. Она родила хомячат, и они ее просто «вытянули». Надо было отсадить малышей отдельно, а маме поделать подкожные инъекции — и она была бы жива. Техникум я окончила в 1993 году и с тех пор я работаю ветврачом, правда, с перерывами. Я одна воспитывала троих детей, поэтому у меня были моменты, когда я работала не по специальности: на мойке, дворником… Так было нужно, чтобы сидеть с детьми. Ну а когда появилась возможность, я заочно окончила Курскую сельскохозяйственную академию, так что учебе я посвятила 10 лет. В моей практике было много случаев, которые оставили в памяти неизгладимый отпечаток. Вот один из них. После окончания техникума я работала в совхозе «Гамовский», где лечила крупных сельскохозяйственных животных. Однажды у коровы начались роды. Телочка была очень маленькой, а плод — крупным. Корова никак не могла разродиться, и теленка ...тащили трактором. В итоге теленок погиб, у коровы случилось выпадение матки, от родов она так и не оправилась, и пришлось ее сдавать на мясокомбинат. Я очень плакала, для меня это был шок. Забавные истории тоже случаются, особенно в период клещей. Люди пытаются у собак выкручивать соски — думают, что это присосался клещ. Приходят и жалуются: «Второй день не можем выкрутить клеща», смотрю — а это сосок! В неделю два раза такое бывает стабильно (смеется). Лечить животных интересно, сложно и очень ответственно. В моей практике было лечение и экзотических животных. Например, полгода назад я кастрировала суриката. Сложность была в том, как и сколько наркоза ему дать. У экзотических животных возникает страх от головокружения при наркозе, и они даже могут умереть. Сработала интуиция, я дала верную дозу наркоза и успешно провела операцию. Удаляла железы у хорьков, чтобы не было запаха. Лечила разных птичек, хонуриков. А еще меня просили удалить опухоль змее — у нее выросла шишка в области головы. Но я отказалась — я очень боюсь змей! Очень люблю пушистиков, у меня дома четверо питомцев. Причем все они попали ко мне случайно. Кошку Ксюшу я подобрала в подъезде, у нее было воспаление матки. Я ее вылечила и по ее истории написала дипломную работу «Оперативное лечение пиометры у кошки». Кот Хантер тоже остался без хозяев — они переезжали и решили, что кот им больше не нужен. Есть еще котенок-инвалид Кефирчик, его принесли усыплять в нашу клинику, но мы его вылечили, и я забрала малыша себе. Кефирчика погрызли собаки, задние лапки у него не ходят, он в памперсах, передвигается на передних лапках. Компанию трем котам составляет кобель мальтийской болонки. Все животные очень дружелюбные, любят друг друга. И все очень любят меня. Дети у меня взрослые, все разбежались, и мне одной было бы скучно, если бы не животные. Только подъезжаю к дому, собака слышит это и начинает гавкать. Хозяйка приехала, ура! Захожу — меня уже все ждут, встречают. Это очень приятно. Животные делают нас добрее! Поэтому если у вас нет аллергии на шерсть, заводите себе четвероногих друзей.

Ольга Черникова, ветеринар клиники «Панда»:

«Животные дома — это счастье!»

– В 11-м классе у меня была овчарка, моя любимица, которая заболела чумкой. Куда мы только не обращались, что только не делали, — ничего не помогло, и собака погибла. Для меня, тогда еще подростка, это был сильный удар. Потеря была настолько велика, что она полностью изменила мою судьбу. Я планировала тогда поступать в педагогический на учителя биологии, уже окончила подготовительные курсы, подала заявление в институт и готовилась к сдаче экзаменов. Но после смерти собаки я собралась и поехала в Москву поступать в ветеринарную академию и достаточно легко сдала экзамены. На тот момент, это 90-е годы, профессия ветеринара была далеко не престижной. По окончании обучения перспектива была не самая радужная: скотник, где предстояло, как говорится, крутить коровам хвосты. Но я и к этому была готова.

Со второго курса я уже работала в государственной ветеринарной станции и, конечно, сразу же оценила разницу между тульской и московской ветеринарией на тот момент. Буквально через несколько месяцев я уже прекрасно понимала, что обладай я теми знаниями, которые у меня уже на тот момент были, смогла бы легко вылечить свою собаку.

Ольга Черникова в профессии более 20 лет, за это время всякое повидала. Но о плохом в профессиональный праздник вспоминать не хочется. Был, например, такой курьезный случай:

– Я провела кошке операцию по перевязке маточных труб, а год спустя хозяйка звонит мне с претензией: «Кошка Маша, которую вы стерилизовали, окотилась». Я очень удивилась, но, думаю, организм — сложный, может быть, каким-то образом он «смог» снять клипсы, которые ставила… Хотя на моей практике такого не было, да и вообще о подобном не слышала никогда. В общем, отнесла к разряду чудес. Говорю: привозите, еще раз бесплатно стерилизую. Женщина соглашается, но с условием, что в качестве моральной компенсации привезет еще и котенка, который у кошки родился, тоже на стерилизацию. Я не спорю с клиентами, поэтому согласилась: привозите, мне не сложно. В общем, стерилизовала двух кошек бесплатно, за свой счет. А через какое-то время приезжаю на вызов к ее соседке. И та мне рассказывает: соседка опять кошек поназаводила… Я удивилась: как это новую завела, на днях же привозила она мне Машку и ее котенка. А соседка в ответ: «Да что вы? Машка еще год назад под машину попала. Это новые. Она еще мужу моему хвасталась: ветеринара обману — скажу, что она плохо сделала операцию и кошку мне стерилизуют бесплатно. Я уже так много раз делала». И тогда стало понятно, что никакого чуда не было.

За время работы Ольга заметила прямую связь между особенностями поведения животного и характером его владельца.

– Так как большинство домашних животных в основном стайные, поэтому и собаки, и кошки воспринимают образ жизни той семьи, в которой они живут. Когда мне на прием приносят кота, который шипит и писает при одном прикосновении к нему, то с большой вероятностью, что и в доме, где он живет, «колючая» обстановка. Если хозяйка хватается за сердце, когда ее любимцу нужно сделать укол, то и он в свою очередь будет вести себя беспокойно. А если владелец спокоен, доверяет врачу, не паникует, то и животное будет вести себя на приеме достойно.

Но все же настоящий профессионал может найти подход даже к самому неспокойному пациенту.

– Чтобы животное тебя слушалось, нужно держать нейтралитет. Все они хорошо считывают эмоции человека, если врач уверен в себе, не волнуется, то у него всегда получится «договориться» с пациентом.

На работе Ольга – ответственный ветеринар, а дома — счастливый заводчик чихуахуа и бивер-йоркширских терьеров. Считает, что животные делают жизнь своих владельцев лучше. Но уверена, что брать домой питомца можно только тогда, когда есть возможность обеспечить ему нормальный уход и полноценный рацион:

– Я, например, против того, чтобы дома держали животных люди, которые финансово не готовы нести за них ответственность. В противном случае кошечка или собачка будет питаться дешевым кормом по 20 рублей за килограмм, а за ее здоровьем никто не будет следить. Также я против того, когда у человека в квартире живет по пять — десять кошек только потому, что ему жалко бездомных животных. Едва ли кот, живя в загаженной его сородичами квартире, намного счастливее, нежели он бы в подвале или на природе ловил мышей. Это мое личное мнение. Каждый должен выбирать животное исходя из своих возможностей и размеров квартиры. Кошка или собака — это большая ответственность и большие расходы, с остальными питомцами намного проще. Но в целом, животные дома — это счастье. Они дарят положительные эмоции и отвлекают человека от негативных мыслей и забот!