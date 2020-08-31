Как лечат зубы малышам в Тульской области?

За последние несколько лет подход к лечению зубов у детей сильно изменился. В регионе появляется всё больше стоматологических кабинетов для юных пациентов, некоторые из них работают прямо в школах.

Корреспонденты Myslo побывали в филиале №6 Тульской областной стоматологической поликлиники в Киреевске. Здесь уже несколько лет работает детское отделение; юных пациентов принимают квалифицированные детские стоматологи, зубные врачи и ортодонты.

Кабинеты не только оборудованы по последнему слову техники, но в них еще и создана максимально комфортная атмосфера. Всё для того, чтобы дети не боялись стоматологов, а каждый визит не превращался в испытание.

Зубной врач Дарья Якунина:

– Я работаю с детьми уже три года, и могу сказать, что они лучшие пациенты. Уверена, главное – искренне любить детей. Мы понимаем, что многие боятся идти к стоматологу, поэтому находим к каждому индивидуальный подход.

Стоматологическое обследование важно и необходимо для каждого малыша. Кариес в раннем возрасте влияет на состояние всего организма, поэтому следить за полостью рта нужно с самого рождения.

Впервые приводить ребенка на прием желательно в первые месяцы жизни. Уже тогда можно увидеть патологии развития. Затем к стоматологу нужно показаться, когда прорезывается первый зуб. С этого момента, кстати, необходимо начинать мероприятия по гигиене полости рта. Сейчас продаются щетки и зубные пасты для детей 0+, и помочь с выбором может как раз врач детского стоматологического отделения.

Детские кабинеты позволяют не просто проводить лечение уже больных зубов, но и постоянно следить за состоянием полости рта. В организме ребенка все процессы идут ускоренно, поэтому профилактические осмотры желательно проводить один раз в три месяца.

Профосмотры не выходя из школы

Чтобы тщательнее следить за здоровьем полости рта, стоматологические кабинеты обустраивают в школах и детских садах.

В Киреевском районе таких уже четыре, два из которых – в районном центре. В них врачи осматривают детей, проводят профилактические мероприятия и даже лечат неосложненные формы кариеса.

Заведующая филиалом №6 Тульской областной стоматологической поликлиники в Киреевске Жанна Галкина:

– Стоматологические кабинеты в школах оснащены современным оборудованием, в них соблюдаются все требования безопасности. Благодаря профилактическим осмотрам детей в школьных кабинетах, мы можем выявить проблемы на ранней стадии, устранить их или направить на лечение в клинику, если это необходимо.

Поэтому школьные кабинеты очень востребованы. Мы проверяем детей по графику два раза в год. Но если кто-то из детей хочет попасть на прием вне очереди, мы всегда рады помочь и принимаем желающих по предварительной записи. Конечно, все медицинские манипуляции мы проводим только с согласия родителей.

Фокус – на профилактику

Чтобы зубы были здоровыми, нужно проводить профилактические мероприятия с раннего возраста: дважды в день чистить зубы, регулярно посещать стоматолога. Врачи детского стоматологического отделения научат правильно осуществлять гигиену полости рта, при необходимости назначат обработку зубов фторсодержащими препаратами или проведут герметизацию (запечатывание специальным пломбировочным материалом) фиссур – анатомических бороздок на зубах, являющихся самым уязвимым местом для возникновения кариеса.

Все эти профилактические процедуры осуществляются бесплатно для пациентов. Также с 2008 года на территории Тульской области действует программа профилактики кариеса для детей 6-14 лет.