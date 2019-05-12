Надежда Лихачева: Мое предназначение – сестринское дело

Надежда Лихачева: «Я считаю, если человек выбрал профессию, он должен полностью ей отдаваться». Фото автора.

Именно медицинские сестры оказываются рядом с больным в первые минуты ухудшения его состояния в условиях стационара, оказывают первую доврачебную помощь, психологическую поддержку больным и их родственникам.

12 мая – Международный день медицинской сестры. Myslo пообщалась со старшей медсестрой отделения онкологии, гематологии и химиотерапии Тульской детской областной клинической больницы Надеждой Лихачевой. В этом непростом отделении Надежда работает 30 лет, и за эти годы она помогла сотням юных пациентов.

Надежда Лихачева - В медицине случайных людей не бывает. Сюда приходят те, кто хочет помогать людям. Еще в школе я думала, что свяжу свою жизнь либо с педагогикой, либо с медициной. Когда же настало время выбирать, то решила, что педагогика это по большей части общение с людьми, а медицина — это любовь к людям и возможность помочь им делом. После восьмого класса поступила в Тульское областное медицинское училище. На практике у нас были и взрослое, и детское отделение. Но дети более открытые, честные, в них нет лицемерия, а тут у меня самой родился ребенок, поэтому когда нас распределяли по окончании училища, я попросилась в детскую областную больницу.





— Но Вы выбрали профессию не врача, а именно медсестры. Почему?

- Врач работает головой: ставит диагноз, выбирает верную тактику лечения. Медсестра же работает руками и душой, но, безусловно, она должна знать всю теорию, особенности лечения того или иного заболевания. Мне нравится все, что входит в обязанности медсестры, и уколы делать, и кровать перестелить… Кому-то это покажется обычной рутинной работой, но я получаю от нее удовольствие и с радостью прихожу сюда каждый день. Когда-то я еще думала, что, может быть, отучусь на врача, но со временем поняла, что мое предназначение — именно сестринское дело.



— Насколько от медсестры зависит качество лечения? Медсестра — это только уколы или должно быть в ней что-то большее?

- Во-первых, медсестра следит за точным исполнением назначений врача, правильно ли набрана доза лекарства, в нужное ли время оно дается, скорость введения… Онкология не терпит приблизительного лечения, это не витамин или физраствор, это химия, доза которой должна быть четко соблюдена до миллиграмма и дана вовремя. Помимо этого именно медсестра первой должна увидеть реакцию организма на химиотерапию: изменение кожных покровов, температуры тела, сердцебиения… О любых изменениях мы тут же сообщаем врачу, чтобы он принял решение о продолжении или корректировке назначенной терапии. Но без человеческого отношения лечение не будет настолько эффективно.



— Что Вы вкладываете в это понятие?

- Мы не должны быть бездушными машинами, которые технично выполняют свою работу, нужно действительно хотеть помочь каждому и любить его. Только так мы сможем оказать помощь в полном объеме. Не зря нас называют сестрами милосердия, мы должны отдать всю душу каждому ребенку, который оказывается в нашем отделении. Мы не должны просто приходить и ставить капельницу. Мы должны поздороваться, объяснить, поговорить, причем не только по медицинской тематике, а просто, например, про любимые сказки, мультфильмы, чтобы немножко отвлечь ребенка. В разговорах с детьми мы стараемся не затрагивать тему смерти, наоборот, хотим их отвлечь от этих мыслей, настраиваем, что полечим их и все будет хорошо. Только душевная любовь, терпение, потому что любой ребенок может и заплакать, и закапризничать. Его надо приласкать, пожалеть, успокоить, если нужно малышу, то на время стать актрисой или клоуном. Вспоминаешь с ними стихи, сказки… Без этого с детьми нельзя. Наравне с профессионализмом в медсестре должно быть и обычное человеческое тепло. Мамам тяжело порой отвлечься от заболевания ребенка и просто поиграть с ним, как это было до постановки диагноза. Мы приходим им на помощь. Бывает даже подержать ребенка за руку достаточно, чтобы он почувствовал поддержку.



— Онкология само по себе тяжелое отделение, а дет­ское — особенно. Тут пациенты — дети, которые в одночасье становятся взрослыми. Психологически же очень сложно работать здесь?



- Мы не называем их пациентами, мы их называем «наши дети». Мы с ними настолько сродняемся, что даже дома думаем о них. Я бы не назвала это жалостью, а, скорее, с душевным теплом думаю о них, конечно, пропускаю все через себя: пока идет интенсивная терапия, то, конечно, переживаешь за каждого, как он себя чувствует, больно ли ему… Когда дети выздоравливают, начинают есть, то нам сразу спокойнее становится. А когда выписываются, ты видишь сияющие детские глаза, — это самый лучший подарок. В большинстве случаев так и происходит. Конечно, это онкология и 100-процентного выздоровления нет, но большая часть наших пациентов выписываются здоровыми. И это не только я одна, у нас очень дружный коллектив и чувствуется поддержка каждого.

— С родителями тоже приходится работать?

- Постановка онкологического заболевания, конечно же, очень страшна для любого родителя. Это выматывает. Когда ребенок серьезно болен, и мама без моральной поддержки — это очень тяжело. Душевной теплотой, ласковым словом мы стараемся поддержать родителей, потому что без этого нельзя.



— Работа у Вас напряженная. На себя и семью хватает времени?



- Мои домашние давно привыкли к моему ритму жизни. Они с пониманием относятся, если мне в выходной звонят и просят совета. Я выключаю телефон, только если, например, смотрю спектакль в театре. А так я на связи круглые сутки.



Привычкой назвать работу здесь я не могу, это, наверное, мой долг. Я считаю, если человек выбрал какую-то профессию, он должен полностью ей отдаваться.

Из досье Myslo



Надежда Лихачева



С 1988 по 1995 год работала медицинской сестрой в гематологическом отделении ТДОКБ, с 1995 года по настоящее время — старшая медицинская сестра отделения онкологии, гематологии и химиоте­рапии.

Имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Сестринское дело в педиатрии» с 2001 года.

Награждена почетными грамотами администрации Пролетарского района г. Тулы, департамента здравоохранения Тульской области, министерства здравоохранения Российской Федерации. Ей неоднократно объявлялись благодарности.



Официально

Национальный проект по поиску и воспитанию квалифицированных кадров

Работа по привлечению специалистов в медицинские учреждения здравоохранения Тульской области ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение», в который входят семь региональных проектов. Один из них – «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами». Программа помогает привлечь молодых специалистов предоставлением целого ряда мер социальной поддержки, в числе них – решение жилищных вопросов. Благодаря программе к 2024 году в тульских больницах штат врачей должен быть полностью укомплектован, количество среднего медперсонала увеличится на 8,2%.