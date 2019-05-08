Туляки выбрали три лучших салона красоты-2019
Итоги народного голосования на Myslo.
С 8 апреля по 8 мая мы проводили на Myslo голосование за лучшие салоны красоты в Туле. Теперь мы знаем, где жителям нашего города больше нравится делать стрижки, окрашивания волос, маникюр, наращивание ресниц, и другие процедуры для красоты и обновления образа.
Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!
Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 8 мая, после проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов.
Победителем голосования стал салон «Леди Ди» — он набрал 3726 голосов!
Второе место и 2370 голосов получил салон «Крутое место».
Третье место и 1457 голосов туляки отдали салону TARDIS like.
Поздравляем победителей и благодарим всех участников!
Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание салона.
Салоны, занявшие второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки!
Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.
Полный рейтинг салонов красоты Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.