Туляки выбрали три лучших салона красоты-2019

С 8 апреля по 8 мая мы проводили на Myslo голосование за лучшие салоны красоты в Туле. Теперь мы знаем, где жителям нашего города больше нравится делать стрижки, окрашивания волос, маникюр, наращивание ресниц, и другие процедуры для красоты и обновления образа.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 8 мая, после проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов.

Победителем голосования стал салон «Леди Ди» — он набрал 3726 голосов!

Второе место и 2370 голосов получил салон «Крутое место».

Третье место и 1457 голосов туляки отдали салону TARDIS like.

Поздравляем победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное

звание салона.

Салоны, занявшие второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки!

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг салонов красоты Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.