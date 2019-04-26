Туляк Леонид Просветов: «Моя книга «Новые горизонты. Не слепой часовщик» открывает тайны мира»

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Леонид Просветов сменил работу топ-менеджера «Газпрома» на писательский труд. Что побудило успешного молодого человека посвятить свою жизнь творчеству и о чем будет его книга, читайте в материале Myslo.

Леонид Просветов был самым молодым в команде топ-менеджеров АО «Газпром газораспределение Тула». Почти десять лет он отдал работе в этой компании, из них пять лет – в должности заместителя генерального директора по экономике и финансам, выделялся своими прогрессивными взглядами и прилагал немало усилий, чтобы вывести компанию в лидеры по экономическим показателям. Но три года назад Леонид Просветов неожиданно для всех написал заявление на увольнение и ушел с перспективной во всех отношениях работы. Это породило немало слухов, но Леонид решил приоткрыть завесу тайны и поведал Myslo о том, как круто изменилась его жизнь.

Совсем недавно Леонид Просветов выпустил свою первую книгу «Новые горизонты. Не слепой часовщик». О ней он подробно рассказал в интервью.

– Как получилось, что Вы отказались от перспективной должности и решили заняться писательством?

– Всю свою сознательную жизнь я занимался экономикой, окончил экономический факультет Тульского государственного университета и прошел путь от рядового экономиста до заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «Газпром газораспределение Тула». Но это было не единственным увлечением в жизни.

Ещё в институте я прочитал замечательную книгу «Сокровища Валькирии», и она во многом определила мою дальнейшую судьбу. Книга рассказывает о древней цивилизации, которая когда-то существовала на территории России. Речь о том, что русский народ является носителем её культуры и где-то в своих глубинах Россия хранит сокровища этой древней цивилизации. Но сокровища эти – не золото и бриллианты, а знания, дошедшие до нас с давних времен. Книга, конечно, написана в жанре фэнтези, но в ее основе подлинная история.

«Сокровища Валькирии» произвели на меня огромное впечатление, и тогда я заинтересовался культурой, историями и традициями русского народа. Именно поиски знаний, встречи с новыми интересными людьми, возможность новых открытий заставили меня оставить должность, сменить место жительства и переехать в Санкт-Петербург.

– Что удалось узнать за эти годы?

– Очень многое. Я убедился, что знания, которые хранит в своей исторической памяти русский народ, поистине уникальны, и еще больше удостоверился, что мир, который мы знаем, не так прост, как кажется.

Нам проще думать, что люди произошли от обезьяны, предки наши были дикими, а мы– вершина развития человечества.

Но теория прогресса всего лишь теория, пока ещё никем не доказанная. Между тем существует и другая, согласно которой человечество, наоборот, не развивается, а отдаляется от своего прошлого, всё больше и больше забывая о самом себе. Это изучает культурно-историческая психология – наука, изучающая обратную историю человечества.

Самый главный вопрос, интересующий человечество, – возникновение самого человека. И хотя в наших школах вот уже сто лет преподают, что мы произошли от обезьяны, на самом деле за 150 лет с момента возникновения гипотеза эта до сих пор не доказана. А мысль о том, что жизнь на Земле возникла в силу случайных обстоятельств, вызывает всё больше и больше сомнений даже в научных кругах. И хотя нам внушили, что ответы на вопросы надо искать в будущем, когда наука достигнет определенного уровня развития, в действительности, если просто подумать логически, ответы о прошлом надо искать именно в нем.

– Когда Вы решили написать книгу?

– Всё началось с публикации статей в интернете, меня пригласили принять участие в тематических дискуссиях на площадке «Сноб».

Я начал публиковать там свои статьи, они пользовались популярностью у читателей. И когда работ стало много, задумался об издании книги.

Книга состоит из трех частей: первая создана по материалам статей моего блога, вторая – мои новые исследования и мысли, а третья – это рассказ о новых горизонтах, в ней рассказывается о том, куда могут привести новые направления исследований, о которых я рассказываю в своей книге.

– Как Вы представляете своего читателя?

– В первую очередь это книга для тех, кому интересно узнать, как устроен мир, в котором мы живем. Я сам к этому пришел через изучение разных областей науки, а затем открыл для себя другие области, которые современные научные знания не затрагивают. Я открыл для себя много интересного и поделился этим с людьми.

«Новые горизонты. Не слепой часовщик» – книга для тех, кому мало той информации, что пишут в официальных источниках. Для тех, кто чувствует, что мир не такой, каким кажется.

– Сколько времени потребовалось на написание книги?

– Около двух лет. И могу сказать, что был проделан большой сложный путь, потому что я говорил о том, о чем еще никто никогда не писал, пытался заглянуть в будущее и понять, как могут повлиять эти исследования на дальнейшую судьбу науки.

Я погружен в эту тему уже около десяти лет, и знаю ее очень хорошо, так что постарался поделиться своими знаниями максимально понятно, доступно для широкого круга читателей. Для создания книги я использовал много научных трудов по философии и психологии, ссылки на которые могут открыть читателю мало знакомые исследования.

– Как родилось название Вашей книги «Новые горизонты. Не слепой часовщик»?

– В нем я использую перевернутое название известного произведения Ричарда Докинза «Слепой часовщик». В своей книге Докинз попытался показать, как из первозданной пустоты, лишь по закону случайности, без участия какого-либо разумного существа может возникнуть высокоорганизованная сложность и что естественный отбор, оперирующий спонтанными вариациями простых исходных форм, на протяжении сотен и тысяч поколений может породить не менее впечатляющую сложность, чем часовой механизм или даже сверхзвуковой истребитель.

Ричард Докинз – это, пожалуй, образец британской мысли, последовательно продолжающий труд Чарльза Дарвина и многих других западных мыслителей и естествоиспытателей. Я же со своей стороны хочу проложить дорогу русской философской мысли, прерванной в 1917 году с приходом в наш мир диалектического материализма, и рассказать россиянам о том, как думали и видели мир русские люди, философы и мыслители до того, как нашими умами завладела западная научная мысль.

Моя книга лишь намёк на возможность другого пути, она воспоминание о России, которую мы потеряли, и о том мире, в котором жили наши предки. Это история о том, что они знали об окружающей нас вселенной.

– Дайте напутствие своим читателям перед прочтением.

– В своей книге я приглашаю всех заглянуть за границы известного и узнать, куда ведут неведомые дороги Русского мира... Книга позволяет открыть ранее неведомые большинству современных читателей направления и знания о мире, его устройстве, истории и культуре.

Многое из прочитанного может показаться совершенно новым и неожиданным!

Книгу Леонида Просветова «Новые горизонты. Не слепой часовщик» можно купить на сайте издательства. В ближайшее время она появится на сайте ЛитРес.