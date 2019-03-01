Зачем вести ребенка к детскому кардиологу?

Тревожные «звоночки» со стороны сердца и других органов случаются и в детском возрасте. Как на них реагировать, рассказывают специалисты по детской кардиологии.

Гипертония, аритмия и другие недетские болезни у детей

Гипертония, аритмия и другие болезни, которые мы привыкли считать «взрослыми», выявляются и у детей. И здесь важно как можно раньше поставить диагноз и провести лечение, чтобы заболевание не перешло в хроническую форму. С какими симптомами идти к кардиологу, рассказывает Екатерина Владимировна Хохлова, детский кардиолог, функциональный диагност клиники «Медикейт».

— Екатерина Владимировна, когда нужно показать ребенка кардиологу и как часто это необходимо делать?

— Диагностику состояния сердечно-сосудистой системы будущему малышу проводят еще до рождения — дважды во время беременности мамы. У новорожденных показания для обследования определяют врачи-неонатологи, в дальнейшем диагностика выполняется по рекомендации педиатра на основе выявленных показаний.

— На какие симптомы родителям нужно обратить внимание?

— Это не единичные, а регулярные жалобы на головную боль, сердцебиение, боль в области сердца, быстрая утомляемость, слабость при физических нагрузках, предобморочные состояния и обмороки.

— Педиатры часто ставят детям диагноз «шумы в сердце». Это повод для беспокойства?

— Это повод не для беспокойства, а для диагностики. Шумы в сердце могут иметь как органическую природу, так и функциональную — то есть возникать на фоне внешних факторов: простуды, переезда, стресса. Природу шумов нужно выяснить с помощью обследования сердца.

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— Какую диагностику состояния сердечно-сосудистой системы можно проводить в детском возрасте?

— Детям, которым необходимо обследование, проводится ЭКГ и ЭхоКГ. Это два разных метода, и их желательно применять вместе. ЭКГ изучает электрическую активность тканей сердца и работу сердечной мышцы, а ЭхоКГ проводится для исследования способности сердечно-сосудистой системы к перекачиванию крови. Оба вида диагностики не нагрузочны для ребенка, не несут облучения и иного вредного воздействия на организм.

Источник: chelyabinsk.detmed.firmika.ru

В ряде случаев требуется более углубленное обследование сердечно-сосудистой системы, и для него мы применяем холтер — суточный мониторинг ЭКГ при повседневной активности ребенка. По тому же принципу проводится суточное мониторирование артериального давления при подозрении на гипертонию: фиксируются все изменения давления в течение суток, пока ребенок живет обычной жизнью. Эти способы диагностики показывают те изменения в работе сердца, в показателях давления, которые могли быть не выявлены на ЭКГ в состоянии покоя.

— Какие патологии сердечно-сосудистой системы чаще всего выявляются в детском возрасте?

— Рост и развитие организма интенсивнее всего идет в определенные периоды жизни ребенка: это возраст до года, 6−8 и 11−13 лет. В это время организм остро реагирует на воздействие внешних факторов. Особенно для пубертатного периода характерны аритмия, колебания артериального давления, сердцебиение, обмороки, ухудшение переносимости физических и эмоциональных нагрузок, различные проявления синдрома вегетативной дистонии (СВД).

— Заболевания сердечно-сосудистой системы, выявленные у ребенка — это диагноз на всю жизнь и пожизненный прием лекарств?

— Конечно, нет.

Если выявить заболевание на ранней стадии, назначить лечение и оптимизировать образ жизни, тревожные симптомы могут быть полностью устранены.

Что касается медикаментозного лечения, оно назначается далеко не во всех случаях: это зависит от результатов обследования. Так, если давление у ребенка повышается редко, с проблемой можно справиться без медикаментов. Если скачки давления наблюдаются, например, в результате спортивных тренировок, я рекомендую на время перейти на другие виды спорта или к лечебной физической культуре (ЛФК). Статические тренировки (тяжелая атлетика и т. п. ) заменяются динамическими, и в ходе их сердце постепенно адаптируется к нагрузкам, давление не повышается, и можно возвращаться к первоначальному виду спорта.

Я всегда рекомендую вводить дозированную физическую активность, которую ребенок регулирует сам, и следить за весом, причем в обе «стороны»: и избыточная масса тела, и излишняя худоба могут привести к нежелательным последствиям со стороны сердечно сосудистой системы.

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Как справиться с дистонией?

По статистике, каждый четвертый ребенок в возрасте от 3 до 12 лет страдает синдромом вегетативной дистонии (СВД). Но врачи уверены, что на самом деле он гораздо более распространен и охватывает около 50% младших школьников. Как распознать у ребенка СВД и как с ним справиться, рассказывает Любовь Яковлевна Копырина, врач-педиатр, детский кардиоревматолог, функциональный диагност клиники «Медикейт»:

— Синдром вегетативной дистонии (СВД) у детей — это не заболевание, а состояние организма. Он характеризуется нарушением регуляции работы внутренних органов (сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, дыхания, желёз внутренней секреции и др.) со стороны вегетативного отдела центральной нервной системы.

— Из-за чего возникает синдром вегетативной дистонии?

— Существует несколько факторов, способствующих его развитию, врожденных и приобретенных. К врождённым относят наследственно-конституционные особенности деятельности вегетативной нервной системы. Наследуется тип реагирования организма на изменяющиеся условия внешней среды.

Одним из факторов является неблагоприятное течение беременности и родов у матери. Развитие вегетативных нарушений у этих детей связано с внутриутробной или родовой гипоксией мозга. В зависимости от глубины гипоксии вегетативная дистония может отмечаться сразу после рождения, либо может появиться значительно позже.

Провоцирующим фактором могут стать повреждения центральной нервной системы — травмы черепа, опухоли головного мозга, инфекционные заболевания.

Источник: mirkardio.ru.

Развитию дистонии способствует психоэмоциональное напряжение, связанное с ситуациями, которые травмируют психику ребенка.

Это может быть переутомление, неспокойная обстановка в семье или школе, большие школьные и дополнительные нагрузки, переход ребенка в другой детский сад или школу, пропуски занятий у часто болеющих детей.

Негативно воздействуют на ребенка переживания в связи с появлением в семье младших детей, недостаточный сон, увлечение компьютером, подготовка к спортивным соревнованиям, экзаменам, различным выступлениям на публике.

Дистония нередко возникает у тревожных, чувствительных детей с ранимой нервной системой. Для них характерны неспокойный сон, страхи, затруднение в социальных контактах, неуверенность в себе, склонность к депрессии, чрезмерная ответственность, перфекционизм.

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В развитии СВД большое значение имеет и гормональный дисбаланс, связанный с пре- и пубертатным периодом развития ребёнка, а также врожденные и приобретённые заболевания желёз внутренней секреции. Это вызывает или усиливает вегетативную дисфункцию. Острые и хронические инфекционные и соматические заболевания, очаги инфекции (хронический тонзиллит, кариес зубов, хронический гайморит) могут также провоцировать возникновение дистонии.

К причинам СВД можно отнести и такие факторы, как шейный остеохондроз, оперативные вмешательства и наркоз, меняющиеся метеорологические условия, вредные привычки (курение, приём наркотиков и токсических веществ), избыток массы тела, недостаточный уровень физической активности.

Дистония развивается при накоплении большего количества провоцирующих факторов или при длительном их воздействии. Вегетативные нарушения могут проявляться у детей в любом возрасте, начиная с периода новорожденности. В разные возрастные периоды меняется лишь их частота и степень выраженности.

— Насколько опасна вегетативная дистония?

— Чаще всего отклонения в структурах и функциях вегетативной нервной системы носят функциональный, то есть обратимый характер. Другими словами, данное состояние не представляет угрозы жизни ребёнка. Этим дистонии отличаются от других заболеваний нервной системы.

Однако СВД имеет возможность перехода в так называемые психосоматические болезни во взрослом состоянии.

У детей с дистонией впоследствии чаще развиваются ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, аллергические заболевания головокружения, нарушения сердечного ритма сна и др.

— Синдром вегетативной дистонии можно вылечить?

— Как я уже сказала, СВД — это не заболевание, а состояние. Оно требует не лечения, а мероприятий, которые помогут привести вегетативную нервную систему в состояние равновесия. Очень важно выявить дистонию и оптимизировать образ жизни ребенка вовремя, чтобы с возрастом это состояние не «приросло» серьезными заболеваниями. Если своевременно обратиться к врачу и принять меры, во взрослой жизни синдром вегетативной дистонии не будет беспокоить пациента.

Myslo

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