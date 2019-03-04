Делаем МРТ и РКТ в Туле: куда обратиться

Клиника Эксперт Тула, многофункциональная клиника для всей семьи

Многофункциональная «Клиника Эксперт Тула» — это часть крупнейшей федеральной сети медицинских центров «Эксперт», специализирующихся на магнитно-резонансной томографии. Сегодня в эту структуру входит более 30 медицинских диагностических центров и 11 многопрофильных медицинских клиник в 38 регионах России, инжиниринговая компания, а также уникальный «Институт Эксперт» — негосударственное учреждение дополнительного профессионального образования, которое является специализированной «кузницей кадров» для различных МРТ-центров по всей России. Ежегодно в ГК «Эксперт» проводится около 1 миллиона исследований, квалификация медицинского персонала и наработанный опыт соответствуют высоким современным стандартам обследований.

МРТ-отделение расположено на первом этаже здания, что облегчает доступ к томографу сложным больным. Сам аппарат размещён в просторном светлом помещении, что даёт ощущение комфорта и удобства, а при желании пациент может воспользоваться наушниками.

Исследования проводятся на современном магнитно-резонансном томографе фирмы SIEMENS, напряженностью 1,5 Тл, что позволяет получить качественный снимок

Каждый пациент клиники получает услуги и сервис европейского уровня.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ Высококвалифицированный персонал клиники — врачи, рентгенлаборанты и консультанты, имеют высшие категории, учёные степени и звания. Ваше исследование здесь проведут максимально качественно, в соответствии с современными стандартами обследований. При необходимости, в особенных или сложных случаях, у специалистов есть возможность получить консультацию коллег из других городов, так как у «Эксперта» есть собственная программа, позволяющая собрать консилиум специалистов. Здесь вы можете не только сделать МРТ-исследование и получить диагностическое описание, но и сразу обратиться за расширенной консультацией любого специалиста, в том числе узкого, и уйти уже с рекомендациями по лечению. В каких случаях МРТ-исследование поможет в постановке диагноза и правильном лечении: Боли в различных участках тела;

Подозрения на анатомические изменения в организме и аномалии развития;

Подозрения на патологии в структурах организма;

Воспалительные и инфекционные изменения в организме;

Подозрения на опухоли;

Онемения конечностей;

Подготовка к операции;

Необходимость динамического наблюдения;

Профилактические обследования. о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Для своих пациентов «Клиника Эксперт Тула» предлагает:

Удобное территориальное расположение (ост. «Ул. Орловская»);

Бесплатная парковка для клиентов;

Удобный график работы с 7.00 до 23.00 без ПЕРЕРЫВОВ И ВЫХОДНЫХ. Пройти исследование можно как рано утром, так и поздно вечером даже в выходной и праздничный день;

Доступные МРТ-исследования для любого клиента благодаря гибкой ценовой политике, скидкам и проводимым акциям;

Корректные и точные описания МРТ;

Консультации врачей и узких специалистов;

Дополнительные услуги: более 1500 анализов от партнёра центра — компании «Хеликс».

мнение врачей

Рощупкина Ю. В., невролог – Доктор может рекомендовать МРТ-диагностику во многих случаях: при головных болях, головокружении, потере сознания, судорогах. Дело в том, что сосудистые заболевания могут проявляться теми же симптомами, которые встречаются и при заболеваниях самого головного мозга. МРТ головного мозга мы делаем, когда необходимо исследовать серое вещество головного мозга, чтобы исключить дегенеративные заболевания, очаговые и диффузные поражения. А МРТ сосудов необходимо, чтобы определить их состояние, исключить аневризмы, мальформации, т. е. то, что может привести к острым состояниям, например внутримозговому кровоизлиянию. Поэтому, когда выполняется МРТ-исследование головного мозга, для получения более полной картины целесообразно также изучить его сосудистую систему для установления возможной причины жалоб и других проявлений.

Афанасьева Т. А., офтальмолог – МРТ глаз рекомендовано при любых жалобах со стороны органов зрения: его ухудшении, ограничении полей зрения, ощущении инородного тела или давления в области глаза. Исследование включает в себя диагностику глазниц (орбит), в которых, помимо глаза, располагаются зрительный нерв, жировая клетчатка, мышцы глаза и некоторые другие анатомические образования. Диагностика оценивает состояние передней камеры глаза, хрусталика, стекловидного тела, оболочек и мышц глазного яблока, жировой клетчатки, зрительного нерва, слёзных желёз. На МРТ определяются их размеры, взаимное расположение, наличие воспалительных изменений, новообразований, атрофии, структурных дефектов, инородных тел. Таким образом, диагностика позволяет увидеть полную картину и поставить верный диагноз.

Добренко А. А., гинеколог, онколог – Долгое время основным методом диагностики органов малого таза у женщин было УЗИ. Но, к сожалению, оно не всегда бывает достаточно информативным, поэтому врач для более детального и точного обследования может назначить женщине МРТ органов малого таза. Показанием к проведению обследования являются любые патологии, выявленные во время УЗ-исследования. МРТ-диагностика позволяет чётко увидеть структуру тела матки, хорошо визуализирует шейку матки, влагалище, придатки, лимфоузлы, прямую кишку и мочевой пузырь. Любое патологическое образование этих структур будет обнаружено, у него просто нет шансов остаться незамеченным. Главное, помнить: профилактика — лучшее лечение. Будьте здоровы!

«Клиника Эксперт Тула»

Тула, ул. Болдина, 74.

Тел.: 8 (4872) 700-655, 8 (4872) 700-654,

8 (960) 604-35-37 , 8 (920) 775-775-7.

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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Вед Мед Эксперт, диагностический центр Медицинский центр «Вед Мед Эксперт» работает в Туле уже 10 лет.

Здесь пациентам предлагают МРТ и РКТ-обследования на современном оборудовании последнего поколения. Сегодня это одни из самых информативных методов исследования и диагностики различных заболеваний человека. Они дают подробную картину состояния органов человека без внутреннего вмешательства. Приходите и получите точные, надёжные результаты диагностики! О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ Для точной диагностики и правильного лечения важно не только качественное оборудование. Главное — врач, который проводит исследование на этом оборудовании и делает описание. В «Вед Мед Эксперт» ваше исследование проведут одни из лучших врачей-диагностов высшей категории с многолетним

опытом работы. Ещё один плюс — удачное расположение центров «Вед Мед Эксперт» в нашем городе. На исследование вы без труда сможете добраться как на общественном транспорте, так и на машине из любой точки города. Какие ещё преимущества в «Вед Мед Эксперт»: Исследование без очередей. Вам не придётся ожидать в очереди и тратить своё время и силы. Записывайтесь на любое удобное для вас время.

Вам не придётся ожидать в очереди и тратить своё время и силы. Записывайтесь на любое удобное для вас время. Максимально точные результаты. Самое новейшее оборудование и специалисты исключительно высшей категории. Вы получите самый точный результат.

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(уточняйте по телефону). Скидки по дисконтной карте «Забота». Добро пожаловать в «Вед Мед Эксперт» и будьте здоровы! РКТ: Тула, ул. Дм. Ульянова, 8 НУЗ «Отделенческая больница на ст. Тула ОАО «РЖД».

Тел.: 8 (4872) 702−014, 8 (4872) 702−015, 8 (919) 073-03-03 . МРТ: Тула, ул. Первомайская, 13, корп. 1 МУЗ «ТГКБ СМП им. Д. Я. Ваныкина».

Тел.: 8 (4872) 702−714, 8 (980) 723-03-03 , 8 (4872) 702−715. tomography-tula.ru о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

МРТ-Диагностика

Многопрофильный медицинский центр «МРТ РЕГИОН» более 7 лет оказывает высококачественные услуги МРТ-диагностики жителям Тулы и области.

Не можете пройти МРТ, потому что страдаете клаустрофобией и думаете, что придётся долго неподвижно лежать в туннеле томографа? Забудьте об этих страхах!

В «МРТ-Диагностике» вы можете комфортно пройти МРТ-обследование на томографе открытого типа.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Открытый томограф обладает существенными преимуществами:

обеспечивает больший комфорт для обследуемого;

конструкция томографа обеспечивает доступ к пациенту практически со всех сторон;

не вызывает приступов паники у пациентов, страдающих клаустрофобией;

возможно проведение некоторых видов исследований пациентам с весом до 150 кг и детям в присутствии родителей;

удобен для людей, получивших тяжелые травмы со сложными переломами;

отсутствие выраженных артефактов от металла — т. е. отсутствия существенных помех и искажений изображения вблизи металлоконструкций в теле пациента (послеоперационных штифтов, винтов и прочих металлических объектов).

Металл в теле в большинстве случае является противопоказанием для прохождения пациентом МРТ.

Но не любой металл в теле означает отказ от прохождения МРТ.

Наличие штифта или винта в ноге не является противопоказанием для прохождения МРТ головного мозга.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Во время МРТ исследования на открытом томографе рядом с обследуемым может находиться один из членов семьи. Это важно при обследовании детей или пациентов с психическими нарушениями.

Кроме качественного оборудования очень важна квалификация врача, проводящего исследование. Специалисты-диагносты, работающие в этой клинике, прошли специализацию по курсу МРТ, их квалификация высшего уровня, подтверждённая кандидатскими и докторскими степенями, позволяет качественно выполнить исследование любой степени сложности.

В диагностическом центре «МРТ-Диагностика» вы можете пройти следующие обследования:

Томографию головного мозга (в том числе придаточных пазух носа, глазных орбит, гипофиза). Позволяет определить опухоли, состояние зрительного и слухового нервов.

Томографию сосудов головы и шеи. Позволяет выявить проблемы с сосудами и наличие аневризм.

Томографию позвоночника. Используют для выявления причины непонятных болей, а также после травм. Диагностика даёт информацию о состоянии межпозвоночных дисков, наличии грыж и опухолей этой зоны и позволяет исследовать скорость тока спинномозговой жидкости и узнать о проблемах с кровоснабжением в этой области.

Томографию суставов (в том числе в гипсе). Диагностирует застарелые травмы и деформации суставов, выявить особенности сращения переломов, уточнить структуру кости и наличие опухолей.

Томографию органов малого таза (для женщин и мужчин).

Весь список исследований и цены можно посмотреть на сайте.

Действует система скидок.

В диагностическом центре «МРТ-Диагностика» ведут прием квалифицированные специалисты: невролог (детский и взрослый), онколог, травматолог-ортопед, терапевт.

Консультацию специалистов можно получить до прохождения МРТ, чтобы уточнить, какое обследование вам нужно, или после, чтобы получить рекомендации по лечению.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

мнение врачей

Врач-невролог ООО «МРТ-Диагностика» Галина Бокарева:

Галина Бокарева - Результаты обследования на МР-томографе более точные, чем на УЗИ или рентгене. Рентгенолог из тысячи снимков только на одном может увидеть грыжу, а при прохождении МРТ врач не пропустит никаких патологий. Обследование на МРТ помогает точно определить больной орган. Иногда пациенты не могут самостоятельно определить источник боли, и здесь томограф просто незаменим. Обследование на открытом томографе комфортно для пациента. Он не находится замкнутом пространстве, сопровождающий может находиться рядом и держать обследуемого за руку. Можно, если есть медицинским показания, делать в момент прохождения томографии капельницу или инъекции.

Врач травматолог-ортопед ООО «МРТ-Диагностика» Юрий Зайцев:

Юрий Зайцев - МРТ-обследование очень важно в травматологии и ортопедии. Дело в том, что при обследовании пациентов рентгеновским методом мы судим о состоянии костной ткани. Судить о мягких тканях, связках, хрящах при рентгене практически невозможно — выводы можно сделать лишь предположительные на основании взаимоотношения суставных поверхностей. После МРТ-обследования можно выявить повреждения, которые определяют дальнейшую тактику лечения: оперативного или консервативного. Это, естественно, важно для дальнейшего восстановления здоровья пациента.

Врач невролог, к.м.н. ООО «МРТ-Диагностика» Роза Трифонова:

Роза Трифонова - Инсульты занимают третье место в структуре смертности населения (после заболеваний сердца и онкологических заболеваний). Инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения, связанное с резким прекращением притока артериальной крови к участку головного мозга из-за острого тромбоза/эмболии артерии или падения артериального давления. МРТ позволяет выявить ишемические и геморрагические инсульты в первые часы заболевания, что крайне важно для быстрого лечения и снижения тяжести последствий заболевания.

Медицинский центр «МРТ-Диагностика» Тула, ул. Чапаева/Степанова, 49/52.

Тел.: 8 (4872) 717−011, 8 (4872) 25-50-51 , 8 (915) 788-47-75 .