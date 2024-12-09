Вместе против коррупции: интервью с прокурором Юлией Спасской

Юлия Владимировна занимает должность начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Тульской области.

Ежегодно 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Праздник учреждён по инициативе Организации Объединённых Наций. Его цель — привлечение общественного внимания к проблеме коррупции во всём мире. В 2024 году мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с коррупцией, проходят с призывом «Вместе против коррупции».

Публикуем интервью с начальником отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Тульской области Юлией Спасской.

— Юлия Владимировна, сколько преступлений коррупционной направленности выявлено в нашем регионе в этом году?

— За 9 месяцев 2024 года в Тульской области число таких преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло более чем на треть. Если в 2023 году правоохранителями было зарегистрировано 223 преступления коррупционной направленности, то в 2024-м — 305.

— Чем это обусловлено?

— Рост выявленных преступлений связан с большим количеством многоэпизодных нарушений закона, например 24 факта взятки, совершенной начальником отдела одного из оборонных заводов. Вместе с подельником он за деньги направлял работников предприятия в высокооплачиваемые командировки. Много дел также возбуждено в отношении посредников и взяткодателей в этой истории.

— А что вообще понимается под взяткой?

— Взяткой называют незаконное вознаграждение — деньгами, имуществом, услугами материального характера, — передаваемое должностным лицам за совершение определенных действий или бездействия. В том числе за общее покровительство или попустительство по службе. Надо понимать, что ответственность в этом преступлении несет как получатель взятки, так и тот, кто её дает.

— Какую сумму составил ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями? И часто ли его возмещают?

— Материальный ущерб составил 18 миллионов рублей. Добровольно возместили на 715 тысяч рублей. Еще, что весьма важно, наложен арест на имущество подозреваемых и обвиняемых на сумму 19 миллионов рублей.

— Какое самое громкое дело в этом году довелось вам контролировать?

— Без сомнений, широкий общественный резонанс и огласку получило уголовное дело в отношении должностных лиц УМВД, занимающихся вопросами миграции. Пожалуй, это самый громкий коррупционный скандал в нашем регионе за последние годы. По делу задержаны высокопоставленные полицейские чиновники: бывший начальник тульской полиции Роман Корсаков, начальник миграционной службы УМВД Денис Оськин, его заместитель полковник Паситова, зам. начальника полиции по оперативной работе УМВД Евгений Старцев и начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД Алексей Лебедев.

— На какой стадии это дело сейчас?

— Расследование продолжается. Уже возбуждены уголовные дела в отношении 30 человек — это и полицейские, и их подельники из числа гражданских. Уже сейчас известно, что они выдали различные незаконные разрешения более 700 мигрантам.

— Вы работаете в нынешней должности уже 11 лет. Какие самые яркие уголовные дела вам доводилось координировать?

— Дело Артура Контрабаева и дело Дианы Гришиной сразу приходят на ум. В первом случае министр информатизации Тульской области вместе с подельником растратил 68 миллионов рублей, выделенных на создание и внедрение новой региональной информационной системы здравоохранения. А Диана Гришина получала взятки от бизнесмена Валерия Гринцова, который занимался незаконной добычей песка.

Юлия Спасская родилась в Туле в 1979 году. Закончила университет МВД РФ.

С 2003 года пришла на работу в прокуратуру. Начинала помощником Зареченского прокурора, затем была старшим помощником прокурора Центрального района, заместителем прокурора Советского района.

С 2013 года занимает должность начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Тульской области.