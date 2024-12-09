От города до деревни: как мобильная связь становится доступной в Тульской области?

Заместитель губернатора Тульской области Ярослав Раков и директор макрорегиона «Центр» Т2 Денис Маликов стали героями прямого эфира ВКонтакте, прошедшего при поддержке Центра управления регионами.

Событие анонсировалось в социальных сетях и СМИ. Туляки присылали вопросы, и эксперты ответили на самые популярные из них.

– Современный человек хочет получать стабильный интернет в любой точке. Планка задана высокая, поэтому важно не останавливаться на достигнутом. Как в регионе развивается сотовая связь?

Ярослав Раков На протяжении пяти лет в Тульской области реализуется нацпроект «Цифровая экономика» и проект «Экономика данных». В течение этого времени реализуется программа субсидирования операторов связи. Правительство Тульской области компенсирует затраты операторов при строительстве сетей связи в сельской местности. Мы подключили к интернету порядка 264 населенных пунктов, в которых отсутствовал широкополосный доступ в сеть Интернет и было максимальное число обращений по поводу улучшения качества связи. В этом году интернет появился в уже более 70 деревнях и селах. За время работы программы, проводные сети появились более чем в 200. Мы постоянно взаимодействуем со всеми операторами связи, как проводными, так и беспроводными, и создаем комфортные условия для их работы. В такой коллаборации и идет развитие связи в Тульской области.

Денис Маликов Мы видим, что независимо от того, где находится абонент – в крупном городе или в сотне километрах от него – ему нужна связь и интернет. Мы видим продолжающийся спрос на смартфоны, на умные устройства и, соответственно, на пользование мобильным интернетом. За последние пять лет туляки стали в 3,5 раза больше потреблять мобильного интернета. А в этом году жители Тульской области уже загрузили в среднем на 13,5% трафика больше, чем было в начале 2024 года. Жители Тулы – на 18%. Это, кстати, не самый высокий показатель. Самыми активными стали жители Кимовского района – объем данных вырос на четверть.

– Какие работы проводят, чтобы связь у абонентов была стабильной? Как вообще принимается решение об улучшении качества связи на конкретных территориях?

Д. М: В нашей компании есть большой мониторинговый центр, который анализирует состояние сети в режиме реального времени онлайн 24/7. Оно оценивается по десяткам различных показателей. Наиболее очевидные из них – качество сигнала, скорость передачи данных. Это позволяет планировать краткосрочные и долгосрочные улучшения сети: перенастройку или модернизацию оборудования и строительство новых базовых станций.

Помимо этого, сами абоненты оставляют заявки и сигнализируют о необходимости улучшения связи.

– Перед прямым эфиром люди задавали вопросы про связь в конкретных населенных пунктах: деревни Алферьево, Кишкино, село Руднево, Хопилово, Поповкино и еще ряд других. На такие локации вы тоже обращаете внимание?

Д. М.: Анализ ведется по всей сети, и он не привязан к географии. Сеть – это единый живой организм. Конечно, мы обращаем внимание и на Большую Тулу. В последнее время в ряде базовых станций мы усилили сигнал через довес дополнительных секторов, дополнительного оборудований, которое добавляет мощности сигнала и разгоняет интернет.

Такие работы уже прошли в ряде населенных пунктов. Например, в Ильинке, Плеханово, Барсуках, в районе Осиновой горы и др.

– В частности мы получили сообщение от Галины. Она писала нам про село Федоровка Ленинского района. Другого автора интересовал район вблизи деревень Колодезное, Оленино, детского лагеря «Солнечный». Что в этих населенных пунктах? Будут ли такие же модернизации?

Д. М.: Да. В указанных локациях планируем провести работу по строительству сети в первом полугодии следующего года. А вот в Федоровке покрытие на большей части села хорошее, возможно есть отдельные локации.. Тут нужно уточнить адрес, и мы ждем обращений жителей.

Кого-то это удивит, но жители области – гораздо более активные пользователи мобильного интернета, нежели жители города. Среди достаточно крупных городов, таких как, допустим, Алексин, Донской, среднее потребление трафика на абонента составляет 15 гигабайт в месяц. Цифра оказалась достаточно большая, но при этом в области и в мелких населенных пунктах она гораздо выше. У нас есть чемпионы среди населенных пунктов, в которых на одного жителя приходится по 20−25 гигабайт в месяц. Это +40% трафика от потребления в крупных городах. Среди лидеров могу отметить деревню Ольхи Плавского района, село Кочкино в Ефремовском районе и деревню Сорочинка Щекинского района.

– А что касается строительства базовых станций. Насколько это обязательно в больших городах?

Д. М.: Сотовая сеть живет и развивается вместе с городом. Появляются новые здания, микрорайоны, городские пространства и меняется формат потребления. Это было очень заметно, когда появилась Казанская набережная и «Искра». Нам пришлось перестраивать конфигурацию сети, ориентируясь на то, что в этих местах потребление трафика стало больше.

Как и у любого организма, у связи есть внутренний ресурс. Его невозможно постоянно эксплуатировать, не подпитывая новыми возможностями.

К тому же, стоит вспомнить, что такое радиоволна. Она преломляется при встрече с любым сопротивлением. В городе это – дома, заборы, даже листья.

Мы решаем этот вопрос в режиме реального времени, подстраивая конфигурацию сети так, чтобы проникновение радиоволн во все дома было оптимальным. Это непростая история. Строительство и развитие сети в крупном городе – одна из самых сложных задач, которые решает сотовый оператор. Где-то хватает настройки существующих станций, но где-то без строительства новых не обойтись.

Я. Р.: Представим, что базовая станция, это, грубо говоря, труба, из которой течет вода. И люди сначала приходят к ней со стаканчиками, потом с ведрами, а потом уже с бидонами. И через какое-то время труба уже не может закрыть потребности всех. Её нужно увеличивать.

Каждый оператор мониторит свою сеть, обращается в администрации муниципальных образований за помощью. Иногда, например, устанавливаются опоры для осветительных приборов двойного назначения, когда помимо светильника сверху ставят базовую станцию.

Д. М.: Скоро туляков ждет новый этап развития нашей сети – запуск VoLTE, это возможность передавать голос через сеть 4G. Технология даст абонентам ряд преимуществ. В первую очередь, это отчетливая речь собеседника будто разговариваешь с ним вживую и практически моментальное соединение. В дополнении к этому технология экономит заряд аккумулятора.

– Несмотря на количество комментариев, вопросов про Тулу было всего два. Это жилой комплекс «Молодежный» и улица Бундурина, дом 34.

Д. М.: Оба этих адреса — спальные районы. И это тоже вызов для операторов. Иногда решение вопросов в спальных районах требует нескольких месяцев, причем зависит не столько от нас, сколько от получения разрешений и согласований. Тем не менее, мы провели работы почти на 30 улицах города, охватили многоэтажные дома, новостройки, школы, кафе и другие важные локации, где туляки активно сидят в сети. В Пролетарском районе, например, мы установили более 10 базовых станций за этот год. Учитывая рост трафика – опять же, с января он вырос на 18% в Туле – работы на сети продолжаются.

В ЖК «Молодежный» в этом году мы провели большую работу. Если остались места, где требуется улучшение, обращайтесь, будем решать вопросы точечно.

Улица Бундурина находится в фокусе нашего внимания. Там у нас также запланирована оптимизация сети.

– Есть ли понимание, когда вы достигните такого уровня, когда по всей Тульской области будет максимальный 4G?

Я. Р.: А нужен ли 4G везде? Голосовая связь нужна, с этим никто не спорит. Но зачем, например, высокоскоростной интернет в лесу? Мы будем стараться сделать всё, чтобы 4G был в крупных населенных пунктах и на основных артериях города.

– К нам поступило несколько вопросов про покрытие связью автомобильных дорог. Скажите проводится ли работа в этом направлении?

Я.Р.: Конечно, в этом году правительство Тульской области проводит инструментальную оценку качества услуг мобильной связи на участках автомобильных дорог регионального и федерального значения. По всем дорогам ездит машина со специальным оборудованием и замеряет сигнал.

До конца года мы получим комплексную оценку радиопокрытия и сможем оценить стоимость строительства сетей связи для улучшения качества сотовой связи с учётом приоритетности.

Мы поймем, где есть так называемые «белые пятна», а затем постараемся обеспечить это место связью, причем захватить желательно не только трассу, но и ближайшие населенные пункты.

– Есть ли сроки про развитие сети на железных дорогах? Спрашивали про направление «Тула - Москва».

Д.М.: По срокам конкретным не сориентирую, но да, тоже будут работы. У нас есть статистика, благодаря которой мы получаем информацию и фиксируем места, где необходимо улучшить качество связи, и вносим их в план развития сети. Этот участок дороги в том числе.

К тому же, сейчас у всех операторов стоит задача обеспечить связью все автодороги федерального значения, работы на которых мы уже активно проводим с 2023 года. Надеемся, что с железными дорогами будет так же.

Полная версия прямого эфира: