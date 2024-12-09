Ставки на вторичное жилье растут: как можно купить готовую квартиру в Туле выгодно?

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Сейчас это кажется фантастикой, но в Туле есть новостройки, в которых квартиру можно купить в ипотеку с низкой ставкой. Рассказываем подробнее.

Рынок недвижимости не перестает удивлять: ипотека с господдержкой отменена, условия семейной ужесточились, лимиты на выдачу льготных кредитов заканчиваются. При этом цены на квартиры в строящихся домах растут вместе со стоимостью аренды.

Рынок вторичной недвижимости тоже не радует. Ставки по ипотеке растут каждый месяц. Сейчас получить займ на квартиру в банке можно в лучшем случае под 22% годовых, и даже для этого нужно соблюсти много условий. В противном случае ипотеку дадут под 28%.

В таких условиях покупка даже маленькой квартиры может быть чревата шестизначными ежемесячными платежами. Это под силу все меньшему числу семей.

А если покупать квартиру в старом жилом фонде, к затратам нужно прибавить еще и средства на ремонт. Так финансовая нагрузка становится еще больше.

Так есть ли возможность купить квартиру в Туле в готовом новом доме и с низкой процентной ставкой? Да!

В жилом квартале «Настоящий» в микрорайоне Северная Мыза купить квартиру в ипотеку можно по ставке (ПСК 13,523% — 17,185%) от 12,9% годовых. Это стало доступно благодаря программе от банка-партнера ПАО «МТС-Банк» — «Ипотека для всех».*

Это ипотека действительно для всех. Для того чтобы воспользоваться программой, не обязательно состоять в браке. Также в ней нет ограничений по возрасту и числу детей в семье.

«Ипотека для всех» распространяется на все квартиры в жилом комплексе и не имеет ограничений по количеству приобретаемых квартир.

Очевидный плюс такой покупки — ЖК «Настоящий» уже сдан! А некоторые квартиры в доме продаются уже с готовым ремонтом. То есть вы сможете максимально быстро въехать в новую отделанную квартиру, а ремонт будет включен в ипотечный платеж.

В ЖК «Настоящий» есть все для комфортной жизни

ЖК «Настоящий» находится в Северной Мызе — в районе с новой, уже работающей инфраструктурой. Здесь есть новый детский сад на 240 малышей и недавно открывшаяся современная школа на 1100 мест. Образовательные учреждения находятся всего в 10 минутах ходьбы от подъезда. Также здесь есть сетевые магазины, торговый центр и амбулатория.

В микрорайоне все продумано для семейных развлечений: установлены современные игровые комплексы и спортивные площадки с прорезиненным покрытием.

Для подростков здесь построен целый скейт-парк!

Не заскучают и взрослые. Для них предусмотрено много зон отдыха, в которых можно расслабиться или поработать на открытом воздухе. В центре микрорайона находится красивый сквер им. Академика В. А. Легасова с фонтанами, искусственной рекой, водопадом и амфитеатром.

Выбирая квартиру в ЖК «Настоящий», вы не будете терпеть стройку за окном. Все дома уже сданы и постепенно заселяются.

Удобные планировки для всей семьи

Планировки квартир в жилом квартале «Настоящий» радуют многообразием: здесь можно выбрать классическую квартиру или евро-планировку с кухней-гостиной, «однушку», «двушку» или трехкомнатную квартиру.

В проекте «Настоящего» есть всеми любимые планировки-«бабочки», окна которых выходят на две стороны света.

Для ценителей необычных фишек есть квартиры с окном в ванной, лоджиями с угловым остеклением, которое дает много света. На каждом этаже расположено по два приватных холла на 3-4 квартиры. Выходя за порог дома, вы будете встречаться только с ближайшими соседями.

Как купить квартиру сразу с ремонтом?

У застройщика есть несколько вариантов отделки, вам остается только выбрать конфигурацию. Стоимость ремонта будет включена в ипотечный кредит, а вы получите готовую квартиру, в которую можно заехать в ближайшее время.

Увидеть готовые квартиры вживую вы можете, обратившись в отдел продаж.

Доступные цены и выгодные условия на покупку

Пока цены на рынке растут с каждым днем, стоимость квартир в ЖК «Настоящий» еще держится на доступном уровне.

Квартиру без ремонта здесь можно купить за 4,2 млн руб., а с ремонтом — от 5,2 млн руб. Учитывая небольшую процентную ставку, покупка получается очень выгодной.

Хотите обзавестись недвижимостью как можно быстрее? Для вас есть ипотека без первоначального взноса.**

Не нужно копить деньги и ждать. В условиях растущих цен на недвижимость это еще выгоднее, чем кажется.

Условия программы ипотеки без первоначального взноса просты и прозрачны:

первоначальный взнос — 0 рублей,

ипотечная ставка — (ПСК 15,194% — 17,188%) от 14,7%,

максимальный срок кредита — до 30 лет.

В акции принимают участие самые популярные евро-планировки площадью 39 квадратных метров. Это квартиры-трансформеры, которые подойдут как молодежи, так и семьям с детьми. Конфигурация квартир настолько удобная, что ваше жилье может расти вместе с вашей семьей: сперва быть домом студента с большой гостиной, далее станет уютным гнездышком молодой пары, а после — полноценной семейной квартирой с детской комнатой.

Предварительный расчет от брокера ЖК «Настоящий» позволит вам убедиться, что ипотека без первоначального взноса — это реальная возможность купить квартиру без накоплений.

настоящий-квартал.рф

*Рекламодатель ООО «Мыза-Дом», ИНН 5503273638, ОГРН 1235500020414. Все дома введены в эксплуатацию. Ипотеку предоставляет ПАО «МТС-Банк». Лицензия Банка России № 2268 от 17.12.2014. ПСК 13,523% — 17,185%. Сумма кредита — от 1 млн руб. до 50 млн руб. Ипотека — от 12,9%, первоначальный взнос — от 20%, срок кредита — от 3 до 30 лет. Страхование приобретаемого объекта недвижимости является обязательным условием предоставления кредита. Для получения кредита по минимальной ставке необходимо оформление страхования жизни заемщика. СПАО «Ингосстрах». Возможны дополнительные расходы. Не оферта. Подробности приобретения квартир в офисе продаж г. Тула, д. Мыза, мкр-н Северная Мыза, ул. Героя России Дмитрия Горшкова, 8, корпус 1.

**Рекламодатель ООО «Мыза-Дом», ИНН 5503273638, ОГРН 1235500020414. Дома введены в эксплуатацию. Ипотеку предоставляет ПАО «МТС-Банк». Лицензия Банка России № 2268 от 17.12.2014. ПСК 15,194% — 17,188% годовых. Сумма кредита — от 1 млн руб. до 50 млн руб. Ипотека предоставляется по ставке, действующей в банке на момент обращения, срок кредита — от 3 до 30 лет. Страхование приобретаемого объекта недвижимости является обязательным условием предоставления кредита. Для получения кредита по минимальной ставке необходимо оформление страхования жизни заемщика. СПАО «Ингосстрах». Ипотека без первоначального взноса предоставляется на ограниченное количество квартир площадью 39 кв. м. Возможны дополнительные расходы. Не оферта. Подробности приобретения квартир — в офисе продаж: г. Тула, д. Мыза, мкр-н Северная Мыза, ул. Героя России Дмитрия Горшкова, 8, корпус 1.