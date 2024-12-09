Ставки на вторичное жилье растут: как можно купить готовую квартиру в Туле выгодно?

Рынок недвижимости не перестает удивлять: ипотека с господдержкой отменена, условия семейной ужесточились, лимиты на выдачу льготных кредитов заканчиваются. При этом цены на квартиры в строящихся домах растут вместе со стоимостью аренды.
Рынок вторичной недвижимости тоже не радует. Ставки по ипотеке растут каждый месяц. Сейчас получить займ на квартиру в банке можно в лучшем случае под 22% годовых, и даже для этого нужно соблюсти много условий. В противном случае ипотеку дадут под 28%.
В таких условиях покупка даже маленькой квартиры может быть чревата шестизначными ежемесячными платежами. Это под силу все меньшему числу семей.
А если покупать квартиру в старом жилом фонде, к затратам нужно прибавить еще и средства на ремонт. Так финансовая нагрузка становится еще больше.
Так есть ли возможность купить квартиру в Туле в готовом новом доме и с низкой процентной ставкой? Да!
В жилом квартале «Настоящий» в микрорайоне Северная Мыза купить квартиру в ипотеку можно по ставке (ПСК 13,523% — 17,185%) от 12,9% годовых. Это стало доступно благодаря программе от банка-партнера ПАО «МТС-Банк» — «Ипотека для всех».*
Это ипотека действительно для всех. Для того чтобы воспользоваться программой, не обязательно состоять в браке. Также в ней нет ограничений по возрасту и числу детей в семье.
«Ипотека для всех» распространяется на все квартиры в жилом комплексе и не имеет ограничений по количеству приобретаемых квартир.
Очевидный плюс такой покупки — ЖК «Настоящий» уже сдан! А некоторые квартиры в доме продаются уже с готовым ремонтом. То есть вы сможете максимально быстро въехать в новую отделанную квартиру, а ремонт будет включен в ипотечный платеж.
В ЖК «Настоящий» есть все для комфортной жизни
ЖК «Настоящий» находится в Северной Мызе — в районе с новой, уже работающей инфраструктурой. Здесь есть новый детский сад на 240 малышей и недавно открывшаяся современная школа на 1100 мест. Образовательные учреждения находятся всего в 10 минутах ходьбы от подъезда. Также здесь есть сетевые магазины, торговый центр и амбулатория.
В микрорайоне все продумано для семейных развлечений: установлены современные игровые комплексы и спортивные площадки с прорезиненным покрытием.
Для подростков здесь построен целый скейт-парк!
Не заскучают и взрослые. Для них предусмотрено много зон отдыха, в которых можно расслабиться или поработать на открытом воздухе. В центре микрорайона находится красивый сквер им. Академика В. А. Легасова с фонтанами, искусственной рекой, водопадом и амфитеатром.
Выбирая квартиру в ЖК «Настоящий», вы не будете терпеть стройку за окном. Все дома уже сданы и постепенно заселяются.
Удобные планировки для всей семьи
Планировки квартир в жилом квартале «Настоящий» радуют многообразием: здесь можно выбрать классическую квартиру или евро-планировку с кухней-гостиной, «однушку», «двушку» или трехкомнатную квартиру.
В проекте «Настоящего» есть всеми любимые планировки-«бабочки», окна которых выходят на две стороны света.
Для ценителей необычных фишек есть квартиры с окном в ванной, лоджиями с угловым остеклением, которое дает много света. На каждом этаже расположено по два приватных холла на 3-4 квартиры. Выходя за порог дома, вы будете встречаться только с ближайшими соседями.
Как купить квартиру сразу с ремонтом?
У застройщика есть несколько вариантов отделки, вам остается только выбрать конфигурацию. Стоимость ремонта будет включена в ипотечный кредит, а вы получите готовую квартиру, в которую можно заехать в ближайшее время.
Увидеть готовые квартиры вживую вы можете, обратившись в отдел продаж.
Доступные цены и выгодные условия на покупку
Пока цены на рынке растут с каждым днем, стоимость квартир в ЖК «Настоящий» еще держится на доступном уровне.
Квартиру без ремонта здесь можно купить за 4,2 млн руб., а с ремонтом — от 5,2 млн руб. Учитывая небольшую процентную ставку, покупка получается очень выгодной.
Хотите обзавестись недвижимостью как можно быстрее? Для вас есть ипотека без первоначального взноса.**
Не нужно копить деньги и ждать. В условиях растущих цен на недвижимость это еще выгоднее, чем кажется.
Условия программы ипотеки без первоначального взноса просты и прозрачны:
- первоначальный взнос — 0 рублей,
- ипотечная ставка — (ПСК 15,194% — 17,188%) от 14,7%,
- максимальный срок кредита — до 30 лет.
В акции принимают участие самые популярные евро-планировки площадью 39 квадратных метров. Это квартиры-трансформеры, которые подойдут как молодежи, так и семьям с детьми. Конфигурация квартир настолько удобная, что ваше жилье может расти вместе с вашей семьей: сперва быть домом студента с большой гостиной, далее станет уютным гнездышком молодой пары, а после — полноценной семейной квартирой с детской комнатой.
Предварительный расчет от брокера ЖК «Настоящий» позволит вам убедиться, что ипотека без первоначального взноса — это реальная возможность купить квартиру без накоплений.