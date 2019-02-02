Певица МакSим: «На концерте в Туле я спою всё, что попросят зрители»

Фото из личного архива МакSим.

Ее песни «Нежность», «Трудный возраст», «Знаешь ли ты» и десятки других наизусть знают миллионы. Мыслями о предстоящем концерте, новом альбоме, путешествиях и планах на этот год певица поделилась

с Myslo.

«Полигамность — это из жизни»



- МакSим, Вы нечасто у нас бываете — в последний раз выступали в Туле почти четыре года назад. Чем порадуете тульских поклонников, которые Вас заждались? Будут любимые всеми хиты с первых альбомов?

- Будет абсолютно всё! Я — человек с ресторанной закалкой (смеется), поэтому, если будут пожелания из зала, — мы исполним всё, что попросят зрители.



- Вы помните свои предыдущие визиты в наш город? Тула Вам понравилась?

- Конечно помню, еще как! Меня каждый раз поражает ваше бесконечное гостеприимство. В ваш городочек всегда приятно приезжать и проводить здесь время даже вне концерта: Тула очень милая, здесь здорово прогуляться.



- Что сейчас происходит в Вашем творчестве?

- Только что, в декабре 2018 года, вышел новый альбом, шестой по счету, под названием «Полигамность», его уже можно скачать на всех платформах.



- Вы не раз говорили, что многие Ваши песни автобиографичны. Альбом «Полигамность» и одноименная песня — неужели тоже из жизни?

- Да. Поподробнее, к сожалению, не могу…



- У Вас просто гигантское количество музыкальных наград. Какая из них наиболее ценна для Вас?

- Пожалуй, та, которую подарил мой фан-клуб мне на день рождения: они соорудили статую, на которой было написано «В честь наших сердец». Эта награда занимает первое место в моем сердце.



- А какой награды не хватает в Вашей «копилке»?

- Я много о чем мечтаю… Например, у меня нет ни одной награды от Ру. ТВ, хотя фан-клубы активно голосуют за мои клипы, и они часто занимают первые места в чартах телеканала. Сейчас телевидение меня не принимает. Надеюсь, ситуация изменится.



«На Новый год — в Африку»



- Есть у многих привычка — с Нового года начинать новую жизнь. Вы что себе пообещали под бой курантов?

- Я обычно загадываю желания. А они превращаются в цели, и мне это очень нравится. Видимо, то ли цели достаточно просты, то ли желания вполне реальны. Думаю, что и в этом году многое из загаданного исполнится и я сделаю максимум и в творчестве, и в развитии деток.



- Недавно в Вашем инстаграме появились фото из Африки…

- Да, мы с детьми проводили время на сафари, видели жирафов, львов, тигров, пантер прямо в их естественной среде обитания. Мне хотелось, чтобы дети увидели живую природу и поняли, что ее нужно сохранять, чтобы и дальше наслаждаться этой красотой. Удивительно, но дикие звери совершенно не боятся людей и не проявляют к ним агрессии: например, пантеры — ласковые кошечки, подходят, чтобы их погладили и покормили. Такие мгновения нельзя забыть ни взрослому, ни ребенку.



- Правда, что Вы любите экстремальный туризм? Расскажите о последней поездке.

- Она была не экстремальной, а скорее медитативной. Я была в Киргизии, постигала там Ом, Аум и другие техники, которые помогают сохранять равновесие, не потерять собственное я. В Москве это особенно сложно — сохранить свою личность, самобытность. Поэтому я пробую разные техники. Пока не помогает (смеется), точки дзен я еще не достигла. Но тем не менее обстановка вокруг была волшебной: я жила в юрте, купалась в Иссык-Куле, вокруг нетронутая природа…



«Не умею ругаться»



- Ваши дочки любят музыку? Какие у них интересы?

- Буквально сегодня мы привели нашу маленькую Машу в школу олимпийского резерва на гимнастику. И когда самая главная тетенька спросила: «Что ты умеешь делать, девочка?», она спела песню (смеется). Так что младшая музыку любит.



А старшая занимается фехтованием. Я предлагала ей гимнастику, танцы, тхэквондо и множество других направлений. Но она выбрала фехтование.



- А в школе ей нравится?

- В первый класс она пошла в обычную школу, но мы оттуда ушли: Саше тогда было 6, а некоторым детям по 8, и ей было сложно. Поэтому мы перевели ее в английскую школу. Учеба нравится, любимый предмет — обществознание.



- Если случаются плохие оценки — ругаете?

- Вообще не умею ругаться, я и ругань — это два разных мира. Если я повышаю голос, становлюсь похожа на олененка Бэмби (смеется), поэтому мой крик вообще никого не пугает. Но дети по одному лишь выражению моего лица видят, что мама расстроена. Для них самое страшное — меня огорчить.



- Какие Ваши девочки по характеру, темпераменту? Кто из них больше похож на Вас?



- Никто не похож. Такое ощущение, что во время родов я куда-то выходила и они родились без меня. Причем это два абсолютно разных ребенка по характеру, мироощущению, восприятию людей и себя. И они любят друг друга до такой степени, что иногда мне кажется, что я чуть-чуть лишняя (смеется).



«Красота женщины — в харизме и спокойствии»

- В Вашем инстаграме подписчик задал вам вопрос: как можно в 35 выглядеть, как маленький ребенок? В чем секрет?

- Самое главное — принимать себя и не подстраиваться под стереотипы. Дано тебе боженькой такое телосложение, овал лица - и это надо любить, а не гнаться за придуманными идеалами. Красота женщины — в ее харизме, в ее внутренних ценностях. И еще в спокойствии. Всё это очень чувствуется — в глазах, улыбке.

- А счастье? Оно тоже внутри?

- Конечно! Его бесполезно искать в ком-то другом: так ты никогда не будешь счастлив. Нужно искать счастье внутри себя и дарить его другим.

- А есть мужчина, которому Вы сейчас дарите счастье?

- Да, конечно. Хотя вместе со счастьем я дарю еще множество проблем из-за своего характера (смеется). Но я работаю над собой. Когда любишь человека, стараешься вытащить из себя всё лучшее, и я тоже пытаюсь…

Из досье Myslo

Певица МакSим



Заслуженная артистка Карачаево-Черкесии и Татарстана.

Родилась в Казани в 1983 году.

Выпустила шесть музыкальных альбомов: «Трудный возраст», «Мой рай», «Одиночка», «Другая реальность», «Хорошо», «Полигамность».

Обладательница 84 премий в области музыки, красоты и моды.

Автор книги-автобиографии «Это же я…».

Воспитывает двоих дочерей – Сашу (9 лет) и Машу (4 года).

Домашние животные: две собаки и шесть кроликов.

Любимое средство в косметичке: гигиеническая помада.

Любимая вещь в гардеробе: часы.

Занимается: боксом, теннисом, художественной гимнастикой.

Сейчас читает: книгу «Волк-одиночка».