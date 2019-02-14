Певец Владимир Цветаев: На концерте в Туле будет много тепла и сюрпризов

Фото Дмитрия Дзюбина.

По традиции, за несколько дней до главного женского праздника года в гости к тулячкам едет один из самых романтичных, обаятельных и душевных артистов нашей эстрады.

На сцене Тульской област­ной филармонии Владимир Цветаев выступит 6 марта. Специально, чтобы дать нашему изданию эксклюзивное интервью, артист, наш давний и очень хороший друг, приехал в редакцию Myslo. Владимир только зашел в редакцию, а в комнате сразу же стало как-то светло и уютно от его доброй открытой улыбки и теплого взгляда.

— Володя, чем будешь удивлять и радовать зрителей на концерте в этом году?

- Мы с друзьями подготовили программу «Юбилей наших встреч», ведь нашему традиционному весеннему концерту в этом году исполняется 25 лет!

С теплотой вспоминаю наш первый концерт — он прошел на площадке

ДК профсоюзов. Мы были молодые, задорные…

- Чем будем удивлять сейчас?

- Туляки услышат всё самое лучшее — любимые хиты, а также песни из нового альбома, я бы хотел, чтобы они тоже пришлись по душе. Будет много экспромта, будет тепло и душевно. Я очень рад тому, что со мной на сцене, как всегда, поэт и композитор Василий Попов и группа «Век». Уже столько лет мы вместе! Я счастлив, что у нас появляются новые песни, которые нравятся не только нам, но и нашим поклонникам. Есть среди них и такие, кто все эти годы идет с нами, но кто-то приходит на концерт впервые.

- Кого-то уже узнаешь на концертах?

- Со сцены тяжело кого-то рассмотреть — свет, софиты. А спускаюсь в зал и вижу много знакомых лиц. Это радует. Ведь если не пришли друзья, значит, что-то произошло в этой жизни. Ну, а если пришли новые люди, значит, твой круг расширяется, твое творчество интересно.

- В 2018 году у тебя вышел новый альбом «Лето на бис». Расскажи о нем.

- В этот альбом вошли несколько песен, автором текстов к которым стала тулячка Марина Миронова, так что в нашем полку прибыло! Марина очень талантливый человек, один из лучших врачей-стоматологов в Тульской областной стоматологической поликлинике, прекрасная поэтесса, талантливый художник. Она была художником-оформителем первого в России пятитомного издания Высоцкого. Кстати, текст песни «Лето на бис», которая дала название всему альбому, тоже написала Марина.

- Вашему празднику под открытым небом «Старый дворик» исполнилось 20 лет. Насколько он подпитывает тебя?

- Я считаю, что это явление в нашей жизни и, надеюсь, в жизни тех, кто приходит на наш праздник. И если раньше в наш дворик на Косой Горе приходили в основном местные жители и туляки, то сейчас люди приезжают из Москвы, Воронежа, Обнинска… Пару лет назад приезжала женщина из Керчи, привезла в подарок всяких крымских вкусняшек, украшений, сувениров. Было очень приятно. На этом празднике происходит энергетический обмен. За долгую жизнь дворика у нас были и ливни, и ветры страшные… Помню, когда приезжала выступать Валентина Васильевна Толкунова, было очень холодно. Она рассчитывала выступить с несколькими песнями, но ей так понравилось, что она спела намного больше. После подошла к Василию Попову: «Вася, возьмите у меня микрофон», — у нее пальцы уже не разгибались от холода.

Лично меня этот концерт заряжает позитивом на целый год.

И я уже, как наркоман в хорошем смысле слова, жду этой встречи опять. Именно на таких встречах зритель и артист — на расстоянии вытянутой руки, это очень ценно.

- Много лет ты на сцене, радуешь своих поклонников. В чем секрет успеха — твой и твоих песен?

- Думаю, в доброте, душевности, в том, что в наших песнях есть надежда, а это самое главное для человека. Мы искренни с людьми, и они отвечают нам взаимностью.

- В декабре ты отметил юбилей…

- Ой, давай не будем об этом (смеется). Я не люблю цифры. У каждого должна быть какая-то тайна. Любопытство зрителей к возрасту артиста понятно. Вот и пусть публика придумывает, кому что ближе. А на самом деле, кто знает, когда родился? Только родители. На заборе много что написано…

- Володя, как ты сохраняешь молодость и бодрость?

- Ежедневно, если нет концертов на выезде, — 10 километров ходьбы и бега по лесу, недалеко от дома. Затем — занятия в фитнес-клубе. Железки я не люблю, а вот потанцевать сам для себя — очень (смеется). А еще — нужно как можно меньше есть. Никаких особых секретов! Плюс внутреннее состояние — песни тоже не так просто получаются. Нужен здоровый дух и энергия для этого.

- У тебя трое сыновей. Какой ты отец?

- Я сумасшедший папашка (смеется). Стараюсь уделять им как можно больше времени, выслушивать и всегда стараюсь под­держать. И слава Богу, что они со мной делятся. Те, кто воспитывает пацанов, меня поймут. Связь у нас очень прочная. Мы с ними друзья.

из досье Myslo

Владимир Цветаев



Родился 22 декабря 1963 года в Самаре.

Окончил Самарский институт искусств (хоровое дирижирование).

Семья: жена Анастасия, три сына: Андрей, Иван и Фёдор.

Каждый сентябрь на Косой Горе проходит праздник «Старый дворик» – встреча певца с туляками (на ул. Горшкова, 26 и ул. Горького, 30).

Парфюм: Armani.

Хобби: авто­путешествия.

Любимые блюда: пельмени,суши.

Дискография: «Пой, пой!», «Леди Любовь», «Там, где кончаются звезды», «Любовное настроение», «Улыбайся!», «Станция Заречная», «Лето на бис».