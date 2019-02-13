Тульские радиоведущие: танцы в студии, сленг в эфире и жизнь за 20 секунд

Фото Алексея Пирязева.

В большом здании на ул. Болдина, 92 (компания Медиа Траст) вещают сразу семь известных радиостанций: Дорожное радио, Radio Rеcord, Ретро FМ, «НАШЕ радио», Европа Плюс, Love Radio и Милицейская волна.

Эти ребята помогают проснуться и взбодриться тысячам людей каждый день. Их голос по радио туляки слышат по пути на работу и учебу. Радиоведущий должен излучать позитив, быть всегда в отличном настроении, чтобы заряжать своих слушателей исключительно положительными эмоциями.

Диджей – это не просто человек, который что-то говорит в эфире. Ему приходится одновременно много чего делать: зачитывать приветы, принимать звонки, разыгрывать призы, параллельно искать в интернете что-то интересное про песню или исполнителя…

Тульские радиоведущие приоткрыли Myslo некоторые секреты своей профессии и рассказали, как проходит их рабочий день. Кстати, небольшую экскурсию по радиостанциям провели не только для Myslo, но и для ребят одной из городских школ.

В частности, мы заглянули, пожалуй, на самую танцевальную станцию – Radio Rеcord. Крутые радиоведущие Ева Кирсанова и Сергей Жар как раз вели передачу TALKER’Ы в прямом эфире. Во время небольших пауз ребята рассказали, что входит в их обязанности.

– Мы придумываем контент, пишем тексты, сводим треки, принимаем звонки, смски… С Жаром работаем в тандеме уже больше года. Нам хорошо вместе, – говорит Ева. – Работа в паре – это сложная тема, потому что ты должен чувствовать человека, который находится напротив тебя, и работать гармонично.

– Наша радиостанция драйвовая, где надо танцевать, улыбаться, быть всегда на мажоре, у нас нет времени для слез и грусти! Мы смеемся от души, – продолжает Кирсанова. – Главное правило ораторского искусства (оно негласное) – ты должен общаться с аудиторией на том языке, который ей доступен. Поэтому мы можем позволить себе и сленговые словечки.

– Радиостанция танцевальная, поэтому музыка должна литься непрерывно, – подхватывает Жар. – Не должно быть слышно границы между треками.

Ведущие признались, что порой они могут и сами встать потанцевать, чтобы придать своему голосу настроение.

Макс Ильин, ведущий Европы Плюс, работает на радио с 2010 года:

– Я обожаю свою работу! Это постоянно новые, разные эмоции. Когда включается микрофон, все наши проблемы забываются, сразу появляется настроение. В эфире ты должен радоваться!

Прежде всего для работы на радио нужен ум. А голос – дело наживное. Знаю многих коллег, которые пришли без поставленного голоса. Занятия помогают его развить.

А вот глупые люди не смогут работать на радио – не получится общаться с людьми, постоянно изобретать что-то новое. Ведущий – это не только говорящая голова, которая что-то рассказывает. Прежде всего это человек, человек мыслящий. Он пишет много текстов, много читает, смотрит, постоянно развивается. Без этого работать на радио невозможно. А еще важно уметь быстро ориентироваться в непредвиденной ситуации. Например, что-то пошло не так, и звонивший отпустил в прямом эфире крепкое словцо. Что делать ведущему? Макс говорит, что главное – не акцентировать внимание на случившемся, пропустить мимо ушей, «заболтать».

Вера Ленина, радиоведущая станции «Милицейская волна».

– Я влюбилась в эту профессию еще в школе. Помню, папа купил магнитофон, мне вскоре надоели кассеты, и я узнала, что такое радио. Это оказалось так интересно! Я начала активно звонить и участвовать в конкурсах на радиостанциях. Потом поняла, что хочу там работать.

На первый кастинг я пришла в 8-м классе. В том, что я получу эту работу, у меня не было сомнений. Я была 100% уверена в своих силах! Но в итоге мне так и не перезвонили… Вновь попытала судьбу я только после выпускного.

Сейчас мне сложно представить, как я жила без этого всего. На работе я провожу очень много времени. Я трижды мама, но в декрете толком и не успела побыть. У моих детей не возникает вопроса «Где мама?». Можно просто включить эфир и услышать ее.

Без работы не могу! Даже во сне иногда кажется, что надо встать и что-то говорить. Может, когда-нибудь исполнится моя мечта: студия на дому… Просыпаешься и ведешь эфир)).

К нам часто приходят звезды. Совсем недавно были Зара, Владимир Цветаев, Джанго, Максим Матросов… Помню, свое первое интервью я брала у Олега Митяева. Мне тогда было всего 17 лет. После эфира он мне сказал, что надо задуматься, моя это профессия или нет. Я тогда подумала, что когда-нибудь мы с ним встретимся, и ему придется забрать свои слова назад (смеется). Думаю, если такая встреча состоится, я покажу ему класс! Вообще когда в меня не верят, меня это подстегивает, дает мощный стимул. Сейчас на интервью я прихожу без бумажек с заготовленными вопросами. У меня есть тема в голове, выстроена структура беседы. Я стала слушать гостей, от этого разговор получается легким.

Вера рассказала, что время для радиоведущих течет совершенно по-другому:

– Например, за 20 секунд можно очень многое сделать: я могу поделиться со слушателем прогнозом погоды, прибавить к нему пожелание, принять звонок, выбрать песню, прокрутить рекламный ролик… Да целую жизнь можно прожить за 20 секунд! – улыбается Вера.