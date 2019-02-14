Счастливы вместе: 7 семейных пар – про любовь, секс и юмор

Накануне Дня всех влюбленных психолог Анна Домченко опросила семейные пары — что такое любовь, на чем строятся семейные отношения и что главное в воспитании детей.

С влюблёнными и счастливыми беседовала Анна Домченко, президент фонда содействия развитию программ семейного благополучия «Честный разговор».

Преуспевающие



Демфира и Антон Гришины.

В браке 12 лет

Демфиру в Туле знает практически каждая мама, если не по имени, то в лицо точно. Тульский «Мампарад» — это всё дело рук мамы Демфиры. Когда видишь такую женщину, всегда задаешься вопросом: «Как она всё это успевает?» Супруг Антон руководит группой продаж в «Комусе». Гришины любят русский рок и вместе посещают музыкальные фестивали и концерты. В семье растут два сына — Иван, 10 лет, и Тимофей, 7 лет. В сентябре 2018 г. Демфира Гришина стала директором репродуктологической клиники «Мать и дитя».

Демфира: — В наших отношениях прежде всего ценю уважение друг к другу, считаю, что ключевое в семье — это чувственная совместимость супругов и наличие общих интересов.

Антон: — Самое важное, что мы вместе и поддерживаем друг друга в любой ситуации на протяжении стольких лет.

Демфира: — Для меня проявление любви — это ванна после рабочего дня, заботливо приготовленная супругом. Любовь в том, чтобы иногда занять детей утром в субботу и дать мне выспаться.

Антон: — В любви признаюсь нечасто, гораздо важнее для меня конкретные дела.

Демфира: — В воспитании детей у нас с мужем полное единство — детей мы любим и принимаем такими, какие они есть.

Антон: — Очень важно не допускать тотального контроля, чтобы дети учились самостоятельности, пусть даже допуская ошибки.

Вдохновляющие



Анастасия и Андрей Гуцал.

В браке 7 лет

Анастасия Гуцал — стилист, ее работы можно увидеть на обложках тульского и не только тульского глянца. Супруг Андрей работает в крупной компании по продаже кормов для домашних животных. В семье Гуцал два сына — Григорий, 5 лет, и Вадим, 3 года.

Анастасия: — Наша семья пережила длительный период, когда мы были вынуждены жить в разных городах. В такой ситуации понимаешь, что главное в отношениях — это доверие. Для меня не так важно слово «любовь», сколько важны действия, которые подтверждают ее наличие. Как в старом фильме «Любовь и голуби»: «Кака така любовь?» и далее по тексту.

Андрей: — Любовь и счастье любят тишину. Для меня важно в женщине, чтобы она была умная, амбициозная, целеустремленная, женственная, красивая, с чувством юмора и не похожая на всех остальных. Короче, я очень требовательный.

Анастасия: — Главное, о чем я думаю как родитель, это то, чтобы Гриша и Вадим выросли людьми порядочными, уважаемыми и счастливыми.

Андрей: — Как отец сыновей я хочу, чтобы они были достойными людьми, людьми чести и слова.

Творческие

Евгения Осипова и Анатолий Симченко.

В браке 7 лет

Коренную тулячку Евгению Осипову супруг Анатолий увез в Москву давно. Поженились не сразу, детей в семье двое — крошка Софи трех лет и шестилетка Максим. Семья творческая и очень активная. Евгения — актриса театра и кино, супруг Анатолий — режиссер. Жизнь богемная и, как водится, кочевая. Муж и жена подтянуты, выглядят свежо, смеются. Анатолий увлечённо рассказывает о своей любви к спорту: мотокросс, велосипед, самокат, квадроцикл, сноуборд, сёрфинг. Жена под стать мужу: йога, беговые лыжи и тоже сёрфинг.

Евгения: — Мы единодушны, самое главное — это наша любовь, конечно.

Анатолий: — Я с супругой солидарен, любовь главное… и секс!

Евгения: — В любви признаемся постоянно, несколько раз в день. Это для нас важно. Скучаем друг по другу, даже если находимся в разных комнатах или кто-то из нас уходит в магазин. Эти мелочи очень важны, и для нас они не мелочи.

Анатолий: — Слово «любовь» звучит в нашем доме каждый день и по несколько раз.

Евгения: — При выборе мужчины для меня было важным ощущение надежности. Вот так вот, одним словом, и добавить нечего.

Анатолий: — А я искал женщину с чувством юмора!

Евгения: — В воспитании детей для нас основное — позволять им быть самими собой, ничего им не навязывать, больше следовать за ними.

Анатолий: — С супругой полностью согласен, детям важно ничего не навязывать, дружить с ними, слышать и понимать их.

Молодые



Валерия и Владимир Евпловы.

В браке 3 года

Володя музыкант, его супруга Лера — сотрудник МФЦ на ул. Менделеевской. На ближайшие три года Лера сменила работу на почетную миссию мамы — меньше месяца назад в семье Евпловых родилась дочь Ева.

Валерия и Владимир: — Один из первостепенных принципов — это взаимопонимание. В нашей семье у каждого есть право на своё мнение: мы не только с уважением относимся друг к другу, но и всегда открыты для критики, советов и поддержки друг друга.

Валерия: — Каждый наш день начинается и заканчивается признанием в любви. Это не просто дежурная фраза «я люблю тебя», а моё состояние и отношение к мужу. Для меня важно слышать и произносить это.

Владимир: — Без признаний в любви у нас не проходит ни дня. Эти слова поддерживают тепло между нами. Важно не только слышать, но и чувствовать, что это не просто слова.

Валерия: — Родительские нежные отношения программируют ребёнка — такой будет и его семья.

Владимир: — Важно не отгораживать ребенка от реального мира.

Учёные



Юлия и Вячеслав Арляповы.

В браке 12 лет

Кандидат химических наук Вячеслав Арляпов встретил свою жену в университете — Юлия тоже химик. Вместе учились, а теперь вместе растят сына Илью. Глава семьи к осени готовится стать доктором наук, жена Юлия поглощена первыми уроками двухлетнего Ильи. В семье две собаки. Супруги предпочитают активный отдых на природе, что даже неожиданно услышать от деятелей науки.

Юлия: — Люблю слушать супруга, он часто дает мне верные советы. Понимание и поддержка — мне кажется, это то, что делает нас семьей.

Вячеслав: — Для меня тоже очень важны поддержка и понимание супруги.

Юлия: — Любовь в делах, но слышать слова любви тоже важно, конечно. Эти слова- как стимул, но если муж забывает их сказать, то ничего страшного.

Вячеслав: — Признаваться в любви приятно, делаю это часто.

Юлия: — Я искала мужчину разностороннего, развитого и очень умного. Конечно, хотелось иметь общие вкусы в кино, литературе и музыке.

Вячеслав: — Для меня очень важна порядочность женщины и её красота. Юлия была самой красивой на курсе, конечно, я выбрал ее.

Юлия: — Самое главное для меня — это блюсти интересы ребенка, быть проводником в его развитии.

Вячеслав: — Первый приоритет — это побольше времени проводить вместе с сыном и принципиально никогда не врать, если обещаешь что-то, то делать обязательно.

С опытом



Валентина и Александр Анищенко.

В браке 47 лет

Всю молодость супруги Анищенко провели на Севере, в маленьком поселке Омсукчан Магаданской области. Жили в бараке на 8 семей, работали, воспитывали единственного сына. Теперь живут в Туле. У бабушки Вали и дедушки Саши четыре внука. Старший, Дмитрий, как и сын, выбрал профессию юриста и уже готовится к защите кандидатской диссертации. В 2018 году супруги справили «лавандовую свадьбу».

Валентина и Александр: — В семье важны общие взгляды на жизнь, любовь и уважение.

Валентина: — Да, мы признаемся в любви друг другу до сих пор. И для меня это важно.

Александр: — Часто, очень часто признаемся в любви. Каждое утро начинается с того, что я обнимаю и целую супругу. Нежность с годами я не растерял, даже в телефоне она записана как «Валюша».

Валентина: — В мужчине должен быть стержень. Самые важные для меня качества — это надежность и порядочность.

Александр: — Для меня важно то, как женщина понимает слово «семья», признание ею приоритета супруга, абсолютная сосредоточенность на нашей личной жизни.

Спортивные

Галина и Александр Мельниковы.

В браке 29 лет

Тренерская чета Мельниковых работает в Тульском областном центре адаптивного спорта. В семье Галины и Александра четверо детей. Родные дочери Светлана и Дарья вышли замуж и живут отдельно. Зятья, по словам Галины, вошли в круг доверия и дополнили счастливую большую семью. Приемные дети Анна и Наталья растут и тренируются в семье. Анна — паралимпийка, занимается бегом. Наталия тоже паралимпийка, занимается толканием ядра и пауэрлифтингом.

Галина: — Главное в отношениях — доверие. Оно позволяет понять другого и почувствовать рядом надежное плечо. Для меня не важны слова признания в любви. Любовь либо есть, либо ее нет, независимо от того, говорят это слово люди или нет.

Александр: — Любовь — она в делах.

Галина: — Есть качества для мужчины неприемлемые: лживость, эмоциональная глухость, безответственность.

Александр: — Люди в паре должны делать жизнь друг друга лучше. Если мешают, так зачем жить вместе?

Галина: — Главный приоритет в воспитании — это свобода. Дети сами строят свою жизнь, мы за них ничего не делаем, не выбираем. Мы помогаем им.