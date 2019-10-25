Регина Тодоренко: «Сейчас уже невежливо знать только один иностранный язык»

Регина Тодоренко — певица, автор, телеведущая. Миллионы зрителей знают ее по проекту «Орел и решка» на телеканале «Пятница». А еще она — жена певца Влада Топалова, мама 10-месячного сына Майкла, ведущая шоу «Пятница с Региной» на YouTube и утренней программы «Регина+1», за которую недавно получила главную телевизионную премию «ТЭФИ», «лицо» несколько мировых брендов — и этот список можно продолжать.

Фото из инстаграм @reginatodorenko.

- Регина, как маме маленького ребенка удается вести столько проектов?

— Я не знаю (смеется), мне кажется, мне ничего не удается. Скажу честно, материнский темпоритм — местами спокойный, местами гиперактивный, наполненный подвигами и достижениями малыша — он прекрасен, в нем хочется быть всю жизнь.

Но как мне кажется, каждая мама должна реализовываться, чтобы потом, через 18−20 лет, не упрекать ребенка в том, что «я на тебя всю жизнь потратила».

Когда мама не только занимается с детьми, но и работает, она от этого становится моложе, лучше и энергичнее. А ребенок, видя, что мама работает, она активна, у нее есть свои увлечения, – равняется на нее. Ведь дети нас отзеркаливают. Если папа дома играет на гитаре, а мама дома много поет, есть большие шансы, что дети будут перенимать у них любовь к музыке. И так во всём.

С мужем Владом Топаловым и сыном Мишей. Фото из аккаунта @reginatodorenko.

— Тема медиафорума звучит как «Скоро будет один сплошной интернет». Вы от него зависимы? Сколько времени проводите в интернете за работой и отдыхом?

— Честно — думаю, что зависима. Мне кажется, полтора часа в день — это много. В интернете сосредоточена вся моя работа: я отсматриваю проекты моих коллег, анализирую рейтинги, слежу за трендами. Интернет — уже неотъемлемая часть нас, и мне нравится эта индустрия.

— Смогли бы Вы отказаться от интернета хотя бы на один день?

— Спокойно. Иногда я устраиваю себе мораторий на интернет на несколько дней. Иногда захожу в сеть только по ночам, когда все спят. Самое спокойное время для мамы (смеется).

— А как же сон?

— Я уже привыкла не спать. Когда работала в «Орле и решке», спала не больше четырех часов — иногда раз в двое суток. Поэтому закалка есть.

Выступление на Тульском медиафоруме.

— К слову об «Орле и решке» — Вы постоянно путешествовали, пока были ведущей программы. Не скучали по этой активности во время перерыва?

— Нет, я за это время успела посетить 25 стран. Я много путешествовала, ездила по работе, снимала рекламу и видео для своего YouTube-канала, участвовала в разных проектах. Это такой круговорот, в котором не успеваешь соскучиться. Сейчас мне наоборот хочется, чтобы все было медленнее, плавнее. Хочется наблюдать за ребенком, радоваться его успехам.

— Когда вы сегодня вошли в зал медиафорума, одна из зрительниц сказала: «Надо же, такая же, как на экране!»

— Правда? Это комплимент! Обычно говорят: «Ты чего такая тощая и хилая?» (смеется).

На Тульском медиафоруме с Андреем Малаховым. Фото из Инстаграм @reginatodorenko.

— А в целом Регина на экране и в жизни — это разные люди? Или вы не играете роли?

— Мне кажется, у меня есть образ — такой хорошей девочки, диснеевской принцессы, как я иногда себя называю. Даже говорю о себе в третьем лице, когда мы монтируем программы: «Вот тут она (то есть я) переиграла, надо вырезать». Но я и в жизни такая же хорошая девочка, как оказалось. И это так раздражает! (смеется) Хорошей быть сложно: я пытаюсь искать во всем только положительное, меня так родители научили, а большинство людей видят только негатив. Даже на встрече подружек чаще всего говорят о том, что наболело, не пытаясь из этого «наболело» вынести какой-то урок и идти дальше. Возвращаясь к вопросу — в жизни и в телеке я одинаковая.

— Кто из гостей шоу «Пятница с Региной» впечатлил Вас большего всего?

— Порадовала Анастасия Решетова (модель, девушка Тимати, мать его сына. — Прим. авт.). Она оказалась очень искренней и умной девчонкой, каковой ее не видели до моего интервью. Очень впечатлила Ксения Собчак, которая раскрылась в моей программе как мамочка — такая трогательная и душевная! И мне важно было ее такой раскрыть, потому что все мы знаем ее как вояку, солдата, злого интервьюера. Очень понравились Сергей и Регина Жуковы, обалденные, добрые ребята. Они так открыто рассказывали про свою семейную жизнь, как я даже не ожидала.

— А кого мечтаете пригласить к себе в программу?

— Джулию Робертс! Она всегда была моим кумиром, я очень люблю ее актерские работы и давно мечтаю взять у нее интервью. И это может получиться! Скоро я лечу в Нью-Йорк, она там живет, мы обе являемся послами одного мирового бренда, так что, возможно моя мечта сбудется.

Актер Марио Касас («Три метра над уровнем неба») стал одним из зарубежных гостей на шоу Регины. Это видео на YouTube набрало почти 830 000 просмотров — кстати, не меньше, чем ее интервью с российскими звездами.

— У Вас в Инстаграм 7 миллионов подписчиков. Поделитесь секретами, как стать популярным блогером?

— Понять, кто вы и что хотите транслировать своему подписчику, зрителю. Вы должны стать главным героем своего блога и писать на темы, в которых разбираетесь. Пишите о том, что откликается в вашей душе, что доставляет вам удовольствие.

Важно экспериментировать, создавать нетривиальный контент. Как-то я ехала в такси и, чтобы не терять время, занималась йогой. Выложила фото с ногами с головой в Инстаграм, а через неделю один спортивный бренд предложил мне рекламный контракт (смеется).

Важно постоянно учиться, развиваться, обогащать свой ум.

Сегодня уже невежливо знать только один иностранный язык — нужно говорить на многих.

Няня моего сына, например, не знает английского, и я приучила ее каждый день запоминать по 10 новых иностранных слов. Нужно быть разносторонним, многогранным, и тогда все двери откроются. Больше читайте, смотрите, ходите на курсы, расширяйте свой круг общения. Да, это забирает много времени, но чтобы быть первым, нужно знать больше, чем все остальные.

— Вы много работаете. Когда-нибудь возникало чувство выгорания?

— Конечно. Впервые я его ощутила в пятом сезоне ведения «Орла и решки». Показалось, что я стала пресной, неинтересной зрителю. Приелись все эти радости жизни, которые пробуешь уже в 155-й раз… В такие моменты надо или менять что-то в своей сфере деятельности, или менять направление. Я часто хожу на курсы, актерские, ораторские, чтобы получать новые знания, навыки, которые помогают по-новому донести что-то зрителю. Хожу на кастинги: прохожу я их или нет, неважно, потому что они в любом случае дают мне эмоциональную встряску, после которой снова хочется заниматься своей работой.

— Есть то, чего вы боитесь в своей профессии?

— Подать неправильный пример. Например, с татуировками. Я люблю это искусство, но мне страшно, когда подростки пишут мне о том, что собираются сделать тату как у меня. В этих случаях вступаю с ними в диалог и пытаюсь отговорить.

— В этом году Вас уже в третий раз выдвинули на премию «Женщина года», в номинации «Лицо с экрана». А кого Вы сами выбрали бы женщиной года?

— Маму, конечно. Женщина каждого года — моя мама!

Досье Myslo

Регина Тодоренко

Родилась 14 июня 1990 года в Одессе.



«Я раздражала всех своим пением, танцами, плясками, стихами. Как учителя меня терпели, я до сих пор не понимаю». Фото из инстаграм @reginatodorenko.

По образованию магистр театрального искусства.

Участвовала в украинской «Фабрике звезд», стала финалисткой и солисткой группы Real_О. Принимала участие в 4 сезоне российского шоу «Голос» в команде Полины Гагариной. В 2016 г. выпустила сольный дебютный альбом Fire.

Четыре года была ведущей телепрограммы «Орел и решка». В рамках проекта совершила кругосветное путешествие, которое длилось 8 месяцев.

Играла главную роль в спектакле «Заложи жену в ломбард» в Театриуме на Серпуховке в Москве.

С 2018 выпускает собственное шоу «Пятница с Региной», с 2019 — утреннюю программу «Регина+1» о воспитании детей.