Туляки выставляют на Avito необычных Барби за десятки тысяч рублей

Этим летом весь мир всколыхнул феномен куклы Барби в связи с премьерой одноимённого фильма. К сожалению, из-за санкций кино так и не показали ни в тульских кинотеатрах, ни в России. Счастливцы, которым удалось увидеть за рубежом ленту с Марго Робби, отзываются неоднозначно. Оказалось, что феномен Барби не такой уж и забытый тренд. Так, на «Авито» десятки туляков занимаются продажей кукол. И это не китайские игрушки, залежавшиеся в коробках. В онлайн-маркете жителями Тулы выставлены на продажу экземпляры за семь, десять и даже двадцать тысяч рублей…
Трис из Дивергента, Кейт Джексон и сёстры из Поднебесной
Каких только моделей не встретишь: куклы в атласных платьях, как у участниц конкурса «Мисс Вселенная», Барби-китаянка в национальном платье, чернокожая Барби, копия актрисы Кейт Джексон, известной по фильму «Ангелы Чарли», модели 60-х, 70-х годов. Из последних — Барби героини Трис из известной молодёжной саги «Дивергент». Её стоимость — около семи тыс. рублей. Есть также туляки, продающие одежду для кукол: ценник варьируется от 500 до 1000 рублей и выше.
У простого читателя вопрос: «Откуда?» Ведь ребёнок, выросший в 90-х, привык к обычной Барби в розовом платье со спутанными волосами и стирающимися от малейшего попадания влаги глазами. Мы не видели таких шикарных и дорогих, даже по нынешним деньгам, кукол!
Ответ прост: корпорация Mattel выпускает Барби с 50-х годов прошлого века. Её маркетологи уже тогда следили за трендами. Каких только Барби не было: спасатель, доктор, подводник, спортсменка, репродукция Мэрилин Монро, не говоря уже о британской королевской семье. Естественно, были и темнокожие Барби, и популярные в те годы актрисы… Но они не попадали на прилавки провинциальных рынков в 90-е — только китайские подделки в стандартных розовых нарядах. Да и вряд ли ребёнку было бы интересно играть с куклой-репродукцией американской актрисы 70-х…
Владельцы Барби — кто они?
Большинство продавцов Барби на «Авито» не захотели общаться с корреспондентом Myslo. Но одна всё-таки отозвалась. Марина Габитова из Тулы. Она коллекционирует Барби уже много лет. Её любовь к этим куклам началась с детства.
Марина Габитова коллекционирует Барби в Туле
Не хватало квартиры, чтобы их разместить
— Следующий этап воплотить мою самую заветную детскую мечту — Барби Sea holiday — роскошная владелица яхты. Нашла её новую, в коробке. Купила. Радости не было предела! Сначала даже не хотела вскрывать, несколько дней стояла на рабочем столе, и я просто любовалась ей. Но не выдержала, открыла, пощупала, прониклась… и понеслось!
После морячки решила приобрести куклу-ровесницу — 86-го года. И это была чудесная Барби-балерина в розовом.
Потом — группы «ВКонтакте», где девочки продавали кукол, делились фото. И тут поняла, что я на пути к коллекционированию. В первый год было очень много покупок: обдуманных и не очень. Были и те, которые нравились, но по приезду — разочаровывали… Я их с лёгкостью продавала, покупала взамен других.
Потом настал момент, когда поняла, что нужно покупать непосредственно в Америке.
Барби 90-х и 80-х насытили, захотелось чего-то нового и менее доступного. Так началась моя любовь к винтажечкам.
Их в новом состоянии купить практически нереально, поэтому стала выкупать, какие были. Они приезжали грязные, с запахом сырости, пятнами и прочими дефектами. Но как мне нравилось с ними возиться: замачивать, выводить пятна, восстанавливать волосы, макияж, придумывать образы. Так и появилась в коллекции Кейт Джексон. В лотах американских продавцов — сборная солянка кукол разных годов…
Любила фотографировать их: всегда брала в отпуск две-три куколки, подбирала им гардероб, фотографировала. Со временем
их стало слишком много, а места в квартире — мало. Решила ради своего удовольствия выкупать лоты, приводить их в порядок и отпускать к новым владелицам. Это было моё увлечение.
Хобби застопорилось…
— У меня была страничка в «нельзяграмме», своя группа «ВКонтакте». Но в связи с некоторыми непреодолимыми событиями сейчас моё хобби застопорилось. Есть куча «хотелок», которые я приобретаю уже через российских продавцов. Люблю динамику в коллекции, поэтому своих девочек периодически выставляю на продажу, других покупаю. Но есть и такие, с которыми не расстанусь ни за что!
Они как хорошие инвестиции. Цены на кукол 60-х и 70-х годов неумолимо растут, поэтому самых старушечек оставляю себе. Всех их люблю, периодически переодеваю в витрине. Видимо, в детстве не наигралась вдоволь.
Самые старшие куклы в коллекции Марины: первый Кен 1961 года, Барби Bubble cut 1962 года, подруга куклы, по задумке маркетологов — Мидж 1963 года. Наравне с ними — современные куклы, шарнирные, пару лимитированных линейки Integrity Toys (цена их варьируется от 9 до 29 тыс. рублей. — Прим. авт.). Также есть коллекция портретных кукол любимого сериала детства — «Беверли Хилз 90210».