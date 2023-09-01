Туляки выставляют на Avito необычных Барби за десятки тысяч рублей

Фото из личного архива Марины Габитовой

Этим летом весь мир всколыхнул феномен куклы Барби в связи с премьерой одноимённого фильма. К сожалению, из-за санкций кино так и не показали ни в тульских кинотеатрах, ни в России. Счастливцы, которым удалось увидеть за рубежом ленту с Марго Робби, отзываются неоднозначно. Оказалось, что феномен Барби не такой уж и забытый тренд. Так, на «Авито» десятки туляков занимаются продажей кукол. И это не китайские игрушки, залежавшиеся в коробках. В онлайн-маркете жителями Тулы выставлены на продажу экземпляры за семь, десять и даже двадцать тысяч рублей…

Трис из Дивергента, Кейт Джексон и сёстры из Поднебесной

Каких только моделей не встретишь: куклы в атласных платьях, как у участниц конкурса «Мисс Вселенная», Барби-китаянка в национальном платье, чернокожая Барби, копия актрисы Кейт Джексон, известной по фильму «Ангелы Чарли», модели 60-х, 70-х годов. Из последних — Барби героини Трис из известной молодёжной саги «Дивергент». Её стоимость — около семи тыс. рублей. Есть также туляки, продающие одежду для кукол: ценник варьируется от 500 до 1000 рублей и выше.

У простого читателя вопрос: «Откуда?» Ведь ребёнок, выросший в 90-х, привык к обычной Барби в розовом платье со спутанными волосами и стирающимися от малейшего попадания влаги глазами. Мы не видели таких шикарных и дорогих, даже по нынешним деньгам, кукол!

Ответ прост: корпорация Mattel выпускает Барби с 50-х годов прошлого века. Её маркетологи уже тогда следили за трендами. Каких только Барби не было: спасатель, доктор, подводник, спортсменка, репродукция Мэрилин Монро, не говоря уже о британской королевской семье. Естественно, были и темнокожие Барби, и популярные в те годы актрисы… Но они не попадали на прилавки провинциальных рынков в 90-е — только китайские подделки в стандартных розовых нарядах. Да и вряд ли ребёнку было бы интересно играть с куклой-репродукцией американской актрисы 70-х…

Владельцы Барби — кто они?

Большинство продавцов Барби на «Авито» не захотели общаться с корреспондентом Myslo. Но одна всё-таки отозвалась. Марина Габитова из Тулы. Она коллекционирует Барби уже много лет. Её любовь к этим куклам началась с детства.

Марина Габитова коллекционирует Барби в Туле — Грезила о Барби, но родители не могли себе позволить такую покупку. У меня были только китайские дутики и подделки. У двоюродной сестры — настоящие Барби, Кены, малыши, дом, кафе, машины, лошади. Ещё тогда решила, что всё это куплю своей дочке! Но когда появилась дочь, как бы я ни старалась, к куклам она была равнодушна, ей нравились совершенно другие игрушки. Я не унывала. Как-то на «Авито» увидела объявление: девушка продавала бэушных кукол из девяностых. Тут осознала: сейчас купить можно абсолютно всё! И начала поиски. Нашла объявления с новыми, нераспечатанными куклами из детства. Как раз был канун дня Святого Валентина, и выбрала тематическую Барби-валентинку. Подарила дочери… Сначала, конечно, был восторг! Но дочь быстро к ней остыла и… в неё начала играть я. Шить наряды, покупать принадлежности. Останавливаться не захотелось. Барби нужна подружка! Второй куклой стала темнокожая подружка Кристи. Я хотела её ещё в детстве, когда листала журналы. Потом был приобретён огромный дом, мебель. Всё это было для игр, о коллекционировании я не задумывалась тогда.

Не хватало квартиры, чтобы их разместить

— Следующий этап воплотить мою самую заветную детскую мечту — Барби Sea holiday — роскошная владелица яхты. Нашла её новую, в коробке. Купила. Радости не было предела! Сначала даже не хотела вскрывать, несколько дней стояла на рабочем столе, и я просто любовалась ей. Но не выдержала, открыла, пощупала, прониклась… и понеслось!

После морячки решила приобрести куклу-ровесницу — 86-го года. И это была чудесная Барби-балерина в розовом.

Потом — группы «ВКонтакте», где девочки продавали кукол, делились фото. И тут поняла, что я на пути к коллекционированию. В первый год было очень много покупок: обдуманных и не очень. Были и те, которые нравились, но по приезду — разочаровывали… Я их с лёгкостью продавала, покупала взамен других.

Потом настал момент, когда поняла, что нужно покупать непосредственно в Америке.

Барби 90-х и 80-х насытили, захотелось чего-то нового и менее доступного. Так началась моя любовь к винтажечкам.

Их в новом состоянии купить практически нереально, поэтому стала выкупать, какие были. Они приезжали грязные, с запахом сырости, пятнами и прочими дефектами. Но как мне нравилось с ними возиться: замачивать, выводить пятна, восстанавливать волосы, макияж, придумывать образы. Так и появилась в коллекции Кейт Джексон. В лотах американских продавцов — сборная солянка кукол разных годов…

Любила фотографировать их: всегда брала в отпуск две-три куколки, подбирала им гардероб, фотографировала. Со временем

их стало слишком много, а места в квартире — мало. Решила ради своего удовольствия выкупать лоты, приводить их в порядок и отпускать к новым владелицам. Это было моё увлечение.

Хобби застопорилось…

— У меня была страничка в «нельзяграмме», своя группа «ВКонтакте». Но в связи с некоторыми непреодолимыми событиями сейчас моё хобби застопорилось. Есть куча «хотелок», которые я приобретаю уже через российских продавцов. Люблю динамику в коллекции, поэтому своих девочек периодически выставляю на продажу, других покупаю. Но есть и такие, с которыми не расстанусь ни за что!

Они как хорошие инвестиции. Цены на кукол 60-х и 70-х годов неумолимо растут, поэтому самых старушечек оставляю себе. Всех их люблю, периодически переодеваю в витрине. Видимо, в детстве не наигралась вдоволь.

Самые старшие куклы в коллекции Марины: первый Кен 1961 года, Барби Bubble cut 1962 года, подруга куклы, по задумке маркетологов — Мидж 1963 года. Наравне с ними — современные куклы, шарнирные, пару лимитированных линейки Integrity Toys (цена их варьируется от 9 до 29 тыс. рублей. — Прим. авт.). Также есть коллекция портретных кукол любимого сериала детства — «Беверли Хилз 90210».