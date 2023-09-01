Где поесть грибной суп?

Текст и фото: Дарья Лашкевич.

В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фаст-фуда в Туле.

Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.

Сентябрь — самый богатый грибами месяц. А вы уже подготовились к походам за дарами природы? А как же быть тем, в чьи планы прогулки по сырым чащобам не входят? Всегда можно согреться грибным супом в кафе или ресторане.

Сегодня Myslo попробует и выберет лучший грибной суп из меню:

гастрономического бара «ПонесЛОСЬ» (пр. Ленина, 14),

ресторана «МаМа Миа» (ул. Демонстрации, 1-а),

ресторана «Цех этого города» (пр. Ленина, 85, к. 4),

кафе «Хинкальная у Кремля» (ул. Благовещенская, 2),

ресторана «Респект» (ул. Советская, 5).

«ПонесЛОСЬ»

Популярное место для посиделок в компании.

Уютный эколофт, приглушенный свет и живые картины из мха создают впечатление, будто сам лес превратился в квартиру. А вот и ее хозяин — большая мягкая игрушка-лось, развалившаяся за соседним столиком. Чем он сможет порадовать нас?

Вес: 300 г.

Цена: 300 руб.

Время ожидания: 10 минут.

Крем-суп приготовлен из качественных продуктов, подача блюда оригинальная, работа официанта на высшем уровне. Только по итогу сказать что-то о пресной похлебке со вкусом грибов не получается. Да, шампиньоны есть. Да, крутоны хрустящие. Да, он теплый. Но на этом все. Он просто «нормальный». Только посолить не забудьте.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

«МаМа Миа»

Этот ресторан в представлении не нуждается. Уже по сложившейся в рамках рубрики традиции едва протискиваемся и занимаем столик: даже в ночь с понедельника на вторник в зале полная посадка. Только вот в отличие от других столиков, вальяжно попивающих коктейли, мы будем есть суп. Грибной, конечно.

Вес: 345 г.

Цена: 324 руб.

Время ожидания (без учета ожидания в очереди): 9 минут.

Первое, что бросается в глаза, — великолепная подача, чего только сама супница стоит! Рядом на блюде лежат два ржаных хлебца и комочек из панировки. Оказалось, это маленький шампиньон! Блюдо украшено петрушковым маслом, а не зеленью, как в меню. Сам суп-пюре приготовлен и из шампиньонов, и из белых грибов — это делает вкусовую палитру богаче и насыщеннее. Текстура у него однородная, сливки не перебивают вкус основных ингредиентов.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

«Цех этого города»

Новый ресторан расположился в «Ликерке Лофт». Его фишка — концепция «тру-кост»: покупаете входной браслет и получаете все позиции из меню по себестоимости. Обстановка в стиле (не догадаетесь) лофт, приглушенные цвета, мягкие вельветовые диванчики располагают к осеннему настроению.

Вес: 350 г.

Цена (без учета стоимости входного билета): 212 руб.

Время ожидания: 8 минут.

Как и в предыдущем случае, сочетание двух видов грибов заметно усиливает вкус и аромат супа. Пряности добавляет трюфельное масло и фундук (он тут, к слову, отлично вписался). По консистенции этот представитель более фактурный — изредка попадаются небольшие кусочки ножек и шляпок.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

«Хинкальная у Кремля»

«Очень вкусно! Ждем в гости!» — гласит табличка на входе. Конечно, можно догадаться, что неконкурентоспособное заведение под боком у главной достопримечательности города едва ли продержалось бы и полгода. Но всегда ли громкие заявления и успешный бизнес равно качество?

Внутри кафе стилизовано под таверну: массивная барная стойка из темного дерева, резные спинки мягких диванчиков, альсекко с изображением мощеных булыжником улочек, яркий гобелен на стене переносят во времена «старого города». И, будто продолжая этот лейтмотив, в противовес нарочито современным и модным ресторанам «Хинкальная» предлагает попробовать обычный грибной суп.

Вес: 400 г.

Цена: 350 руб.

Время ожидания: 10 минут.

Под словом «обычный» имеем в виду суп с легким овощным бульоном, который так и пышет ароматным паром. В тарелке нет ничего лишнего: нарезанные полукольцами шампиньоны похрустывают на зубах, овощи, напитавшие суп вкусом и сладостью, укроп для свежести. Грибы здесь обработаны правильно, так что можете не бояться горечи, как это бывает в результате домашних кулинарных экспериментов.

Грибной суп в «Хинкальной» — идеальное первое блюдо: легкий отвар согревает и готовит желудок к приему пищи, не забивая его. Уютный интерьер создает атмосферу дома, в котором можно расслабиться и где вас всегда рады видеть.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

«Респект»

«Респект» — ресторан с большой буквы «Р». Изысканная кухня в стенах памятника архитектуры — что может быть более интригующим?

Доброжелательный хост в кипенно-белой рубашке провожает нас на летнюю веранду. Хотя назвать такой роскошный задний двор с цветущими клумбами и массивными беседками верандой язык не поворачивается. Шум города смолкает за стенами старинного особняка, и на мгновение забываешь, что находишься в самом сердце промышленного города — скорее, где-то далеко, на солнечном курорте. Самое время отведать местных деликатесов!

Вес: 255 г.

Цена (без учета скидки): 370 руб.

Время ожидания: 10 минут.

Суп из белых грибов подают с трюфельным маслом, освежающей веточкой розмарина и хрустящими крутонами. Первая ложка — и вы пленены нежной, буквально кремовой текстурой, сдержанной, но ярко выраженной палитрой вкусов. Ешь еще и еще, одну за другой, но вот где-то на половине тарелки замечаешь, что вкус грибов как таковых ушел на второй план и уже почти не ощущается. Во рту чувствуется жирность сливок (33%) и сладковатый привкус.

Приятный бонус — пришедшая на смену бизнес-ланчу обеденная скидка, так что по меркам заведения блюдо достается практически даром. Однако легче от этого не становится: несмотря на относительно небольшую порцию, по окончании трапезы ощущается тяжесть в животе.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

Самая большая порция — «Хинкальная у Кремля» (400 г.).

Самая маленькая порция — «Респект» (255 г.).

Самое дорогое блюдо — «Респект» (370 руб.).

Самый дешевое блюдо (без учета акций) — «Цех этого города» (212 руб.).

Самое маленькое время ожидания — «Цех этого города» (8 минут).

Самое вкусное блюдо, по мнению редакции, — «Хинкальная у Кремля».