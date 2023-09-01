Школодром-2023, The Hatters, «Винтаж» и вечеринка нулевых: выходные в Туле

Когда: 1-10 сентября, 15.00. Где: Тула.

Вход свободный.





1 сентября в историческом центре Тулы стартует десятидневный мультижанровый фестиваль «Оживший город».

Здесь состоятся мероприятия в 9 жанрах: музыка, кино, книги, танцы, театр, наука, арт, фото и гастрономия. Они будут проходить на улице Металлистов, в Тульском кремле, на Казанской набережной, в творческом индустриальном кластере «Октава».

1 сентября, в день открытия фестиваля, в Туле выступят группа The Hatters и Анна Плетнева.