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Школодром-2023, The Hatters, «Винтаж» и вечеринка нулевых: выходные в Туле

Школодром-2023, The Hatters, «Винтаж» и вечеринка нулевых: выходные в Туле

А еще кофейный турнир по настольному теннису, первый музыкальный фестиваль национальных культур, гала-концерт фестиваля «Толстой без бороды» и многое другое — в нашем обзоре выходных.

Школодром-2023

Когда: 2 сентября, суббота, 12.00.

Где: Центральный парк (на площадке вокруг главного фонтана).

Школодром-2023

2 сентября в Центральном парке на площадке вокруг главного фонтана развернется фестиваль для школьников и их родителей «Школодром-2023».

«Школодром» — это интерактивный развлекательно-обучающий семейный праздник. Myslo проводит его в Туле уже в шестой раз. 
 
Центральное событие фестиваля — семейный баттл: соревнования команд на интерактивных площадках. На каждой площадке участников ждут задания. Они почти как в школе, только веселее: «ученики» покажут знание предмета, сообразительность, скорость выполнения и умение работать в команде.

 

Оживший город

Когда: 1-10 сентября, 15.00.

Где: Тула.
Вход свободный.

Оживший город

1 сентября в историческом центре Тулы стартует десятидневный мультижанровый фестиваль «Оживший город».

Здесь состоятся мероприятия в 9 жанрах: музыка, кино, книги, танцы, театр, наука, арт, фото и гастрономия. Они будут проходить на улице Металлистов, в Тульском кремле, на Казанской набережной, в творческом индустриальном кластере «Октава».

1 сентября, в день открытия фестиваля, в Туле выступят группа The Hatters и Анна Плетнева.

 

The Hatters

Когда: 1 сентября, пятница, 21.00.

Где: Тульский кремль.
Вход свободный.

The Hatters

1 сентября в Тульском кремле в рамках фестиваля «Оживший город» выступит The Hatters.

Их смело можно назвать феноменом современной рок-музыки. Всего лишь за шесть лет своего существования коллектив выпустил четыре студийных альбома, выступил в качестве хэдлайнера на всех крупнейших фестивалях страны и успешно гастролирует от Калининграда до Владивостока.

 

Винтаж

Когда: 1 сентября, пятница, 19.50.

Где: Тульский кремль.
Вход свободный.

Винтаж

1 сентября в Тульском кремле в рамках фестиваля «Оживший город» выступит Анна Плетнева и группа «Винтаж».

Эти песни поют миллионы. «Винтаж» — это больше чем музыка. Это всё, что с нами связано, и всё, что находится вокруг нас. Это целый мир, в котором всё происходит не по правилам, а по исключениям. Так, как ещё никогда не было!

 

90's VS нулевые | Back to school

Когда: 2 сентября, суббота, 22.00.

Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: от 300 руб.

90's VS нулевые | Back to school

2 сентября в «Типографии» пройдет вечеринка «90's VS нулевые | Back to school».

«Дэнсим» до утра под лучшие хиты 2000-х и 90-х! Та самая музыка, которую передавали в школе по блютузу! Shakira, «Демо», Тату, 50cent, «Бандэрос» и многие другие!

 

Кофейный турнир по настольному теннису

Когда: 2 сентября, суббота, 16.30.

Где: Кластер «Октава».

Кофейный турнир по настольному теннису

2 сентября в «Октаве» пройдет кофейный турнир по настольному теннису.

Встречаем осень по-спортивному! Призовой фонд за первое место — 5000 руб. Всех самых быстрых, активных и отличившихся ждут подарки от «Зерновой» и «Октавы»!

 

Толстой без бороды

Когда: 3 сентября, воскресенье, 16.00.

Где: Казанская набережная.
Вход свободный

Толстой без бороды

3 сентября на Казанской набережной пройдет гала-концерт фестиваля «Толстой без бороды». Зрители увидят работы участников всех трех направлений проекта, призванного перевести тексты Льва Толстого на язык танца, комикса и видеографии.

 

Terra Melodia

Когда: 2-3 сентября, суббота-воскресенье, 13.00.

Где: Деревня Бунырево.
Вход на фестиваль бесплатный, регистрация – по ссылке.

Terra Melodia

2 и 3 сентября на легендарном поле фестиваля «Дикая Мята» в формате двухдневного опен-эйра пройдет первый музыкальный фестиваль национальных культур Российской академии музыки имени Гнесиных Terra Melodia.

 

Пиковая дама

Когда: 2 сентября, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр. 

Пиковая дама

2 сентября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.

Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна. Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него старую графиню и Лизу…

а что в кино?

Заложники


Обычное утро обернулось настоящей катастрофой: отвозя детей в школу, Мэт обнаружил бомбу у себя в машине. Чтобы выжить, ему придется слепо следовать всем инструкциям, которые отдает неизвестный. Правило только одно — не покидать транспортное средство! Но как далеко за черту закона готов зайти обычный бизнесмен? Чтобы спасти детей, сегодня ему придется нарушить все правила.

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Автор:
1 сентября, в 08:00 +1
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