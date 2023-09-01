Школодром-2023, The Hatters, «Винтаж» и вечеринка нулевых: выходные в Туле

Школодром-2023
Где: Центральный парк (на площадке вокруг главного фонтана).
2 сентября в Центральном парке на площадке вокруг главного фонтана развернется фестиваль для школьников и их родителей «Школодром-2023».
«Школодром» — это интерактивный развлекательно-обучающий семейный праздник. Myslo проводит его в Туле уже в шестой раз.
Центральное событие фестиваля — семейный баттл: соревнования команд на интерактивных площадках. На каждой площадке участников ждут задания. Они почти как в школе, только веселее: «ученики» покажут знание предмета, сообразительность, скорость выполнения и умение работать в команде.
Оживший город
Где: Тула.
Вход свободный.
1 сентября в историческом центре Тулы стартует десятидневный мультижанровый фестиваль «Оживший город».
Здесь состоятся мероприятия в 9 жанрах: музыка, кино, книги, танцы, театр, наука, арт, фото и гастрономия. Они будут проходить на улице Металлистов, в Тульском кремле, на Казанской набережной, в творческом индустриальном кластере «Октава».
1 сентября, в день открытия фестиваля, в Туле выступят группа The Hatters и Анна Плетнева.
The Hatters
Где: Тульский кремль.
Вход свободный.
1 сентября в Тульском кремле в рамках фестиваля «Оживший город» выступит The Hatters.
Их смело можно назвать феноменом современной рок-музыки. Всего лишь за шесть лет своего существования коллектив выпустил четыре студийных альбома, выступил в качестве хэдлайнера на всех крупнейших фестивалях страны и успешно гастролирует от Калининграда до Владивостока.
Винтаж
Где: Тульский кремль.
Вход свободный.
1 сентября в Тульском кремле в рамках фестиваля «Оживший город» выступит Анна Плетнева и группа «Винтаж».
Эти песни поют миллионы. «Винтаж» — это больше чем музыка. Это всё, что с нами связано, и всё, что находится вокруг нас. Это целый мир, в котором всё происходит не по правилам, а по исключениям. Так, как ещё никогда не было!
90's VS нулевые | Back to school
Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: от 300 руб.
2 сентября в «Типографии» пройдет вечеринка «90's VS нулевые | Back to school».
«Дэнсим» до утра под лучшие хиты 2000-х и 90-х! Та самая музыка, которую передавали в школе по блютузу! Shakira, «Демо», Тату, 50cent, «Бандэрос» и многие другие!
Кофейный турнир по настольному теннису
Где: Кластер «Октава».
2 сентября в «Октаве» пройдет кофейный турнир по настольному теннису.
Встречаем осень по-спортивному! Призовой фонд за первое место — 5000 руб. Всех самых быстрых, активных и отличившихся ждут подарки от «Зерновой» и «Октавы»!
Толстой без бороды
Где: Казанская набережная.
Вход свободный.
3 сентября на Казанской набережной пройдет гала-концерт фестиваля «Толстой без бороды». Зрители увидят работы участников всех трех направлений проекта, призванного перевести тексты Льва Толстого на язык танца, комикса и видеографии.
Terra Melodia
Где: Деревня Бунырево.
Вход на фестиваль бесплатный, регистрация – по ссылке.
2 и 3 сентября на легендарном поле фестиваля «Дикая Мята» в формате двухдневного опен-эйра пройдет первый музыкальный фестиваль национальных культур Российской академии музыки имени Гнесиных Terra Melodia.
Пиковая дама
Где: Тульский камерный драматический театр.
2 сентября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.
Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна. Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него старую графиню и Лизу…
Заложники
Обычное утро обернулось настоящей катастрофой: отвозя детей в школу, Мэт обнаружил бомбу у себя в машине. Чтобы выжить, ему придется слепо следовать всем инструкциям, которые отдает неизвестный. Правило только одно — не покидать транспортное средство! Но как далеко за черту закона готов зайти обычный бизнесмен? Чтобы спасти детей, сегодня ему придется нарушить все правила.