Закулисье Тульского театра кукол

Фото Алексея Пирязева.

В детстве поход в Театр кукол на улице Советской всегда был настоящим праздником. Небольшой театр кукол с годами не теряет своей актуальности и отлично себя чувствует на самой оживленной улице среди городской суеты и огромных торговых центров. Несмотря на развитие современных технологий, дети и взрослые по-прежнему ни на что не променяют волшебные вечера в кукольном театре. Артисты рассказывают, что все 186 мест в зрительном зале бывают заполнены.

Главные в театре – куклы. Они здесь повсюду. Первые встречают гостей прямо в гардеробе – здесь живут куклы из спектакля «Золушка».

Работники рассказывают, сам спектакль по сказке Шарля Перро зрителям не полюбился, а вот куклы получились очень удачные, поэтому расстаться с ними в театре никто не решился.

Чудеса начинаются за дверью под старинной лестницей. Заходим к художнику-постановщику Надежде Леонидовне Ваниной.

Она работает в театре уже 41 год и, кажется, знает о кукольном искусстве все. Именно в голове этой хрупкой женщины рождаются образы, которые мы потом видим на сцене.

Надежда Ванина – Перед запуском нового спектакля у нас всегда собирается худсовет. Вместе с режиссером мы обговариваем будущую пьесу. Здесь важно понять и почувствовать друг друга, потому что у каждого режиссера свой мир в голове, и важно, чтобы наши представления совпали. Мы должны решить, как будут выглядеть персонажи, обсудить общее цветовое решение действия, какие будут декорации на сцене. Помогают и артисты, иногда все получается из случайно сказанного слова, из восприятия сценария разными людьми, – рассказывает Надежда Ванина. – Важно определиться и с тем, какими будут куклы: перчаточными, тростевыми, планшетными, вертепными, штоковыми или марионетками. Если слог у пьесы высокий, берется тростевая кукла, если спектакль ближе к народу – перчаточная. А если в действе фигурируют рассказчики, мы выберем планшетную куклу.

После этого Надежда Леонидовна создает все декорации в миниатюре.

Именно на таком макете проверяется масштаб и механизм работы. Например, сейчас художник-постановщик работает над декорациями к спектаклю по сказу П. Бажова «Серебряное копытце». Постановка выйдет в свет ближайшей зимой. Если все сложится удачно, зрители познакомятся со спектаклем уже в новогодние каникулы.

Кстати, в театре куклы почти никогда не используются во второй раз. Для каждого спектакля все персонажи создаются заново. А после того как пьесу списывают, большинство кукол отправляются в детские дома, сады и школы.

Следующий этап – швейный цех. Здесь создаются костюмы артистов и кукол, а также большие декорации.

Надежда Никольская – На создание одного костюма уходит от трех дней до недели. Мы делаем все сами: от выкройки до пришивания пуговиц. На подготовку к одному спектаклю нужно около трех месяцев, – рассказывает художник-модельер Надежда Никольская. – Это очень кропотливая работа, причем одеть артиста бывает проще, чем куклу.

Работники швейного цеха работают в тесной связке с мастерской.

Здесь бутафоры и художники-конструкторы каждый день создают персонажей для будущих спектаклей.

Основной материал для создания кукол – дерево и папье-маше. Но бутафоры порой находят и очень нестандартные решения. Например, армию крыс для спектакля про приключения Нильса делают из строительного утеплителя.

– Из папье-маше мы одну такую крысу делали бы целый день, а из утеплителя за это же время появится сразу четыре. Это сильно экономит время, учитывая, что для спектакля их нужно сделать больше двадцати. А для зрителя подмена материала незаметна, потом их все равно обошьют тканью, – говорит бутафор Екатерина Сорокина. – Так же часто каркасом для кукол становятся пластиковые бутылки. И всем этим хитростям меня научили уже в театре. По профессии я мультипликатор. Когда пришла устраиваться на работу, умела только рисовать. Теперь могу и вырезать скульптуры, и делать куклы из папье-маше. Забить гвоздь или поработать с мебельным степлером тоже не проблема.

Рядом с Екатериной трудится художник-конструктор Александр Матюхин. Его рабочее место артисты по праву считают самым полезным в театре – чего здесь только нет: деревянные запчасти для кукол, проволока, инструменты, ключи, ролики и даже запчасти от люстры.

Александр Матюхин – В создании кукол пригодится все, даже самое неожиданное, потому что приходится делать порой совсем необычные вещи. Когда готовили спектакль «Проданный смех», в качестве декорации, например, оказалась нужна огромная рука размером во всю сцену. Причем на ней даже работали пальцы. Мы сделали каркас и смастерили шарниры, – рассказывает Александр Матюхин. – За это, честно говоря, и люблю свою работу. Каждый день меня ждет что-то интересное. При помощи обыкновенных инструментов нам нужно не только выточить деталь по чертежу, но иногда и придумать, как заставить куклу двигаться.

Отправляемся путешествовать по театру дальше. При входе в зрительный зал гостей встречает полотно со сказочными птицами.

Артисты рассказали нам его секрет. Картину соткал муж работавшей несколько лет назад в театре мастерицы-бутафора. Но, оказывается, это не просто украшение: за тканым полотном скрывается сцена тяжелого труда сталеваров. Раньше на лепнине постоянно скапливалась пыль, а поскольку здание охраняется государством, проводить влажную уборку лепнины самостоятельно театру запрещено. Чтобы избежать постоянных вызовов реставраторов, сотрудники и повесили тут эту яркую картину.

Мы подобрались к святая святых – сцене и гримеркам. Здесь нас ждут артисты.

Артист-кукловод и помощник главного режиссера Андрей Абрамов работает в Тульском театре около двадцати лет. Сейчас он не только играет на сцене, но и самостоятельно ставит спектакли.

– Впервые я попал в кукольный театр в 10 лет во Владимире на спектакль «Кот в сапогах». Мне жутко не понравилось! Я сказал, что не люблю кукольные мультфильмы, а спектакли тем более терпеть не могу. А потом вот как все изменилось, – вспоминает Андрей Абрамов. – В Тулу я приехал в студенчестве из Нижнего Новгорода. Здесь был раскол труппы: директор хотела уволить главного режиссера, а он руками и ногами держался за творчество. Артисты друг с другом не разговаривали. Когда к нам на курс приехал главный режиссер с прошлым директором, сказал честно: «Работы много, денег мало, жить негде». Но нас это не испугало. Здесь было главное – возможность применить свой талант. С моего курса сюда приехали пять человек, мы начали работать на сцене, горели театром. Многие не смогли соревноваться с нами, молодыми, некоторые старые артисты ушли, и началась новая эпоха.

У нас все артисты участвуют в создании спектакля, стараются дополнить его и сделать более ярким. Был случай, когда к нам приехал ставить детский спектакль режиссер из Санкт-Петербурга. Он говорил, что ставит его уже 20 лет, не хотел понимать, что за это время дети изменились, да и артисты его играют разные. В итоге директор попросил режиссера вернуться домой, а нам дали возможность заняться спектаклем. Мы за неделю переделали его, поменяли музыку, добавили детских игр и заменили бездушное радио говорящей сорокой. Дети были в восторге!

Нам важно, чтобы детям и взрослым было у нас интересно. Сейчас ведь с публикой стало сложнее. Выходишь в зал и видишь лица, подсвеченные телефонами и планшетами. Поэтому стало больше спектаклей с живым планом. Работать за ширмой стало невозможно. Современным детям нужно видеть живого человека. Но когда ты открываешься перед ними и видишь, как постепенно в зале гаснут экраны гаджетов и все больше глаз смотрит на тебя, это дорогого стоит.

Это же касается и постановки спектаклей, мы всегда стараемся находить новые идеи. Мой последний спектакль «Серая шейка» появился случайно. Мы были в Белгороде на фестивале, а у меня там живет знакомый художник. Он рассказал мне, что научился валять кукол из шерсти. И тут меня осенило: «Нужно сделать трогательный спектакль!» Хотелось, чтобы дети могли своими руками потрогать кукол. Тогда пришла идея камерного спектакля. Тут же вечером стали искать идеи для сценария. И вспомнили про «Серую шейку». Через неделю у меня уже были первые наброски. Сейчас зрители во время «Серой шейки» сидят прямо на сцене. И куклы иногда оказываются у них в руках. Такие эмоции не испытаешь, сидя за компьютером. Наверное, поэтому у спектакля много хороших отзывов.

Артисты признаются: работать в театре могут только влюбленные в профессию люди. Без этого ничего не выйдет.

– Я пришел сюда из ТЮЗа, научиться водить кукол мне было несложно. Но кроме этого чем мы тут только не занимаемся: и балетом, и опереттой, и жонглированием. Многие в моем возрасте уже с трудом со стула встают, а мне приходится прыгать по сцене. Но это и есть один из плюсов профессии – постоянно двигаться вперед, – рассказывает артист-кукловод Ринад Кондаев. – На сцене как будто попадаешь в другой мир. В обычной жизни вокруг нас все обыденное и обыкновенное, а на сцене все играет другими красками. Мы не можем позволить себе расслабляться. На сцене нет больных и мертвых, только работающие артисты. Мы заряжаемся от зрителей энергией.

– Бывает, идешь в театр без настроения: у нас ведь тоже случаются домашние проблемы, плохое самочувствие или просто не с той ноги встал. Но все меняется, как только переступаешь порог театра. Настроение сразу повышается. Сцена лечит! Не зря же она немного поднята над полом, кажется, что она парит над землей. По крайней мере, так чувствуют актеры, – говорит артист-кукловод Ирина Атлашкина. – Мы живем театром, и роли влияют на нас. Когда играешь хорошего доброго персонажа, и самому хочется делать приятное людям. А был период, когда я около полугода играла вредных персонажей. И сама почувствовала, что захотелось вредничать и хулиганить.

Напоследок заглядываем на склад. Здесь хранится больше сотни кукол, некоторые из них – старше 30 лет.

Вот этого тряпочного мужчину, например, сделали специально, чтобы избивать на сцене.

А эта Баба-яга получилась такой реалистичной, что ее даже боялись выпускать к детям.