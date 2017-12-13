Готовимся к Новому году: подбираем платье мечты
Считается, что правильный наряд поможет поймать удачу в новом году, подарит уверенность в себе и в то, что в будущем году ожидает только хорошее.
В чем встречать Новый год? Традиционный вопрос, которым в канун праздника задается каждая представительница прекрасного пола. Наступающий 2018-й – год Желтой Земляной Собаки, а у нее есть свои собственные предпочтения.
Считается, что правильный наряд поможет поймать удачу в новом году, подарит уверенность в себе и в то, что в будущем году ожидает только хорошее.
Стоит отметить, что тотемное животное наделяет наступающий год особым характером, поэтому не помешает задобрить покровителя года и уже сейчас начать выбирать наряд.
Рождественская коллекция уже ждет тулячек в мультибрендовом бутике «Валентина». Подобрать вечерний образ по душе здесь смогут и любительницы элегантной классики, и те, кто привык выделяться среди толпы.
Вы стильная и уверенная в себе, амбициозная и целеустремленная? Специально для вас новая коллекция вечерних образов от Papilio. Платья разнообразных стилей и фасонов от лирических до откровенно вызывающих и дерзких.
Легкие полупрозрачные ткани, воздушность, волны и воланы, едва ощутимые ткани, тонкие силуэты, притягательная полуоткрытость спин и ключиц. В таких платьях — вся природа женщины, изящной и манящей.
Следите за последними тенденциями моды и считаете, что новогодний должен отражать современные тренды и обязательно приковывать взгляды? Уникальные платья от Алены Горецкой отличаются качественной обработкой каждой детали, благодаря чему наряды от именитого дизайнера приобретают ювелирную точность и эффектность. Образы поражают воображение своей нестандартностью. Они подобно магниту притягивают взгляд своей фактурностью, разнообразием тканей и кроя. Остаться равнодушным к ним очень сложно!
Продуманы буквально до мельчайших нюансов, они реально преображают обладательницу, сохраняя при этом в себе стиль и строгость.
В магазине «Валентина» богатый выбор и других брендов. Каждая посетительница, независимо от своих эстетических предпочтений и вкусов, непременно найдёт то, что придётся по душе именно ей.
Радует, что размерная линейка весьма широка: от 42 до 64 размета, а цены на вечерние наряды начинаются от 4500 рублей. Опытные продавцы-стилисты помогут подобрать вам правильную модель, которая подчеркнет все достоинства и скроет лишние нюансы фигуры.
Мультибрендовый бутик «Валентина»:
ТЦ Макси (ул. Пролетарская, 2а), 2 этаж, у зоны фуд-корта.
ТЦ Утюг (ул. Демонстрации, 1г), 1 этаж.
Тула, ул. Болдина, 86.
Словосочетание «итальянское платье» сразу ассоциируется с элегантностью, женственностью, роскошью и непревзойденным качеством. Именно это отличает модели ARTIGLI и ESPARANTO.
Яркие, неповторимые, идеальные — эти платья магическим образом подчеркивают ваши достоинства и скрывают недостатки.
Выбрать вечерний туалет от ARTIGLI и ESPARANTO – значит сделать ставку на уникальность. Ведь все платья шьются в ограниченном количестве. Второго такого же вы точно не встретите.
В наряде от ARTIGLI и ESPARANTO вы точно станете объектом восхищенных взглядов мужчин.
Создание идеального образа – это кропотливый труд и мелочей здесь нет. Каждая деталь призвана подчеркивать ваш неповторимый стиль.
Новый год – это пора чудес и исполнения желаний. Так почему бы не побаловать себя эксклюзивными нарядами? Давайте не будем лукавить и признаемся, что увидеть себя в образе с обложки глянца – это мечта каждой представительницы прекрасного пола. И возраст здесь не при чем!
Современные тренды максимально разнообразны и дают возможность каждой подчеркнуть свою индивидуальность. Роскошь и элегантность леди или практичность и удобство стиля кэжуал – сегодня можно выглядеть модно в любом образе. А если он еще и непревзойденного итальянского качества, то надо приходить и мерить.
Продавцы-стилисты ARTIGLI и ESPARANTO помогут вам подобрать новогодний образ, увидев в котором себя вы точно скажете: «Это моё платье!»
Бутик ARTIGLI
Тула, ул. Путейская, 5, к. 2
(ТЦ «Сарафан», 1 бутик, 1 этаж)
Тел. 31-68-78
Бутики ESPARANTO
Тула, ул. Советская, 47
(ТРЦ «Гостиный двор», 3 этаж)
Тула, ул. Пролетарская, 2
(ТРЦ «Макси», 1 этаж)