Готовимся к Новому году: подбираем платье мечты

Считается, что правильный наряд поможет поймать удачу в новом году, подарит уверенность в себе и в то, что в будущем году ожидает только хорошее.

В чем встречать Новый год? Традиционный вопрос, которым в канун праздника задается каждая представительница прекрасного пола. Наступающий 2018-й – год Желтой Земляной Собаки, а у нее есть свои собственные предпочтения.

Считается, что правильный наряд поможет поймать удачу в новом году, подарит уверенность в себе и в то, что в будущем году ожидает только хорошее.

Стоит отметить, что тотемное животное наделяет наступающий год особым характером, поэтому не помешает задобрить покровителя года и уже сейчас начать выбирать наряд.

Рождественская коллекция уже ждет тулячек в мультибрендовом бутике «Валентина». Подобрать вечерний образ по душе здесь смогут и любительницы элегантной классики, и те, кто привык выделяться среди толпы.

Вы стильная и уверенная в себе, амбициозная и целеустремленная? Специально для вас новая коллекция вечерних образов от Papilio. Платья разнообразных стилей и фасонов от лирических до откровенно вызывающих и дерзких.

Легкие полупрозрачные ткани, воздушность, волны и воланы, едва ощутимые ткани, тонкие силуэты, притягательная полуоткрытость спин и ключиц. В таких платьях — вся природа женщины, изящной и манящей.

Следите за последними тенденциями моды и считаете, что новогодний должен отражать современные тренды и обязательно приковывать взгляды? Уникальные платья от Алены Горецкой отличаются качественной обработкой каждой детали, благодаря чему наряды от именитого дизайнера приобретают ювелирную точность и эффектность. Образы поражают воображение своей нестандартностью. Они подобно магниту притягивают взгляд своей фактурностью, разнообразием тканей и кроя. Остаться равнодушным к ним очень сложно!

Продуманы буквально до мельчайших нюансов, они реально преображают обладательницу, сохраняя при этом в себе стиль и строгость.

В магазине «Валентина» богатый выбор и других брендов. Каждая посетительница, независимо от своих эстетических предпочтений и вкусов, непременно найдёт то, что придётся по душе именно ей.

Радует, что размерная линейка весьма широка: от 42 до 64 размета, а цены на вечерние наряды начинаются от 4500 рублей. Опытные продавцы-стилисты помогут подобрать вам правильную модель, которая подчеркнет все достоинства и скроет лишние нюансы фигуры.

Мультибрендовый бутик «Валентина»:

ТЦ Макси (ул. Пролетарская, 2а), 2 этаж, у зоны фуд-корта.

ТЦ Утюг (ул. Демонстрации, 1г), 1 этаж.

Тула, ул. Болдина, 86.

В канун новогодних праздников нам хочется взглянуть на мир по-новому. Открыть в себе новые грани, посетить новые места, испытать новые эмоции! А главное, все это возможно! Нужен только правильный настрой и безупречный наряд! И для этого у Вас есть «Коктейль».

Нежное, элегантное платье, в котором вы ощутите себя настоящей снегурочкой – идеальный образ для новогоднего корпоратива. Мерцающие светло-серые платья с отделкой из нежнейшего меха – то, о чем мечтает каждая представительница прекрасного пола.

Восточные мотивы и флористический принт на черном фоне. Как это волнующе! Такой наряд сразу выделит Вас из числа гостей любого мероприятия! В любом ресторане, офисе, на любой улице мира, Вы не останетесь без комплиментов и восхищенных взглядов! Атлас, живописный принт, гениальная посадка и гениальный крой. Стройнящий эффект!!!

В «Коктейле» нет ни одного заурядного, обычного наряда! Его можно надеть на Новый год или просто в честь хорошего настроения! Такой образ ни один модный критик не назовет обыденным. Прелесть его несомненна.

Потрясающее сочетание нескольких тканей придает дополнительный шик, Вашему образу и подчеркивает грацию. В этот новый год Вы легко сможете организовать по-настоящему царский праздник!

Если Вам хочется шика и блеска, но в меру; по-настоящему оригинального образа, но без излишеств; то у нас Вы легко найдете такое платье!

Ждем Вас в «Коктейле»:

г. Тула, Красноармейский пр-т, д. 4 Тел.: +79290717172 ВКонтакте Инстаграм

Словосочетание «итальянское платье» сразу ассоциируется с элегантностью, женственностью, роскошью и непревзойденным качеством. Именно это отличает модели ARTIGLI и ESPARANTO.

Яркие, неповторимые, идеальные — эти платья магическим образом подчеркивают ваши достоинства и скрывают недостатки.

Выбрать вечерний туалет от ARTIGLI и ESPARANTO – значит сделать ставку на уникальность. Ведь все платья шьются в ограниченном количестве. Второго такого же вы точно не встретите.

В наряде от ARTIGLI и ESPARANTO вы точно станете объектом восхищенных взглядов мужчин.

Создание идеального образа – это кропотливый труд и мелочей здесь нет. Каждая деталь призвана подчеркивать ваш неповторимый стиль.

Новый год – это пора чудес и исполнения желаний. Так почему бы не побаловать себя эксклюзивными нарядами? Давайте не будем лукавить и признаемся, что увидеть себя в образе с обложки глянца – это мечта каждой представительницы прекрасного пола. И возраст здесь не при чем!

Современные тренды максимально разнообразны и дают возможность каждой подчеркнуть свою индивидуальность. Роскошь и элегантность леди или практичность и удобство стиля кэжуал – сегодня можно выглядеть модно в любом образе. А если он еще и непревзойденного итальянского качества, то надо приходить и мерить.

Продавцы-стилисты ARTIGLI и ESPARANTO помогут вам подобрать новогодний образ, увидев в котором себя вы точно скажете: «Это моё платье!»

Бутик ARTIGLI

Тула, ул. Путейская, 5, к. 2

(ТЦ «Сарафан», 1 бутик, 1 этаж)

Тел. 31-68-78

Бутики ESPARANTO

Тула, ул. Советская, 47

(ТРЦ «Гостиный двор», 3 этаж)

Тула, ул. Пролетарская, 2

(ТРЦ «Макси», 1 этаж)