Болит спина? Мучает мигрень? Боль можно «отрезать»!

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Лечение миофасциального синдрома по методу Ульзибата позволяет избавиться от боли в спине и мигреней - быстро, эффективно и на долгие годы.

Почему болит спина?

Мы мало двигаемся, много сидим, и сидим чаще всего неправильно, неравномерно нагружаем свое тело, и рано или поздно наступает расплата — начинает болеть спина. Как правило, первые «звоночки», когда возникает дискомфорт, острая или ноющая боль в спине, начинаются уже в 25−30 лет.

Боль часто ощущается в определенных точках, но что болит — непонятно, и мы начинаем обследоваться. Большинству ставят диагноз «остеохондроз», назначается лечение, но оно приносит лишь временное облегчение, и боль возвращается. Иногда томография выявляет наличие протрузий и грыж в позвоночнике, мы снова лечимся, и тоже безрезультатно.

Александр Назаркин, врач-травматолог-ортопед, заместитель генерального директора института клинической реабилитологии - Дело в том, что позвоночные грыжи и протрузии могут никак себя не проявлять: человек может много лет жить с грыжей и не испытывать болевых ощущений. И далеко не всегда грыжа становится причиной боли, а миофасциальный болевой синдром. Если говорить проще — чаще всего болят мышцы. Миофасциальный болевой синдром — это серьёзное хроническое заболевание, связанное с возникновением сильнейшей боли в мышцах. В силу различных причин нарушается питание мышц, часть мышечных волокон погибает и замещается рубцовой тканью. Рубцы ограничивают движения и вызывают боль. Мы сейчас говорим о болях в спине, но миофасциальный болевой синдром способен поразить любую часть тела: шею, голову, конечности, спину, грудную клетку и даже мышцы лица.

Иллюстрация: avatars.mds.yandex.net.

В мышечной ткани формируются болевые точки (триггеры), которые вызывают спазмы, то есть постоянное напряжение пораженного участка мускулатуры. Боль может быть как постоянной, так и возникать при нажатии на триггерную точку. Со временем болезнь приобретает хронический характер, боль может ощущаться постоянно, двигаться становится невообразимо трудно.

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Как лечить?

Лечить миофасциальный болевой синдром необходимо: сам собой он не проходит и не «рассасывается», дискомфорт усиливается, становится невозможно находится в одной позе длительное время или делать однообразные движения. Даже найти удобную позу, в которой спина не болит, становится всё труднее. Боли в спине могут распространиться на руки, ноги, шею. Боль в шее начинает «отдавать» в голову, могут начаться нарушения сна и другие последствия.

Так как причиной боли является изменение в мышцах, становится понятно, что рубцовую ткань невозможно «вылечить» медикаментами, массажами, уколами, мануальной терапией и другими способами, которые обычно назначаются. Они способны только на время уменьшить боль, но не устраняют ее источник. Можно лечиться всю жизнь, тратить на это деньги время, но продолжать страдать.

Это удивительно, но способ полностью забыть о боли в спине был разработан еще в 80-х годах прошлого века!

И произошло это в Туле, в институте клинической реабилитологии под руководством профессора Валерия Ульзибата, имя которого известно по всему миру.

Из истории вопроса

О докторе Ульзибате, который разработал методику лечения мышечных патологий у детей и взрослых с ДЦП, слышали многие. Его изобретение стало легендарным, с его помощью удалось повысить качество жизни и вернуть подвижность сотням тысяч людей со всего мира. С 90-х годов Тула стала и по сей день остается центром притяжения для пациентов с диагнозом ДЦП: они едут со всей страны и из-за рубежа в тульский институт клинической реабилитологии, где доктора продолжают дело профессора Ульзибата.

Но при этом в самой Туле немногие знают, что его открытие уже много лет и очень успешно применяется для лечения миофасциального болевого синдрома — проще говоря, для всех, у кого «болит спина». На операции к тульским докторам приезжают со всего мира, в том числе звезды, именитые врачи, владельцы крупных медцентров.

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Подробности операции: ответы врача

У вас болит спина, вы мечтаете наконец избавиться от этого постоянного дискомфорта и хотите узнать об операции подробнее? Врач Александр Назаркин ответил на самые частые вопросы пациентов.

— В чем заключается операция?

- Суть метода заключается в рассечении рубцов в мышцах специально сконструированным скальпелем. Операция выполняется без разрезов кожи — только небольшой прокол в зоне рубца, с сохранением здоровой мышцы. В зависимости от того, где концентрируется боль, возможно проведение операции на любых мышцах — спины, грудной клетки, шеи, головы, рук и ног. Мы рассекаем рубцовую ткань, которая становится причиной боли, и пациент забывает о том, что когда-то у него болела спина.

Эта операция позволяет быстро, эффективно и надолго решить проблему, которая мучает людей годами.

Только цифры

С 1988 года в Туле проводятся операции по методу Ульзибата.

Более 300 000 операций сделано на сегодняшний день врачами тульского института клинической реабилитологии.

10−15 минут длится операция.

2100 руб. стоит прокол одной точки.

— Операция — это страшно?

- Это нетравматичная, щадящая, безопасная и безболезненная методика. Триггерные (болевые) точки, на которые необходимо воздействовать, четко определяются при осмотре и пальпации, ошибиться невозможно.

Операция проходит под местной анестезией, занимает всего 15 минут, проводится без разрезов, зачастую проходит вообще бескровно. И никакой реабилитации она не требует: пациент проводит в клинике около часа, а затем может возвращаться к обычной жизни — идти на работу, заниматься с детьми и т. д. Никакой боли в месте операции нет, перевязки не требуются, на месте проколов остаются крошечные точки, которые нужно пару дней обрабатывать антисептиком.

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— Боль может вернуться?

- В точках, которые были прооперированы, — нет: рубцовая ткань в месте рассечения не срастется. Со временем могут появиться новые болевые точки (в силу образа жизни, недостаточной подвижности и т. д. ). Но на это нужно довольно долгое время — как правило, 8−10 лет. Если следить за собой и своим телом, проблема не вернется.

— Какие могут быть осложнения?

- Редко, но возможны небольшие гематомы (синяки) в месте прокола. Чаще всего никаких следов не остается уже через несколько дней.

— Такие операции стоят дорого?

- У нас есть фиксированная цена: операция на одной точке стоит 2100 руб., включая анестезию. Для сравнения: столько же стоит один сеанс массажа, а назначается их минимум 10, при этом результаты несравнимы. Количество точек у каждого пациента определяется индивидуально, как правило — от 2 до 6.

С 1 апреля стоимость операции вырастет на 15%. Успейте избавиться от боли по прежней цене!

Операция по методу Ульзибата — безопасный, эффективный и доступный способ устранить миофасциальный болевой синдром, вернуть свободу движений, забыть о дискомфорте. Если у вас болит спина и ничего не помогает — не терпите, избавьтесь от боли за 15 минут!

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Почему возникают мигрени и как с ними бороться?

Операция по методу Ульзибата помогает забыть и о мигренях. Механизм их возникновения схож с миофасциальным болевым синдромом: в мышцах на висках формируется рубцовая ткань в результате мимики и в силу особенностей строения самих мышц (они плоские, крайне плохо снабжаются кровью, и в них быстро запускаются процессы изменения тканей). Фасция, покрывающая череп, из-за этого находится в постоянном напряжении, что затрудняет кровоток в мелких венах, пронизывающих череп. Нормальная гемодинамика в черепной коробке нарушается, и возникает боль, которую ничем не унять.

- Показание к операции — головные боли напряжения, мигрени. Это те случаи, когда пациент обследован, опухолей, менингитов, гипертонии и других заболеваний нет, но голова продолжает болеть, — говорит Александр Назаркин. — Альтернативой могут стать инъекции ботулотоксина, но они «выключают» все мышцы, в том числе здоровые, и действие их кратковременно, на 3−6 месяцев.

Операция же избавляет от мигреней на 10 лет и более.

Рассекается рубцовая ткань на височных мышцах, и напряжение уходит вместе с болью. Никаких эстетических дефектов на висках не остается. Вмешательство такое же быстро, как в случае со спиной, безболезненное, нетравматичное и безопасное.

Институт клинической реабилитологии — современный, комфортный медицинский центр с передовым оборудованием, высококвалифицированными врачами, операционными и удобными палатами.

Здесь также есть собственная лаборатория, где за один визит можно сдать все анализы, нужные для операции. Результаты будут готовы уже на следующий день. А в случае необходимости дополнительных исследований заново сдавать анализы не придется: биоматериал хранится в лаборатории в течение недели. Клиника работает без выходных.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом





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