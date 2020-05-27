Спортивный директор «Арсенала» о коронавирусе, селекции и задачах на сезон

Фото пресс-службы ПФК «Арсенал».

Чемпионат России в Премьер-лиге возобновится 21 июня. О том, с какими ожиданиями возвращается футбол в Тулу, мы поговорили со спортивным директором «Арсенала» Андреем Рудаковым.

О селекции

— Андрей Борисович, какие чувства испытывали, когда стало ясно, что чемпионат будет возобновлен?



Андрей Рудаков.

— Настороженность остается, конечно. Расслабляться не надо. Дейст-вительно, все ждали какой-то ясности — либо прекращаем чемпионат, либо возобновляем. Сейчас принято решение о возобновлении. Ребята тренируются, и с большим удовольствием. Тренировки проходят эмоционально, видно, что они соскучились по футболу. Всё идет в рабочем режиме, без травм. Футболисты ежедневно получали специальные программы, задания. Поэтому приехали в тонусе — это показатель того, что все к этим домашним тренировкам отнеслись ответ-ственно. Сейчас нужно, чтобы достаточно грамотно и плавно все перешли в режим игровых нагрузок.

— Что, на Ваш взгляд, сейчас важнее — привести всех в оптимальную физическую форму или восстанавливать игровые связи?

— Это уже будет решать тренер со своим штабом. Но, думаю, сейчас потихонечку надо готовить организм к нагрузкам и плавно переходить к игровым упражнениям. Даже с учетом, что игроки тренировались дома, это всё было достаточно статически.

— В «Арсенале» не выявлено ни одного заболевшего. Это показатель хорошего медицинского контроля со стороны клуба или ответственности самих игроков?

— Всё в комплексе. И ребята профессионально и серьезно ко всему отнеслись, и мы тесты делали, контролировали их состояние.

— Можно ли было в этой ситуации строить какие-то планы на будущее, вести селекцию?

— Это достаточно тяжело делать и сейчас. Мы на сегодняшний день даже не знаем, когда откроется трансферное окно, а в некоторых странах еще не приняты решения о возобновлении чемпионатов. Поэтому о чем-то конкретном сейчас говорить тяжело. Финансовая ситуация теперь будет другая, вообще очень многое поменяется в футболе.

О контрактах

— Нынешняя ситуация уникальная не только для российского, но и для мирового футбола. Как решают новые проблемы руководители клубов? Есть какой-то обмен методиками, принципами работы?

— В каждом клубе они решаются индивидуально. Могу сказать, что у нас в «Арсенале» достаточно грамотные специалисты, которые занимаются тренировочным процессом.

— Мы говорили о селекции. Есть всё же какое-то понимание о ситуации с продлением контрактов или приглашением новичков?

— Что касается нынешнего состава, то у нас в этом году как никогда спокойная ситуация — основная группа игроков находится на контрактах. Поэтому можно спокойно готовить команду и к возобновлению сезона, и к следующему чемпионату. А по приглашениям — селекция любит тишину. Если кого-то приглашать — надо, чтобы эти игроки были сильнее тех, кто уже есть в команде. Поскольку основной костяк сохраняется в этом году, то время у нас есть.

— Но переговоры идут?

— Работа такая идет, контакты у меня есть. Разговариваю, присматриваюсь. Опять же надо будет исходить из той финансовой ситуации, которая сложится.

— Может, на Ваш взгляд, так случиться, что в концовке чемпионата в «Арсенале» может выстрелить кто-то из тех, кто сейчас не входит в основную обойму?

— Мы ото всех ждем, что они выстрелят. Все команды, все игроки находятся в равных условиях. А дальше уже всё зависит от профессионализма каждого игрока. Что касается психологии, то все находятся в равных условиях, не только футболисты. Всем тяжело. Но были моменты еще сложнее в нашей истории.

— При этом контракт с главным тренером Игорем Черевченко продлен только до конца чемпионата. А потом?



Игорь Черевченко.

— Нормальная ситуация. У многих контракты продлены таким образом, не только в нашем клубе. Нужно для начала закончить сезон. Есть руководство, которое будет потом решать.

Задачи на сезон не меняются

— «Арсенал» будет готовиться к концовке в Кратово?

— Нет, пока мы здесь. В принципе, на Центральном стадионе хорошее поле, условия созданы вполне приличные.

— Контрольные матчи с другими командами в ближайшее время возможны?

— Вопрос решается, ждем ответа. Всё зависит от разных факторов. Главное — безопасность. Если разрешат контрольный матч, то он будет.

— Чего можно ждать от футбола при пустых трибунах? В Германии, как показывает статистика, количество хозяйских побед уменьшилось в разы.

— Дай бог, чтобы это нас не коснулось. Всё будет зависеть от готовности команд. Естественно, скажется и психология. Но, повторюсь, схожий момент сейчас переживают все.

— Возможно ли, что на трибунах, по примеру той же Германии, мы увидим хотя бы фанерные щиты, обозначающие зрителей?

— У нас еще есть время для таких идей. Мы только первую неделю тренируемся. Может, какие-то изменения и новшества действительно произойдут.

— Ваши ожидания и надежды от концовки чемпионата?

— Чтобы не было травм. Все-таки есть опасения, что это может случиться. Организм спортсмена непредсказуемый. Мы видим, что в Германии начался чемпионат, и там уже были мышечные травмы. Поэтому, дай бог, чтобы все команды прошли этот этап с минимальными потерями и показывали хороший футбол. Наши задачи не меняются, футболисты «Арсенала» будут в каждом матче играть на победу. А как всё получится, узнаем 22 июля.