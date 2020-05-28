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«Диабетика»: глюкометры, тест-полоски, иглы и низкоуглеводные продукты всегда в наличии
Фото предоставлено магазином «Диабетика».
Партнерский материал

«Диабетика»: глюкометры, тест-полоски, иглы и низкоуглеводные продукты всегда в наличии

В Туле открылся магазин, в котором страдающие сахарным диабетом найдут всё необходимое.

Страдающие сахарным диабетом вынуждены всю жизнь пристально следить за своим здоровьем и придерживаться строгой диеты. Но только люди с таким диагнозом знают, как сложно найти нужный медицинский прибор или низкоуглеводные продукты. 

У туляков таких проблем больше не возникнет – здесь открылся магазин «Диабетика», в котором люди, страдающие этим недугом, найдут всё необходимое.

Всегда в наличии глюкометры, тест-полоски, иглы, расходные материалы для инсулиновых помп, шприц-ручки, ланцеты и многое другое. В «Диабетике» вы можете по-настоящему выбирать: здесь представлены товары разной ценовой категории от ведущих производителей. 

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Большая часть ассортимента есть в наличии. Но если нужного не оказалось, можно оформить заказ, который придет в течение нескольких дней.

Магазин подготовили щедрые акции для туляков. 

В «Диабетике» вы можете обменять старый глюкометр на новый абсолютно бесплатно.

Вы можете обменять не только неисправный глюкометр, но и если тест-полоски на ваш аппарат дорогие или такие глюкометры вообще перестали выпускать. Подробности в Instagram магазина: www.instagram.com/diabetica71 .

А также в «Диабетике» сейчас приятные цены на тест-полоски и глюкометры*.

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Владельцы магазина подумали обо всех потребностях диабетиков, помимо медицинского оборудования здесь можно найти ополаскиватели для полости рта, зубные пасты, кремы и салфетки.

В «Диабетике» большой ассортимент сахарозаменителей в разных формах выпуска: порошок, пакетики, таблетки, капли и т.д. А также есть средства для правильного купирования гипоглекемии (резкого падения сахара в крови. – Прим. авт.). В магазине они представлены в форме конфет, соков и геля, что особенно оценят дети.

И, конечно, в «Диабетике» огромный выбор низкоуглеводных продуктов. Люди с сахарным диабетом смогут порадовать себя вкусными конфетами, печеньем, вафлями, зефиром, хлебцами, джемами и многим другим. Не отказывайте себе в удовольствии! 

Кстати, все эти продукты оценят не только страдающие диабетом, но и те, кто следит за фигурой и придерживается здорового питания.

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«Диабетика» – единственный в Туле магазин с таким широким ассортиментом в наличии. Приходите и убедитесь в этом сами!

Кстати, в магазине действует бесплатная доставка по Туле при заказе от 300 рублей. Возможна доставка по Тульской области «Почтой России» или курьерской службой доставки СДЭК.

*Подробности акций по тел.: 8-967-43-16-219, 8(4872)71-62-19 или в месте продаж.

Тула, ул. Марата, 24-а.

Тел.: 8-967-43-16-219, 8(4872)71-62-19.

WhatsApp: 8-967-43-16-219.

Следите за обновлениями акций и актуальными ценами в Instagram магазина: www.instagram.com/diabetica71.

Микаилов Наил Дурсунали оглы ОГРН 306860431000035
Юр.адрес: ХМАО, г. Нефтеюганск, 13-й микрорайон, д. 26, кв. 49.
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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 10:00 +8
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