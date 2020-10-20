Как правильно оформить документы на землю, дачу и дом?

Об актуальных вопросах кадастрового учета, земельного и градостроительного законодательства нам рассказал директор компании «Туларегионсервис» Михаил Терентьев:

- Наша миссия — компетентное содействие органам государственной власти и местного самоуправления, юридическим и физическим лицам в установлении, осуществлении и защите гражданских прав на недвижимое имущество, эффективном и рациональном владении, пользовании и распоряжении недвижимостью. Для этой цели мы выполняем кадастровые работы и оказываем услуги по прохождению административных регламентов, например, в получении разрешения на строительство, вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства, оформлению существующих и предоставлению новых земельных участков, работаем в тесном сотрудничестве с риэлторами и юридическими отделами компаний нашего региона.

При этом мы всегда видим конкретную цель, которую ставит перед собой заказчик, и стремимся достичь ее наиболее коротким и законным путем.

Но, по словам Михаила Терентьева, как бы ни хотелось, чтобы оформление земельного участка, здания, сооружения, помещения проходило без препятствий в кратчайшие сроки, жизненные реалии таковы: собственники сталкиваются с земельными спорами, неожиданными изменениями в законодательных и нормативных актах, попросту ошибками, допущенными предыдущими владельцами при оформлении и распоряжении недвижимым имуществом.

- Проблемы, возникающие при владении и пользовании недвижимым имуществом, можно разделить на две основные категории: нарушения, выявляемые органами государственного надзора, и споры, возникающие между хозяйствующими субъектами (юридическими и физическими лицами).

В первом случае нарушения нужно однозначно устранить, чтобы не повторить нарушения и не создать другие. Конечно, эти мероприятия следует провести наиболее рационально и наименее затратно.

В случае спора собственников требуется проанализировать с технологической и юридической точки зрения все требования сторон и решить проблему миром. Я, кстати, являясь руководителем кадастровой организации, одновременно имею статус профессионального медиатора — специалиста по разрешению споров путем переговоров.

Еще лучше таких неприятностей не допустить сразу. Как говорят, от того, что границы земельного участка не поставлены на кадастровый учет, цветы и картошка хуже расти не будут. Когда началась эпидемия и введение карантинных мер, многие граждане оценили преимущество иметь землю и частный дом. Но недвижимость без правильно оформленных документов на право владения и распоряжения — головная боль.

По словам Михаила Терентьева, в практике недавно был случай. Покупателям понравился домик в деревне с земельным участком. 20 соток, и цена вполне доступная. Но, когда стали разбираться в деталях, оказалось, что покупателям показывали участок в два раза бОльший, чем документально оформленный. Конечно, явно установленные и внесенные в Росреестр сведения о границах избавят владельцев от возможных имущественных споров с соседями и административных штрафов.

Кстати, в Тульской области нарушения требований земельного законодательства фиксируют беспилотники системы «Геоскан».

Если у человека по документам 15 соток, а по съемке вышло 20, то это самозахват. Владелец получит предписание исправить нарушение и административный штраф от 5000 рублей.

- На сайте Росреестра находится план проверок на год. И всегда есть возможность заранее привести правоустанавливающие документы в соответствие с требованиями действующего законодательства, сверить фактически занимаемую площадь земельного участка и вид разрешенного использования с данными, указанными в документах, — поясняет Михаил Терентьев. — Большинство земельных участков предоставлены еще в начале 90-х в результате земельной реформы. Тогда и земли было много, и кадастровая карта наполнялась медленно. На официальное закрепление границ, таким образом, отведено уже почти 30 лет, а они еще не все оформлены, и некоторые из них обмерены с ошибками. Участки с отсутствующими границами не получится также принять во внимание при проектировании новых линейных объектов энергетики, трубопроводного транспорта, дорожного строительства. Независимо от того, кто является собственником, процедура уточнения участков земли подразумевает согласие всех заинтересованных сторон и фиксацию новых границ с привлечением специалистов, уполномоченных на выполнение таких работ. Это значит, что потребуются услуги кадастрового инженера и специальное оборудование.

Специалисты компании «Туларегионсервис» помогут вам и в том случае, если ваша недвижимость подпадает под действие так называемой «дачной амнистии». При строительстве дома на участке для садоводства не требуется оформлять разрешительную документацию. Более того, правительство РФ уже поддержало законопроект о продлении такого порядка до 1 марта 2026 года. Правда, с некоторыми доработками: упрощенная регистрация прав будет действовать не только на садовые и жилые дома, расположенные на садовых земельных участках, но и на жилые дома на землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.

- Сейчас при строительстве на участке под ИЖС не нужно получать разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию. Вместо разрешительного порядка введен уведомительный. То есть владелец участка просто сообщает в администрацию муниципалитета: «Я планирую строить дом вот в этом месте и вот с такими параметрами». Администрация проверяет документы на соответствие правилам землепользования. В Туле они приняты 26 декабря 2016 года гордумой. В них определены градостроительные зоны, для каждой — свои требования к параметрам объектов недвижимости. Не все, что можно разместить на участке под ЛПХ, разрешено для размещения на участке под ИЖС. Свой вердикт — можно строить или нет — администрация также оформляет уведомлением. После того как дом достроен, нужно подать еще одно уведомление — об окончании строительства. К нему необходимо приложить технический план и заплатить госпошлину. Если все в порядке, дом поставят на кадастровый учет и одновременно зарегистрируют право собственности.

Оформить межевой и технический планы здания, сооружения, помещения, акт обследования, схему расположения земельных участков, разрешение на строительство и на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, изменение вида разрешенного использования земельного участка, получить консультацию по вопросам оформления, пользования и распоряжения недвижимым имуществом, исправлению реестровых ошибок, земельным спорам вы можете в компании «Туларегионсервис».

Преимущества обращения в «Туларегионсервис»:

— работа по договору с фиксированной сметой и отчетными документами;

— доступные цены, прозрачный расчет и приятные скидки на комплексные услуги.

Как показывает практика, работы по оформлению прав на недвижимость имеют комплексный характер. Специфика работы организации такова, что юристы в области земельного законодательства взаимодействуют рука об руку с кадастровыми инженерами, могут оперативно и открыто обсудить возникающие вопросы в интересах заказчика.

Это удешевляет затраты заказчика, так как не приходится дважды делать одно и то же дело (юридическую оценку документов, полевые работы и т. п. ). В связи с этим компания может позволить себе предлагать Заказчику гибкую систему скидок на набор требуемых работ и услуг. Мы также не навязываем нашему клиенту лишних работ и услуг, понимая всю последовательность действий. Это позволяет нам наиболее коротким путем выполнить задачи одних Заказчиков, чтобы иметь время содействовать другим.

Михаил Терентьев: Желаю тулякам в приобретении, распоряжении и преумножении недвижимого имущества всего самого доброго!