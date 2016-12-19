Шамиль Хисамутдинов: За олимпийское золото выдали по 400$

1972 г. Олимпийская сборная СССР по борьбе. Шамиль Хисамутдинов из Узловой – в нижнем ряду крайний справа. Фото Дмитрия Дзюбина

Шамиль Хисамутдинов выкроил минутку для интервью на традиционном турнире по греко-римской борьбе его имени.

Шамиль Хисамутдинов — настоящая легенда тульского спорта. В 21 год вчерашний узловской мальчишка стал олимпийским чемпионом Мюнхена. В 26 — главным тренером сборной СССР по греко-римской борьбе! На посту главного тренера сборной России работал с Александром Карелиным. Время бежит. И вот уже Шамиль Хисамутдинов — почетный гость у себя на родине, на турнире, организованном в его честь.

Двести тридцать спортсменов из 17 российских регионов, гости из Луганской Народной Республики и Узбекистана приняли участие в традиционном турнире по греко-римской борьбе на призы олимпийского чемпиона Шамиля Хисамутдинова, который проходил в спорткомплексе ТулГУ.

Среди почётных гостей праздника были заслуженный тренер СССР, олимпийский чемпион Артур Таймазов, трехкратный олимпийский чемпион Мнацакан Искандарян.

В соревнованиях принимали участие юноши 2000−2001 и 2002−2003 годов рождения.

Сборная Тульской области завоевала одну золотую, пять серебряных и две бронзовые медали.

Победу среди юношей младшего возраста в весе до 63 кг одержал Андрей Пахомов (Тула). В этой же возрастной группе в категории до 42 кг второе и третье места заняли Иван Тымчук (Тула) и Иван Борзенков (Новомосковск). В старшей группе обладателями серебряных наград стали Вячеслав Кузовлев (50 кг, Узловая), Дмитрий Поляков (63 кг, Тула), Иван Астахов (100 кг, Новомосковск) и Евгений Комаров (120 кг, Новомосковск). Бронза в активе Александра Сулимова (63 кг, Новомосковск). Подготовили борцов Дмитрий Коростылёв, Артём Семёнов, Александр Писакин, Михаил Баранов и Анатолий Фалин.

- Шамиль Шамшатдинович, Вы уже давно вроде как москвич. Но в Туле последнее время стали бывать часто. С какими настроениями возвращаетесь на родину?

- Я здесь родился, вырос, первые шаги в спорте делал. То, что уехал в Москву, — так сложились обстоятельства. У меня тренер хороший был — Анатолий Матвеевич Белоусов, но он инженер, общественник. Объяснял нам приемы параллельно со своей непосредственной работой.

А борьбой начал заниматься в Узловой, где мы жили. Дворец спорта на улице Беклемищева совсем рядом, в пяти минутах ходьбы. Был, правда, период, когда одновременно успевал на тренировки в секцию борьбы, лёгкой атлетики или бокса. Но борьба перевесила всё. Сейчас, кстати, в Узловой заканчиваем строительство нового зала, 16 декабря будем открывать для нынешних мальчишек.

- У Вас ведь совсем обычная семья.

- Отец — шахтёр. Мама не работала. Два брата ещё было. Жили как все.

- А в Тулу когда и как перебрались?

- В армию пошел служить. Майор Базарный такой был — приехал в Узловую, спросил: хочешь служить в ВДВ? Я клюнул на это дело. А потом, когда призвали, два с половиной месяца вообще никого не видел. Не до тренировок.

- С парашютом прыгали?

- Два раза. Потом, служа в армии, выиграл чемпионат СССР по борьбе среди взрослых, первенство Московского военного округа, и меня на сборы начали отпускать. Уволили в запас из армии под Новый год — 30 декабря. Рапорт уже было написал, что хочу в ЦСКА остаться. Но через пять минут зашёл и забрал. Цыгану свобода дороже. Меня пригласили в «Спартак». Потом приезжали из Тулы, квартиру давали, но уже поздно было.

- Пишут, правда, Вы чуть было домой тогда не сбежали совсем — обиделись на какую-то публикацию в газете, и нашли вас только в Узловой на танцах.

- Да нет, выдумки. Я не обижался, не уезжал. Ни на каких танцах мой тренер Николай Николаевич Пархоменко меня не находил. Не знаю, зачем он это придумал. До армии ушёл из политехнического института — это да. Потому что нельзя было совмещать. Знал: институт я по-любому закончу, а в спорте время пропустишь, потом поздно будет.

- На Олимпиаду Вы неожиданно даже для себя поехали. Конкурент за место в составе у Вас был непростой.

- Я в чемпионатах мира, Европы не участвовал никогда. Сразу на Олимпиаду поехал, вместо Романа Руруа. Роман Владимирович был олимпийским чемпионом. Но и я в том году выиграл всё что можно. И личную встречу с ним в том числе. Конечно, могли меня не взять, много же подводных течений. Но он в 1971-м проиграл чемпионат мира, чемпионат СССР. И находился не в лучшей форме.

1972 г. Олимпийская сборная СССР по борьбе. Шамиль Хисамутдинов из Узловой – в нижнем ряду крайний справа.



- Что в Мюнхене оказалось самым сложным? Финал?

- Так получилось, что финальный поединок я мог даже проиграть, у меня запас был хороший. Но завершилось все 14:0 в мою пользу. Очень сложная схватка была до этого в полуфинале, с болгарином. Она все и решила.

- Та Олимпиада вошла в историю самыми разными событиями. В том числе захватом террористами заложников из израильской делегации, гибелью людей. Что Вы знали о происходящем?

- Только по слухам. Не выходили же никуда. Флаги приспустили, ходили разговоры, что Олимпиаду могут отменить. Израильская делегация недалеко от нас жила — через два дома всего. В подробностях мы ничего не знали. Со спортивной точки зрения было тяжело. Соревнования прекращали на два дня. Семь дней боролись вместо пяти. Одна схватка в день — тяжело. Вес ведь держать надо. Я килограммов пять сбрасывал всегда, и последний килограмм очень тяжело шёл.

- Расскажите тем, кто этого никогда не испытает, что такое стать олимпийским чемпионом?

- Наверное, как в науке академик. Академика просто так ведь не дают, надо какую-то работу проделать. И в спорте случайно не выиграешь. Когда победил, руку пожали, сказали, что молодец. Четыреста долларов потом дали, и то не знали, куда их девать. И дома — три с половиной тысячи рублей. Мы по тем временам о деньгах не думали. За страну боролись.

- Из дома были поздравления?

- Из Узловой никто не поздравил. Единственное, директор 17-й школы, где я учился, пригласил меня на линейку.

- У Вас же были шансы стать двукратным олимпийским чемпионом.

- За четыре последующих года ни одной встречи не проиграл.

А накануне Олимпиады травмировался. Сам виноват. Немного самоуверенно вышел.

Знаменитый наш медик Зоя Сергеевна Миронова делала операцию. Но она светило по коленям была, а не по этим травмам. Операция тяжелая. Шурупы ввинчивали в плечо, где три мышцы сходятся, но не прижились. Сила потеряна была в руках. На первую Олимпиаду не думал, что попаду, а на вторую, которую ждал, не получилось.

- Самое удивительное, что после этого, в 26 лет, Вы стали главным тренером сборной СССР. Похоже на сказку.

- У меня и диплома тренера еще не было, только заканчивал вуз. Наверное, сказалось, что у меня были хорошие контакты со всеми ребятами. Но в советское время было строго. Четыре-пять медалей не привезешь — до свидания.

- Вы и с Карелиным успели поработать.

- У него личный тренер был — Кузнецов Виктор Михайлович. А в сборной — наравне со всеми остальными. Хотя, конечно, это уникальный спортсмен. Один такой. Борьба — это же не футбол, когда другу откинул мяч, пусть он играет. Тут надежда только на себя.

- Сейчас чем живете? В спорте работаете?

- Живу в Подольске. У нас создана федерация борьбы. Доморощенные чемпионы уже есть. И с Тулой поддерживаю тесные контакты, с председателем федерации Сашей Писакиным.

- В прошлом году Вам исполнилось 65. Какие знаковые события в своей жизни отметили бы, кроме Олимпиады?

- Время очень быстро летит, а делать надо все больше и больше. Вот, вертолет я не собирался покупать собственный. А так все нормально вроде. Немного травмы мучают. Когда молодой, не веришь в это, работаешь на износ. Теперь приходится заниматься собой.

- По утрам бегаете?

- Даже в шахматы прекратил играть. Столько сердца уже потрепал, не хочется ничем заниматься. Ну буду бегать, и что? Здоровье прибавится — когда тебе лет сорок. А когда под семьдесят — куда уже бежать?

- В чем тогда Ваш главный сейчас жизненный тонус?

- На пенсии тоже хорошо: куда хочешь поедешь, когда хочешь проснешься. Я в Астрахань езжу на рыбалку. Там удочку забросил, до трех считаешь, и рыбка сидит уже на крючке. За границу не люблю ездить. Да и накатался уже.

досье

Шамиль Хисамутдинов родился 20 сентября 1950 года в Узловой.

Заслуженный мастер спорта СССР. Заслуженный тренер СССР. Олимпийский чемпион в первом полусреднем весе (1972), чемпион мира (1973, 1975), чемпион Европы (1973, 1974), бронзовый призер ЧЕ (1976), чемпион СССР (1971—1974).

Был главным тренером сборных СССР, Швеции, России по греко-римской борьбе.

Награжден орденом «Знак Почета», орденом Почета, медалью «За трудовую доблесть».