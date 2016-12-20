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Никита Жоричев стал звездой «Ералаша»

Фото из архива семьи Жоричевых

Никита Жоричев стал звездой «Ералаша»

В свои 11 лет этот молодой человек уже очень известен не только в своём родном городе, но и в России. О чём мечтает Никита Жоричев, чего хочет добиться и как всё успевает?

По словам мамы Никиты, Светланы Жоричевой, мальчик с раннего детства проявлял актёрские способности. Часто устраивал дома выступления, пародировал, танцевал, пел песни. Никита всегда участвовал во всех спектаклях в детском саду, и не только в своей группе, хорошо рассказывал стихи.


Светлана Жоричева

- Выступать на публике Никите всегда нравилось, — говорит Светлана. — Когда был совсем маленький, гуляя по парку, любил подниматься на сцену и читал стихи или что-то рассказывал, при этом придумывал какие-то движения. Это всегда собирало массу зрителей. Более серьезные первые выступления были в 5−6 лет в школе танцев на фестивалях и конкурсах.

Никите нравилось снимать новости. Любые, о соседях на даче и разных животных. Он сам придумывал, снимал и комментировал все это на камеру.

Никита с первого класса стал заниматься в детской телестудии, пробовал себя в качестве телеведущего, оператора и монтажёра. Работы, где Никита был ведущим, выходили в финал Всероссийского форума детского и юношеского творчества. Уже второй год он ведёт детскую программу «Не тихий час» на тульском телевидении. А на роль ведущего шоу «Знаем ТОЛК» туляка отобрал лично режиссёр телеканалов «Карусель» и Disney Антон Михалёв!

На вопрос, как же воспитать такого талантливого сына, Светлана улыбается:

- Особых секретов воспитания нет. Думаю, нужно наблюдать за своим ребёнком. Видеть, к чему его больше тянет, что увлекает, что он делает с удовольствием. И поддерживать его в этом.

Задали мы вопросы и Никите.

- Твой день расписан по минутам плюс школа! Как ты всё успеваешь?

- У меня чётко спланированный график, где все расписано. Если всё по плану, то всё можно успеть! Составляю график минимум на неделю вперёд.

- Как одноклассники воспринимают твои успехи и победы?

- Мы как-то это с ними вообще не обсуждаем. Но бывает, что поздравляют, говорят, что видели меня в рекламе или читали обо мне что-то.

- Каким достижением на данный момент времени ты гордишься больше всего?

- Тем, что я представлял лично Президенту Владимиру Путину проект о дополнительном образовании детей, который проходил в июле этого года в Москве в рамках Форума стратегических инициатив. Это был очень серьёзный отбор и подготовка. Я был в составе представителей Ассоциации кино России Сергея Сельянова, Анны Крутовой, Фёдора Бондарчука и других.

22 июля 2016 года. Никита Жоричев
представил проект об образовании Владимиру Путину. 
 

- Как ты попал на съёмки киножурнала «Ералаш»?

- Съёмка в «Ералаше» — это мой приз за первое место в крупнейшем в России благотворительном проекте, который объединяет идею развития детского творчества и помощь тяжелобольным детям. На съёмках я познакомился с творческими ребятами, прекрасным режиссёром Владимиром Потаповым.

А с Грачевским это была у меня, наверное, уже четвёртая встреча. Только ранее я был в роли корреспондента, а не актёра.

Борис Грачевский ежегодно посещает Тулу в рамках фестиваля «Улыбнись, Россия!» и устраивает встречи с любителями «Ералаша».

Папа киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский и туляк Никита Жоричев – друзья. Серию с Никитой в главной роли смотрите в 2017 году! 
 

- Кем ты хочешь стать?

- Хорошим актёром или ведущим шоу. Чтобы совершенствовать себя в этом направлении, с весны прошлого года я учусь в Москве в школе кино и актёрского мастерства. Продолжаю занятия в детской телестудии, работаю над индивидуальными творческими номерами с преподавателем по актёрскому мастерству в школе моделей Gold Models. Также совсем недавно я снялся для рекламы сотового оператора.

- Чем любишь заниматься в свободное время?

- Люблю снимать видеоролики. Самые любимые темы для меня — это эксперименты и приготовление интересных блюд. Занимаюсь танцами, увлекаюсь футболом, плаванием, люблю кататься на коньках.

- О чём ты мечтаешь?

- Получить главную роль в серьёзном проекте!

досье

Никита Жоричев родился 25 мая 2005 г. в Туле.

Учится в ЦО №1, 5 класс.

Любимый предмет: русский язык.

Семья: мама Светлана, папа Александр, сестра Софья.

Домашние питомцы: собака породы той-терьер, морская свинка, попугай, рыбки.

Любимые книги: «Гарри Поттер», «Побег из библиотеки мистера Лиончелло».

Любимый фильм: «Призрак» с Фёдором Бондарчуком. Там классные эффекты, и Никита видел, как они делаются.

Любимый мультфильм: «Зверополис».

Любимое блюдо: салат «Цезарь».

Автор: Лариса Тимофеева, 20 декабря, в 10:00 +3
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