Выбираем лучшие фитнес-клубы Тулы в 2021 году
Серия народных голосований Myslo.
Объявляем начало нового голосования за лучшие места в Туле на звание «Народное место Myslo». Выбираем лучшие фитнес-клубы в нашем городе.
Напоминаем, что это НЕ РЕКЛАМНОЕ голосование, а просто список самых известных заведений Тулы, в котором мы предлагаем вам выбрать лучшие. Для скептиков: за участие в этом списке заплатить нельзя, мы составляем его сами.
В какой фитнес-клуб вы ходите? В каких ещё вы занимались и вам понравилось? Где оборудование современнее и разнообразнее? Где тренеры профессиональнее? А где просто уютнее? Критерии голосования вы выбирайте сами.
Голосуйте за ваши любимые
фитнес-клубы, делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!
Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».
За второе и третье места будут наклейки поменьше.
Вам предлагается пара фитнес-клубов, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликая на фото или на название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.
5 ноября мы подведём итоги голосования и назовем лучший,
самый «народный» фитнес-клуб в Туле.
Мы также ждем ваших развернутых комментариев: где лучше всего тренироваться, и почему?