Истории тульских героев: о спасении из горящего дома и вызволении из снежного плена

Без раздумий войти в горящий дом, быстро сообразить, что делать, когда человека завалило снегом... И доказать тем самым, что нет ничего дороже, чем просто рука помощи. Эти люди не считают себя героями. Они уверены, что на их месте так поступил бы каждый.

«Просыпайтесь, вы горите!»

В ночь на 3 февраля оперуполномоченный Олег Горбатов и участковый Илья Абдурасулов находились на дежурстве. Около трех часов ночи в отдел полиции поступило сообщение о пожаре в Алексине на улице Ушинского в старом деревянном бараке. Туда выехала следственно-оперативная группа. К моменту ее приезда пламенем была объята квартира на втором этаже, и из нее огонь расползался дальше, из окон пламя вырывалось на улицу. На месте уже работали несколько пожарных расчетов, жители первого подъезда были выведены на улицу, пожарные старались как можно скорее локализовать открытое горение.



Оперуполномоченный Олег Горбатов и участковый Илья Абдурасулов –

настоящие герои нашего времени.

Полицейские бросились во второй задымленный подъезд – дом небольшой, всего восемь квартир, и дым через чердак заполнил их все. Олег и Илья стали проверять квартиры, прося людей покинуть жилище. Одна из жительниц обратила внимание, что среди эвакуированных нет соседки со второго этажа. Возможно, женщине требовалась помощь – ее муж в это время был на работе, а она одна оставалась дома с тремя детьми.

– Мы изначально стучали ей в квартиру, но нам никто не открыл. Но после разговора с соседкой срочно вернулись и стучали, пока не разбудили ее, – рассказывает Илья Абдурасулов. – Когда женщина открыла дверь, то сразу даже не поняла, что происходит. Мы сказали, что надо срочно одеваться и уходить – дом горит. Двое детей уже проснулись, оделись, и мы вывели их с мамой на улицу. Младший спал в кровати. Я завернул его в одеяло и тоже вынес на улицу.

Женщина в суматохе забыла документы, поэтому полицейские, пока было относительно безопасно, вернулись с ней в квартиру. Помогли также собрать телефоны, рюкзаки, компьютер, телевизор и даже мотор для лодки.

– Когда последний раз заходили, в подъезде уже пробивались языки пламени с чердака, а с потолка в квартире лилась вода. Мы поняли, что дальше находиться здесь опасно, старые балки могут не выдержать и обрушиться – на кухне к тому моменту уже провис потолок, – рассказывает Олег.

Мокрые насквозь полицейские выбежали на улицу. Пока провожали женщину и детей до соседнего дома, где их приютили знакомые, куртки на морозе быстро обледенели. Женщине повезло – возможно, еще бы несколько минут, и отравления угарным газом было не избежать.

Илья Абдурасулов и Олег Горбатов на службе уже около пятнадцати лет. Оба говорят, что не склонны романтизировать свой поступок и причислять его к геройским: «Это была естественная реакция на происходящее». После дежурства оба не стали даже рассказывать родственникам о случившемся. О том, что они спасли семью, родные узнали из СМИ.

Барак на ул. Ушинского в Алексине выгорел практически полностью.

У Ильи, кстати, это уже второй случай, когда приходится спасать людей из горящего дома. Поздним вечером 23 апреля 2016 года в дежурную часть полиции Заокского района, где он тогда служил, поступило сообщение о возгорании квартиры в общежитии. К моменту прибытия полицейских спасатели боролись с огнем в квартире, хозяин которой погиб. Илье Абдурасулову и оперуполномоченному Александру Спирину жители сообщили, что внутри остались люди. Промедление многим могло стоить жизни.

Оценив обстановку, полицейские приняли решение самостоятельно эвакуировать жителей. С помощью подручных средств защиты дыхания они вбежали в подъезд и начали стучать в двери. Из-за задымления практически ничего не было видно, полицейские двигались на ощупь, чтобы не потерять друг друга, постоянно перекрикивались. Обнаруженных людей накрывали мокрыми вещами, выводили на улицу и передавали медикам, после чего опять возвращались в дом.

За спасение людей Илья Абдурасулов в 2016 году был представлен к награде.

13-летний туляк Иван Зимин помог выбраться из снежного плена сноубордисту в Красной Поляне

Парень учится в 7-м классе одной из тульских школ. Занимается лыжами и плаванием, любит читать книги, иногда не против поиграть с друзьями в компьютер. В будущем планирует пойти по стопам отца и стать военным.

– Последние пять лет мы с папой обязательно куда-нибудь отправляемся покататься на лыжах, – рассказывает Иван Зимин. – В этот раз выбор пал на Сочи, Красную Поляну. Мы ехали с папой вместе, он чуть позади меня. И когда я проезжал один из поворотов, заметил слева в низине, что в снегу слегка двигаются оранжевые перчатки и половина сноуборда. Я остановился, снял лыжи и тут же прыгнул вниз. По звуку я определил, где лицо человека, и откопал его, чтобы он мог дышать. В это время мимо проезжали двое сноубордистов, экипированных по всем правилам: с собой у них были небольшие лопаты. Папа попросил их помочь, они остановились, сняли сноуборды и бросились на помощь. Горе-сноубордист рассказал, что катался один, слетел с трассы, упал в снег и застрял – ноги сковывал сноуборд. Выбираясь, он еще больше закапывался в снег. Проезжавшие мимо не заметили его и присыпали снегом.

Спасенный мужчина отделался легким испугом. Под снегом он провел около получаса и уже рисковал замерзнуть.

9 февраля губернатор Алексей Дюмин лично поблагодарил Ивана Зимина за смелый поступок, а его родителей – за правильное воспитание сына и вручил ему благодарность, новый компьютер и свой берет командира Сил специальных операций РФ, отметив, что берет – не просто головной убор, это символ мужества, героизма и отваги.