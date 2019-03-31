Нейромонах Феофан в Туле: об атмосфере на концертах, соблазнах и Медведе

Фото Алексея Пирязева.

Говорят, никто не знает, какой он на самом деле: лицо в клипах и на концертах он скрывает капюшоном, а из-под капюшона виднеется только шикарная борода.

Но для туляков Нейромонах Феофан сделал исключение: лицо не показал, зато раскрыл немало секретов о себе, своей команде и музыке. Было интересно!

В Туле проект Нейромонах Феофан гремит древнерусским драм-н-бэйсом уже не в первый раз, но поговорить по душами с отцами экспериментального направления до сих пор не получалось. В этот раз оружейной столице досталось: Нейромонах приехал к нам с большим концертом, а перед выступлением пообщался с туляками в студии Radio Record.

Нейромонах пришел, разумеется, не один: как обычно, компанию ему составил Медведь, а вот диджей Никодим где-то затерялся (правда, все обернулось удачно, и к концерту он нашелся).

В студии сразу заговорили о главном: о туре «Вече», музыке, концертах. Оказалось, за все это отвечает не только Нейромонах, не его команда и даже не Медведь: выступления организовывают сами поклонники!

«Перед туром открыли голосование за любимые песнопения, выбрали, что людям больше нравится», – объяснил Нейромонах. – «Всего получилось 24 старых трека и 6 новых. Два с половиной часа отрываемся!»

Немало! Почти три часа под исконно русский драм-н-бэйс – испытание не из легких, поэтому Нейромонах всегда дает зрителям и себе десятиминутный перерыв. Говорит, так можно текст повторить: «Всегда забываю первые строчки. Если в песне первую строчку забуду – все, конец. Поэтому иногда листочек с собой ношу с текстами». Кстати, больше перерыва все жаждут обычной прохладной воды: это самый популярный напиток на концертах. Но Нейромонах намекнул, что не будет против, если кто-то принесет с собой заваренный в термосе иван-чай…

А после концертов – сплошные трудности: постирать и погладить одеяния, исподнее, решить, как провести досуг. За это отвечает Медведь: одежды разглаживает своим мягким, теплым мехом, а вариант отдыха предлагает всегда один, но самый эффективный – полежать и посмотреть в потолок. Нейромонах на Медведя часто ругается (хорошо хоть в яму не сажает в качестве наказания!), но когда его спрашивают, на кого бы он Медведя променял, всегда отвечает:

«Ни на кого, ни в коем случае. Зачем мне какие-то еноты, собаки… Мой хоть и шелудивый, но хороший».

А остальное, говорит Нейромонах, не трудности. Не трудно писать музыку и тексты, терпеть небольшую, но «своеобразную» команду, с которой он путешествует. Не трудно даже противостоять соблазну! Когда Нейромонаха попытались подловить вопросом о прекрасных девицах, мелькающих перед ним после концертов, он ответил просто и лаконично: «Не интересно. У меня супруга любимая есть».

С легкостью он справился и с каверзным заданием ведущих. Они заставили Нейромонаха прочитать фрагмент из «Слова о полку Игореве» под отборнейший драм-н-бэйс. Легко, скажете вы? Фрагмент был на древнерусском! Оказывается, за столько прожитых лет можно еще и не такому научиться. За сколько прожитых? А он уже и не помнит…

Мы поговорили с Нейромонахом перед эфиром. Оказывается, у него особое отношение к поклонникам, полно историй с концертов, а у всех образов – символическое значение.

– Вы сегодня опять с закрытым лицом, в темных одеждах…

– Все как обычно, скрываюсь.

– А есть у такой скрытности причина?

– Да. Не хочу становиться «звездой». Мне не надо, чтобы на улице узнавали, чтобы считали знаменитостью. Я не актер, не спортсмен, нет. Я совсем не такой.

– А чем же плоха жизнь знаменитости?

– Абсолютно ничем, просто конкретно мне она не подходит. Не хочу тщеславие «теребить»: я себе уже давно все доказал. А чтобы на улице узнавали… Это, я считаю, лишнее. Из-за этой моей позиции, кстати, часто возникают вопросы. Люди, бывает, спрашивают: а почему во всех городах вы даете одинаково большие, яркие концерты, время выступления не уменьшаете по сравнению с программой в Москве или Питере? Да потому что стараемся навыки выступлений развивать, а не самолюбие.

– Значит ли это, что от концерта в Туле ожидать можно немало?

– Еще как! Мы улучшили программу, переработали звук, еще включили шесть новых песен. Да и сами туляки всегда то еще шоу устраивают… Помню атмосферу предыдущих концертов: шумно, ярко, эмоционально и открыто.

– Это, наверное, отличительная черта ваших фанатов: экспрессивность, яркость?

– Конечно, в общем-то, наша музыка к этому обязывает. В чем смысл приходить на концерт и стоять руки в боки? Надо же поплясать, выплеснуть эмоции, накопить энергию положительную. Тогда и жить проще становится.

– А сами фанаты стараются вас удивлять, как вы их?

– Да, вообще ни одно выступление без сюрпризов не обходится. Особенно радует, когда приходят к нам в народных костюмах, как мы любим и просим. Хороводы водят во время выступления, змеек запускают по залу. Нам правда нравится их креативность и фантазия.

– Приятна такая отдача?

– Само собой! Наверное, отдачу и от нас чувствуют, поэтому делают, что им самим нравится и хочется.

– Ну и, давно интересует: каково это – выступать с настоящим медведем?

– Да просто ужасно! Отвратительное животное: прожорливый, большой, на сцене мешается. На самом деле шучу. Хороший он парень, теплый такой, пушистый, в общем, молодец.

из досье myslo

Нейромонах Феофан — проект, образованный в 2015 году в Санкт-Петербурге. В составе группы три участника — Нейромонах Феофан, диджей Никодим и артист в костюме медведя. Музыканты сумели совместить в своем творчестве драм-н-бэйс с народными русскими мотивами.

Нейромонах Феофан принимал участие в фестивалях Kubana, «Нашествие», «Дикая Мята», VK Fest, «Былинный Берег». В конце 2015 года был признан российским независимым исполнителем года по версии сервиса «Яндекс.Музыка».

Любовь к древнерусскому драму, словесам и костюмам, а также оригинальное исполнение и собственная интерпретация обеспечивают коллективу полные залы и неизменную любовь поклонников. На их счету уже три студийных альбома, пять мини-альбомов и несколько значимых наград, а также признание Сергея Шнурова, Ивана Урганта и еще многих знаменитостей отечественной индустрии.