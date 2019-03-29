Услуги дизайнера интерьеров в Туле: куда обратиться?

Project

«Умеем слушать и слышать клиента, ставить его интересы и задачи выше своих творческих амбиций и с точностью до копейки выдерживать оговоренный бюджет».

Вот уже 16 лет бюро дизайна PROject, основанное Марией Пронякиной и Юлией Рудневой, работает не отступая ни на шаг от этого принципа. За плечами годы опыта, стажировки в зарубежных компаниях, тысячи квадратных метров и сотни проектов частных и общественных интерьеров: загородных домов, таунхаусов, квартир, развлекательных клубов и ресторанов, spa-центров и отелей, магазинов и офисов. Заслуженный авторитет и известность среди клиентов и представителей профессионального сообщества.

Сегодня бюро PROject одна из немногих дизайн-студий полного цикла в Туле.

Здесь готовы выполнить весь спектр работ по созданию индивидуального интерьерного решения: от консультаций по выбору объекта недвижимости для комфортной жизни или эффективного бизнеса, идеи стилевого решения, визуализации и инженерно-технических чертежей, до безупречного воплощения.



Юлия Руднева, основатель и арт-директор.

«Клиент должен быть доволен. Все! Точка! Он может получить от ремонта настоящее удовольствие только если дизайнер выполнил свою часть работы безупречно, избавив его от нервотрепки, мучительного выбора, споров с подрядчиками, контроля строителей. Сегодня я могу мчаться в один город, чтобы помочь клиенту грамотно принять мебель, проверив все нюансы, ночью контролировать службу клининга перед сдачей объекта, а утром украшать цветами квартиру — подарок клиента невесте, не просто цветами, а ее любимым сортом тюльпанов, которые еще попробуй найди в феврале в России. И все это тоже часть нашей работы. Мелочей и нюансов здесь нет, важно все».

Загородный дом, Рублёво-Успенское шоссе.

Загородный дом в Туле.

Квартира «Алые паруса», Москва.

Авторский надзор за ремонтными работами, подбор и поставка отделочных материалов и мебели, финальное декорирование — вы можете поручить им всё и оставить себе, только самую приятную часть ремонта — удовольствие от получившегося результата и радость жизни в интерьере, созданном специально для вас.

Профессиональная команда дизайн — бюро это особая гордость. В неё входят более 20 опытнейших специалистов своего дела: архитекторов, проектировщиков, визуализаторов, инженеров, декораторов и оформителей. Знание новейших технологий и материалов позволяет им делать проекты любого масштаба в самые сжатые сроки, от гигантских торговых центров до небольших уютных квартир в Туле, Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Вильнюсе и Таллине.

Офис международной компании в Вильнюсе.



Мария Пронякина, основатель и ведущий декоратор.

«Выбирая дизайнера, вы фактически впускаете в свою жизнь человека на долгие месяца, а иногда и годы. Вы открываете ему свои надежды и мечты. Вы погружаете его в свой распорядок дня. Поэтому так важно не ошибиться. Не выбирайте «картинки». Ваш интерьер должен быть индивидуален на 100%. Поэтому встречаетесь и говорите, обсуждайте и спорьте. Когда между дизайнером и клиентом есть искра — все получается. Это наш стиль работы — погрузиться в ваш образ жизни настолько деликатно и при этом глубоко, чтобы создать интерьер органичный и личностный, отражающий ваши вкусы и запросы. Мы приглашаем вас в «соавторы» и пытаемся добиться максимального понимания и единодушия, ведь потом в этом пространстве вам предстоит жить или работать многие годы…»

Так как соблюдение, озвученного клиентом бюджета, один из основных принципов нашей работы, мы научились максимально избавляться от посредников и лишних затрат при комплектации объектов отделочными материалами, мебелью и декором, работая напрямую с компания Италии, Испании, Голландии, Великобритании, Китая. Зачем кормить перекупщиков, ведь ремонт никогда не обходится слишком дешево и наша задача помогать клиенту сэкономить там, где это возможно.

Услуги бюро дизайна Project:

Разработка дизайн-проектов квартир, загородных домов, баров, ресторанов кафе, офисных помещений, магазинов, салонов красоты; Архитектурное проектирование; Контроль и консультации по выполнению отделочных работ согласно дизайн-проекту; Подбор мебели, отделочных материалов, текстиля, осветительных приборов, предметов интерьера; Декорирование интерьера; Графический дизайн (создание фирменного стиля компании, брендинга, упаковки); Строительство и ремонт.

Стоимость проектов: общественных - от 1000 рублей за 1 м2, частных - от 1500 рублей за 1 м2.

Тула, пр. Ленина, 85, корп. 1 LIKERKA LOFT

8 (960) 600-84-84 ,

8 (903) 659-36-35 ,

8 (4872) 25-16-46 .



projectburo.ru

Инстаграм:

projectburo

rudneva. j

promarusya

КА STUDIO

Мастерская современного дизайна KAstudio предлагает клиентам весьма полезную услугу — бесплатную консультацию дизайнера на этапе выбора жилья, анализ потенциала квартиры или дома еще до покупки. Дизайнеры студии подробно расскажут о плюсах и минусах выбранных планировок и помогут принять правильное решение. Такой подход гарантирует, что жилье будет соответствовать ожиданиям, позволит сберечь нервы и не искать компромиссы уже на этапе ремонта.

Ксения Филиппова, соруководитель KAstudio, дизайнер:

«Особое внимание в проектах мы уделяем функциональности интерьера: организации мест хранения, грамотному расположению электрических приборов, соблюдению эргономики. Продуманные технологические решения не менее важны, чем эстетическая составляющая проекта».

KAstudio разрабатывает проекты различного масштаба и назначения: от небольших квартир-студий до крупных коммерческих объектов, а также напрямую сотрудничает

с застройщиками.

Ниже представлен проект для ЖК «Современник» — квартира-студия с отдельной спальней.

KAstudio идёт в ногу со временем. В дополнение к визуализации дизайнеры создают виртуальные 3D-туры по проектируемому интерьеру.

Виртуальная экскурсия по будущему интерьеру стирает грань между статичной картинкой и реальностью. Благодаря простой навигации можно легко переходить из одного помещения в другое, приближать и отдалять объекты, менять угол обзора — современные технологии в действии.

Еще один проект мастерской — квартира-студия в стиле лофт.

Дизайнерам выпала непростая задача — уместить необходимые функциональные зоны с учетом небольшой площади квартиры. Для этого было решено убрать лишние перегородки, организовав единое пространство.

Анна Маслова, соруководитель KAstudio, дизайнер:

«Одно из наших правил — не выдавать желаемое за действительное, только чтобы угодить клиентам, а предлагать варианты, которые можно воплотить в жизнь и не разориться. Поэтому мы постоянно повышаем квалификацию, посещаем российские и международные выставки и ищем надежных партнеров с выгодными условиями, чтобы предложить нашим клиентам оптимальные решения».

В данном проекте при создании интерьера использовался нетривиальный стиль — американская классика. Он представляет собой слияние нескольких направлений: европейская классика, ар-деко, кантри и колониальный.

Наверняка многие уже успели побывать в развлекательном центре «Джунгли парк», где больше 30 аттракционов на любой вкус. К его созданию приложили руку специалисты KAstudio, и теперь в Туле есть по-настоящему удивительное место, где можно провести время с семьей.

В своей работе дизайнеры KAstudio руководствуются следующими принципами:

Не превышать бюджет и не навязывать решения, которые в него не вписываются. При разработке дизайна интерьера анализировать образ жизни клиентов, учитывая привычки, пожелания и хобби. Разрабатывать удобные для жизни планировочные решения. Ничего лишнего. Только эстетика и функциональность в интерьере.

Услуги мастерской современного дизайна KAstudio:

Разработка дизайн-проектов квартир, домов, коттеджей и помещений коммерческого назначения.

Декорирование интерьера, подбор отделочных материалов, мебели, осветительных приборов и текстиля.

Авторский надзор.

Архитектурная визуализация.

kastudio.design

Телефон/whatsapp/telegram:

+7 (920) 769-71-11

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Studio360

Studio360 создаёт дизайн интерьеров разных направлений, от классики до современных стилей. Команда специалистов успешно работает с дизайн-проектами как для маленьких или просторных квартир, так и для загородных домов, ресторанов, кафе и офисных пространств. У них огромный опыт в создании интерьеров.

Главная идея, которой придерживаются в работе специалисты дизайн-студии, — удобство, эстетика, гармония и функциональность в интерьере.

Если уж создавать интерьер,

то лучшего качества!

Основатель студии — Мария Ельчина, 28 лет. Дизайнер интерьеров/проектировщик, арт-директор:

«Я закончила Тульский государственный университет (ТулГУ) по специальности искусство интерьера, а также художественную школу в Туле. Проходила многочисленные курсы по дизайну интерьера и управлению бизнеса. Являюсь приглашенным спикером для студентов ТулГУ по практике дизайна интерьера. До создания собственной студии работала в ведущих дизайн-студиях города Тулы. В 2018 году создала собственную студию дизайна интерьера».

Посмотрим, какие интерьеры уже создали мастера Studio360

Квартира в новом жилом комплексе Туле.

Квартира в Туле.

Частный дом в Тульской области.

Многие уже посетили кофейню OruS на проспекте Ленина. Её интерьер создали специалисты Studio360. Кофейня так красива и элегантна, что уходить отсюда не хочется.

Почему вы будете довольны выбором для создания своего нового интерьера дизайн-студии Studio360?

Здесь создадут и воплотят в жизнь интерьер вашей мечты: разработают дизайн-проект, закупят мебель и материалы, сделают ремонт или создадут проект «под ключ». Специалисты студии с вами на всех этапах: разработка дизайн-проекта интерьера, подбор и закупка мебели и материалов. Независимо от бюджета одинаково хорошо сделают ремонт и проведут дизайн-проект интерьера «под ключ».

Услуги дизайн-студии Studio360:

Планировочное решение с расстановкой мебели.

Дизайн + 3D будущего интерьера.

Строительные чертежи (полный комплект).

Подбор материалов и мебели для интерьера.

Тула, ул. Демидовская Плотина, 13-а, бутик 8, 9

8 (906) 624-94-30

360studiointerior

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EGO

Студия дизайна EGO — мастера создания уникальных интерьеров. Здесь не просто разрабатывают проекты, но и воплощают их в жизнь.

Специалисты студии соблюдают важный принцип в работе — комплексный подход. Им важно, чтобы техническое исполнение проекта не оказалось в не профессиональных руках, и замечательные идеи, которые понравились заказчику, не превратились в итоге в плохую подделку.

Юдин Дмитрий и Забелина Юлия.

Проект мастера студии сопровождают полностью: от замера объекта до въезда счастливого заказчика.

Дизайн квартиры в ЖК на ул. Первомайской

Интерьер квартиры выполнен в лучших традициях европейского экодизайна. Здесь сочетаются противоположности, натуральные экологически чистые материалы и открытый бетон, что делает интерьер очень стильным. Материалы, которые здесь использовали дизайнеры, позволили не только создать уникальный интерьер, но и уложиться в поставленный заказчиком бюджет. Проект был выполнен в кратчайшие сроки с использованием современных технологий.

Площадь объекта — 78 м2

Срок создания проекта — 1 месяц

Срок реализации проекта — 3 месяца

Прогуляйтесь с командой по реализованному интерьеру и сами оцените дизайнерские задумки и реализацию.

Главный принцип студии EGO — качество каждого этапа работы и соблюдение сроков.

Каждый месяц компания берёт в разработку не более пяти объектов, потому что гарантирует высокое качество и сдачу объекта вовремя.

Дизайн квартиры в ЖК «Юго-Восточный», 62 м²

Дизайнер интерьера не просто рисует красивые картинки. В первую очередь он продумывает, сочетает и решает приоритеты заказчика с пространственными возможностями. В этом проекте задачей было на 62 м² уместить просторную гостиную, кухню, детскую и спальню. И это удалось! Увеличить пространство удалось высокими дверями, стеклянными перегородками и контрастным сочетанием стен. Спальня осталась без окна, но этого не стоит пугаться. Спать в таком помещении очень комфортно, так как здесь продумано всё необходимое.

Интерьер получился очень современным и лаконичным. По всей квартире оборудована система вентиляции и хорошее освещение. Предусмотрен удобный большой шкаф для одежды. Естественная отделка не отвлекает внимание слишком яркими красками. Уютная кровать в спальне дарит заказчикам хороший сон и комфорт.

Площадь объекта — 62 м2

Срок создания проекта интерьера — 1,5 месяца

Срок реализации проекта под ключ — 4 месяца

Центр здоровья Марии Волковой, 390 м2

Этот объект уникален по своему назначению и архитектуре и заслуживал необычный и продуманный дизайн. Историческое здание, высокие потолки, старинная кирпичная кладка задали тон общему стилю — лофт. В процессе создания концепции лофт удачно соединился с классическими деталями в виде диванов с каретной стяжкой, хрустальными люстрами и декором из молдингов. Стены покрасили в разные оттенки серого. На полу — плитка, имитирующая дерево. Чтобы сохранить высоту в основных зонах, потолок просто окрасили в чёрный цвет, оставив на виду все коммуникации.

Одной из главных задач при перепланировке было создание большого количества зон разного назначения. Так как окна идут по одной стороне объекта, некоторые помещения остались без окон. Этот момент обыграли, отказавшись от дверей, заменив их тканевыми занавесями. Так помещения получились просторнее, без ощущения замкнутости.

На сегодня проект находится в реализации, и за его ходом можно следить на Youtube-канале студии.

Площадь объекта — 390 м2

Срок создания проекта интерьера — 1,5 месяца

Срок реализации проекта под ключ — 3 месяца





Студия дизайна EGO — это:

Разработка индивидуальных проектов дизайна для домов, квартир, нежилых помещений, бизнес-пространств и офисов. Разработка инженерных проектов, систем вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и элементов УМНОГО ДОМА. Реализация:

- Ремонтно-отделочные работы.

- Инженерные работы.

- Авторское сопровождение.

- Контроль за поставками и управление закупками.

- Составление сметы всего объекта.

- Комплектация объекта (мебель, освещение, отделочные материалы от ведущих мировых брендов).

За годы работы специалисты студии дизайна EGO выявили основные потребности клиентов. На их основе сформированы пакеты проектов, в которых каждый заказчик может выбрать свой:

Пакет «Стандарт» (эксклюзивный дизайн-проект)

Эксклюзивный, детально проработанный дизайн-проект;

3D-визуализация (фото будущего интерьера, чтобы и вы, и строители понимали, как всё должно выглядеть);

Рабочая документация (все чертежи для строителей, чтобы реализовать то, что нарисовано);

Смета проекта (расчет бюджета, необходимого для реализации проекта).

Стоимость — 1190 р./м2

Пакет «Стандарт Плюс» (дизайн-проект и сопровождение)

Пакет «Стандарт» (3D-визуализация, рабочие чертежи, смета комплектации с общим бюджетом ремонта);

Авторский надзор — контроль исполнителей на объекте, принятие решений по отклонению от проекта;

Контроль закупок (закупка всех комплектующих интерьера, составление графика платежей и поставок).

Стоимость — 1890 р./м2

Пакет «Сервис» (вы уезжаете, мы всё делаем сами)

Проект и авторский надзор (дизайн-проект с полным сопровождением и контролем смежников и субподрядчиков);

Все отделочные и инженерные работы под ключ;

Maximum Discount — оптовые цены на все элементы реализации, серьёзная экономия бюджета.

Стоимость — 19 990 р./м2

Вы можете сами рассчитать стоимость дизайн-проекта на свой объект точнее.

Все дизайн-проекты студии EGO можно посмотреть здесь.

Звоните!

Тула, ул. Союзная, 13, оф. 21

Телефон/whatsapp/viber: 8 (919) 076-43-06

ego-int@yandex.ru

inego.net

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