Хотите здоровые почки? Бросайте курить и начните ходить!

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Почему почки считают самым «скромным» органом? Как заметить нарушения в их работе? Какой образ жизни может спровоцировать проблемы с почками? И поможет ли фиточай?

На эти и другие вопросы ответила заведующая нефрологическим отделением Тульской областной клинической больницы, главный внештатный нефролог Тульской области Екатерина Сорокина.

– Как почки сигнализируют о патологии?

– Почки – «терпеливый и скромный» орган. В отличие от сердца, легких или кишечного тракта, которые дают знать о сбоях болевым синдромом и прочим, почки о проблемах обычно «молчат». Поэтому, как только стали заметны изменения, сразу записывайтесь к врачу.

Вот некоторые признаки, которые могут говорить о болезнях почек:

1. Отеки. Почечные отеки обычно появляются утром, человек просыпается уже с ними. Типично они заметны на веках и под глазами, быстро возникают и так же быстро проходят.

2. Боли. Сами по себе почки не болят. Боли в области почек могут появиться из-за растяжения почечной капсулы, которое наблюдается при сильном воспалении, инфарктах почек.

Сильные, нестерпимые боли возникают при почечной колике. Их источник – не сами почки, а мочеточник, по которому продвигается камень. Как правило, боли ощущаются с одной стороны.

3. Песок (осадок) в моче. Чаще всего это признак мочекаменной болезни, когда камни размером до 4 мм. Эта взвесь может способствовать появлению камней в почках и приносить дискомфорт в виде дизурических явлений (учащение, болезненность и затруднение мочеиспускания. – Прим. авт.), появления эритроцитурии (присутствие в моче не только красных кровяных телец, но и других кровяных клеток и компонентов. – Прим. авт.), повышения давления.

4. Изменение цвета мочи. Этот симптом всегда должен быть поводом для обращения к врачу. Появление в моче розового, красного цвета, мутности, неприятного запаха возникает при ряде воспалительных заболеваний.

5. Проблемы с мочеиспусканием. Это один из признаков поражения почек, указывает на вовлечение в процесс мочевого пузыря.

– Какие анализы нужно сдавать, чтобы понять, что с почками что-то не так?

– Особой специфики нет, нужны обычные амбулаторные анализы, которые сдают при профосмотрах: общий анализ мочи, общий анализ крови и простейший биохимический анализ на креатинин, мочевину, мочевую кислоту. Пациентам с почечной недостаточностью необходимо сдавать еще и анализ на электролиты, особенно калий.

– Как сохранить здоровье почек?

– Важно отказаться от курения и употребления алкоголя. Никотин и смолы, которые выделяются в результате курения, влияют на базальные мембраны – важнейшую структуру почки, способствуют нарушению проницаемости. Вследствие этого с мочой выходит белок, нарушается фильтрационная функция почек.

Доказан факт, что курение и смолы в 2-3 раза повышают риск развития онкологических заболеваний. Установлено также, что курение повышает риск развития гломерулонефрита в 18 раз (иммунное поражение клубочков почек). Это тяжелое, длительное, требующее порой иммуносупрессивной терапии заболевание.

Еще один фактор риска – малоподвижный образ жизни, сидячая работа, режим дня, который исключает пешие прогулки и физические нагрузки. Это плохо сказывается на всех органах и системах организма и предрасполагает к застою жидкости, уменьшению скорости кровотока, изменению состава крови, что в свою очередь влияет и на фильтрацию в почках. В норме почки ежесуточно пропускают через себя более 1500 литров крови. В результате образовывается порядка двух литров мочи. При сидячем образе жизни пациенты нарушают этот баланс, у них чаще встречаются воспалительные заболевания почек.

Еще один фактор – недосыпание, постоянное переутомление. Во время сна происходит восстановление всех клеток организма, в том числе и почечной ткани. Люди, которые уделяют сну мало времени, страдают и гипертонической болезнью. Она тоже напрямую связана с работой почек, состоящих на 90% из микрокапилляров.

– Действительно ли работает фиточай для растворения камней в почках?

– Повлиять на растворение камней могут лимон, лимонная кислота и специальные препараты. Их смысл действия – влияние на изменение pH. Фиточай на это не влияет, но он может применяться в качестве профилактики воспалительных процессов.

– Почему появляется гематурия (наличие крови в моче сверх величин, составляющих физиологическую норму, – Прим. авт.)? И как ее лечить?

– У гематурии могут быть разные причины, начиная с песка или камней в почках до угрожающими жизни образованиями. Заниматься самолечением в этой ситуации нельзя. Нужно обратиться к врачу, пройти обследование, включающее УЗИ почек и мочевого пузыря. При этом очень важно, чтобы во время УЗИ мочевой пузырь был наполненным.