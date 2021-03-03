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Тульская провидица Зинаида предскажет будущее, снимет порчу и вернет любимого

Тульская провидица Зинаида предскажет будущее, снимет порчу и вернет любимого

За 60 лет работы у ясновидящей сотни благодарных посетителей, которые обрели всё то, о чем мечтали.

Когда в жизни сплошная черная полоса, не ладится в работе, не везет в любви, отвернулась удача, невольно задумываешься, а не вмешались ли в дело недруги. Вдруг причиной неприятностей является порча, которую навели завистливая подруга или бывший возлюбленный? И как это проверить?

В таких делах вам может подсказать провидица Зинаида. Тульская ясновидящая помогает людям уже более 60 лет. Дар провидения в ее семье передается из поколения в поколение по женской линии, ей он достался от мамы, с которой она проводила обряды с 10 лет.

К ней на прием приезжают клиенты со всего мира, в частности, из США, Израиля, Германии. Тысячи людей с ее помощью решили свои проблемы и начали жить заново.

Страдаете от одиночества, безысходности? Вас преследуют неприятности и неудачи? Мучают страхи и неопределенность? Всё валится из рук? Отвернулись друзья, ушла любимая? Обращайтесь к провидице Зинаиде! Целительница даст вам ответы на такие вопросы:

  • есть ли на вас венец безбрачия, какое-либо воздействие (сглаз, порча, проклятие),
  • есть ли пробои в энергетике и ауре, с чего это началось,
  • есть ли у вас энергетические сущности,
  • как вернуть любимого/любимую. 

Вы получите не только ответы на вопросы, которые мучили вас на протяжении долгого времени, но и найдете готовое решение.

В преддверии Великого поста, который в этом году начнется 15 марта,
все обряды приобретают особую силу. Успейте в это особое время!

Для каждой женщины всегда на первом месте семья. Любой хочется крепких отношений, сильных и взаимных чувств. Но, к сожалению, не всегда это удается. За советом и решением своей проблемы представительницы прекрасного пола приходят к ясновидящей Зинаиде.

Снятие венца безбрачия, приворот… С помощью сильнейших заговоров, молитв и обрядов провидица поможет обрести вам такое желанное личное счастье. Вы станете любимой и счастливой.

Зинаида скажет всё о прошлом, настоящем, будущем и предскажет судьбу человека без греха. Откроет со свадебными свечами судьбу незамужним женщинам. Решит проблемы в бизнесе, отстранит врагов, снимет все виды порчи. Убережет от пьянства, пороков и бездетности.

Верите в силу талисманов? Ясновидящая Зинаида сделает для вас персональные обереги на защиту семейного счастья и дома, на деньги и удачу, успех, любовь.

 

Провидица принимает в Туле и Москве, только у себя дома, одна, без помощников. Здесь вы найдете успокоение души, обретете надежду и спокойствие, получите ответы на вопросы, которые вас так долго тревожили!

Отбросьте все сомнения, звоните и записывайтесь на прием по телефону 8 (919) 073-73-31, 8 (953) 438-78-31.

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