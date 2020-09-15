Футболист Артём Сокол: о задачах «Арсенала», сезоне в Норвегии, рыбе и сериалах Netflix

Фото пресс-службы «Арсенала».

23-летний защитник оружейников дал эксклюзивное интервью Myslo. Мы поговорили с Артёмом перед матчем с питерским «Зенитом».

— «Не очень удачное начало сезона для Арсенала». Артём, как считаете, в чем дело?

- В некоторых играх мы просто обязаны были брать очки, но не повезло. В матче с «Химками» у нас было много ударов по воротам, а у соперника — только один момент. То же самое и в игре с «Уфой». Мне кажется, нам просто не везет. Игра у нас есть, нужна удача!

— Команду покинули ключевые игроки: Альварес, Лесовой. Как в коллективе настроение на этом фоне?

- Да, это потеря для нас, но это футбол. Всегда кто-то приходит и кто-то уходит, с этим надо смириться. Понятно, что Лесовой был лидером «Арсенала». Но у него появилась возможность перейти в московский клуб, он этим воспользовался. Все желают ему удачи в карьере, а нам предстоит еще больше работать, чтобы приносить очки команде, чтобы был результат.

— Какие задачи стоят перед командой на сезон?

- Не опускать планку, которую мы поставили.

— Текущим составом это реально сделать?

- В футболе в принципе всё возможно. Все мы помним историю английского «Лестера», который из аутсайдера стал чемпионом. Да, в «Арсенале» происходит обновление состава, можно сказать, омоложение, все команды через это проходят. Надо принимать ситуацию и играть дальше. Думаю, селекционная служба у нас работает, так что стоит ждать новичков.

— А что по Кубку России?

- Об этом пока не было разговоров, мы готовимся к предстоящим матчам Премьер-лиги. Кубок — отличная возможность поучаствовать в Лиге Европы, что вполне реально сделать. Возьмем тот же «Тосно». Команда не очень хорошо выступала в чемпионате, а потом взяла Кубок. Так что, думаю, перед «Арсеналом» в этом турнире стоят самые высокие задачи. По нашим соперникам — «Салюту» и «Текстильщику» — пока ничего не могу сказать. Кубок России — такой турнир, где все бьются. Неважно, на кого ты попадаешь, все будут максимально выкладываться на поле.

— Вернемся к матчу с «Химками». Вы не раз подключались к атакам. Подпалый требовал от вас именно атакующих действий? Готовы ли активно действовать впереди?

- Я скорее не подключался к атакам, а двигал мяч вперед, чтобы отрезать определенную группу игроков и создавать свободные зоны. Считаю, что так и должно быть. Требование современного футбола — быть универсальным игроком. Такого уже не бывает, что защитник только отбирает мяч, а нападающий — только забивает. Все должны уметь и отбирать, и атаковать, и забивать.

— Ваш дебют в Премьер-лиге случился в матче с «Тамбовом». Вы вышли на замену на 90-й минуте. Какие эмоции испытали в тот момент?

- Эмоции были непередаваемые, тем более что мы выиграли. Я ждал этого дебюта, неважно, что это была всего одна минута. А потом в матче с «Уралом» был, считай, уже полноценный дебют — вышел на 30 минут, и команда победила.

— Оставили что-то на память с дебютной игры?

- Конечно! Футболку. С юношеского первенства, когда брали кубок РФС, у меня есть майка и мяч, то же самое и с молодежного первенства, когда взяли чемпионство. На самом деле в моей «коллекции» есть много всего, но перечисленное — самое запоминающееся.

— А из Норвегии? (Артём Сокол провел сезон в аренде в норвежском «Тромсё», — прим. авт.).

- Футболка, куча эмоций, жизненный и футбольный опыт. Норвегия мне многое дала. Я думал, что с адаптацией будет тяжелее, но игроки «Тромсё» помогли мне. Я знаю английский, так что спокойно общался с футболистами, у меня появились друзья, с которыми до сих пор общаюсь. Были тяжелые моменты, когда я получал травму. Но это футбольная жизнь.

С ребятами мы всегда могли пойти в кафешку, попить кофе, пообщаться, выбраться куда-нибудь.

Любимое развлечение норвежских футболистов — попить кофе в кафе. Они все кофеманы.

Общение и чашечка кофе — самое популярное их времяпровождение. Еще они любят рыбалку, я с ними раз пять ездил. Улов был разный, но в основном, лосось. Там его очень много!

— На всю жизнь рыбы наелись?

- Ну не на всю (улыбается). Но мой рацион состоял, в основном, из рыбы — лосось, треска. Редко ел курицу, еще реже говядину. Рыба там очень хорошая, здесь я ее почти не ем. Не то.

— Менталитет у норвежцев сильно отличается от нашего? Что-то вас удивило?

- Они более спокойно относятся к жизни, к футболу, профессии. Это основное отличие. Они уверены в будущем, у них нет перепадов настроения. Нет, скажем так, борьбы за выживание. Болельщики тоже разные.

— Как вообще относитесь к диалогам с болельщиками? Особенно, если происходят неприятные разговоры с командой.

- Я считаю, диалог всегда должен быть. Неважно, как команда играет – хорошо или плохо. В прошлом сезоне у «Арсенала» был неприятный момент с болельщиками. Это непросто. Всегда хочется, чтобы тебя поддерживали! Но я еще раз повторюсь — в футболе всё бывает, надо быть ко всему готовым.

— Правда, что в межсезонье вами интересовались «Томь» и «Химки»?

- «Химки» давно, когда мы были на сборах в Турции. Я должен был переходить в аренду, ездил туда, даже сыграл один матч за команду, но ничего не получилось. У Томска тоже был какой-то интерес ко мне, но потом случился карантин, все засели по домам.

— Не жалеете, что перешли в «Арсенал»?

- У меня был вариант остаться в «Спартаке-2», но я выбрал «Арсенал. Команда борется за еврокубки, есть шанс показать себя. Но это был тяжелый шаг. Я уходил не сразу подписывать контракт, а показывать себя. Если бы мне отказали, я бы остался без команды. Рискованно, но я не жалею об этом.

— Вы же не попадали сразу в основной состав...

- Не попадал. Это было объективно, поэтому я искал аренду. Сейчас, смотрю назад и понимаю, почему не получалось, это всё закономерно. Много факторов: где-то был не очень злым, немного не хватало опыта.

— Успели ли привыкнуть к Туле?

- Я здесь провожу большую часть времени. Тяжелый график, тренировки, постоянные перелеты, переезды. В Москву езжу к семье и друзьям, когда есть выходной. В Туле, бывает, прогуливаюсь по набережной. Где-нибудь могу посидеть выпить кофе. А сейчас еще строгие карантинные меры. Да, большинство ограничений сняли, но опасность всё равно остается. У нас есть определенные рекомендации, которым мы должны следовать. В том числе, нельзя контактировать с болельщиками.

Хочется, чтобы все ограничения сняли, чтобы на трибунах могли присутствовать 100% болельщиков, чтобы вернулся настоящий футбольный дух! Хотя, думаю, маски с нами останутся надолго.

— Артём, а если бы не футбол, чем бы занимались в жизни? Думали об этом?

- Думал, но ничего другого придумать не смог. В жизни нужно заниматься тем, чем нравится.

P.S. Артём Сокол в матче с «Зенитом» отметился голевой передачей.

из досье myslo

Артём Денисович Сокол

Родился 11 июня 1997 года в Москве.

Отец работает в мебельном бизнесе, мать — в социальной службе.

Домашние животные: у родителей живет кот Вениамин, шотландский вислоухий.

Воспитанник «Спартака». В сезоне 2017/18 выступал за «Спартак-2», в 2018 году подписал контракт с тульским «Арсеналом». В 2019 году отправился в аренду в норвежский «Тромсё», а затем вернулся в тульскую команду.

Хобби: «В последнее время на английском языке смотрю сериалы Netflix. Из последних, что видел, советую «Очень странные дела», «Охотник за разумом», «Ведьмак».

Фильмы: «Недавно сходил на «Довод». В целом, фильм понравился, люблю фильмы Нолана. После финальной сцены идешь домой и прокручиваешь сюжет в голове. Еще нравятся фильмы про супергероев Марвел. Любимый супергерой — Железный человек. Я хотел бы быть как Тони Старк — иметь такой костюм и Джарвиса».

Музыка: американский хип-хоп, рок.

Книги: «В последнее время читаю про психологию, из недавнего прочитал «Силу подсознания». Еще люблю книги Стивена Кинга».

С 8 лет Артём болеет за лондонский «Арсенал»: «Стараюсь не пропускать их матчей. Пока не было возможности побывать на Emirates. Но очень бы хотелось».

Футбольная мечта: « Мечта должна быть недостижимая, самая максимальная для меня — это выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира. А ц ели нужно ставить ближайшие — например, сейчас хочу закрепиться в стартовом составе, помогать команде зарабатывать очки, подписать новый контракт с клубом».

дрим-тим артёма сокола

Вратарь: Мануэль Нойер

Центральные защитники: ван Дэйк, Каннаваро, Рамос, слева — Марсело, справа — Арнольд.

Полузащитники: Хави , Иньеста.

Нападающие: Месси, Роналду, Неймар.

Тренер: Юрген Клопп.