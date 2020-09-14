5 причин пройти техобслуживание ŠKODA у официального дилера Автоимпорт Тула

Опытным автолюбителям не нужно объяснять, что залог безопасности и надежности автомобиля — своевременное обслуживание у профессионалов. И даже новый автомобиль не является исключением. Вовремя провести диагностику и профилактические работы, заменить расходники — значит, продлить жизнь «железному коню», а его владельцу обеспечить позитивные эмоции от вождения ŠKODA.

Для всех автомобилей ŠKODA, эксплуатирующихся на территории Российской Федерации, установлен фиксированный межсервисный интервал для планового технического обслуживания, что соответствует 15000 км или одному году эксплуатации (в зависимости от того, что наступит ранее). Регламент принят в 2013 году, и в нем учтены все особенности эксплуатации автомобилей в нашей стране, прописаны критерии, по которым проводится профилактический осмотр автомобиля.

Даже новое авто нуждается в регулярном осмотре кузова, всех агрегатов и узлов. У ŠKODA это осмотр по 23 пунктам.

А дополнительные работы в сервисном центре компании Автоимпорт проводят только с согласия клиента и только после объяснения необходимости их проведения.

Все сервисные работы у официального дилера выполняют профессионалы, которые постоянно обучаются и повышают свою квалификацию.

Есть пять главных преимуществ техобслуживания у официального дилера ŠKODA, компании Автоимпорт:

1) Современное оборудование и инструменты. Сервисный центр компании Автоимпорт оснащен полным набором необходимого оборудования и сервисного инструмента. Все работы проводятся только в соответствии с технологиями и по нормативам производителя.

2) Высококвалифицированные специалисты. Настоящие профессионалы своего дела, которые постоянно проходят обучение и тренинги, – им можно доверить свою ŠKODA.

3) При ремонте и замене используются оригинальные запчасти и аксессуары. Оригинальные детали максимально надежны и имеют долгий срок службы по сравнению с «репликами» и откровенным контрафактом. Помните: установка неоригинальных запчастей на автомобиль может негативно сказаться на сроке его эксплуатации. Кроме того, они напрямую влияют на смежные детали и узлы автомобиля.

4) Гарантия. На все выполненные работы и замененные детали действует гарантия 2 года без ограничения пробега с момента покупки детали или ее установки.

5) Конкурентное ценообразование. В дилерском центре ŠKODA Автоимпорт существуют дополнительные выгоды при прохождении ТО, акции и сезонные спецпредложения.

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Автоимпорт — официальный дилер ŠKODA в Туле

Тула, ул. Октябрьская, 320.

Тел. +7 (4872) 33-79-80.

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