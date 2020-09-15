Кинологи МЧС: о собачьем счастье, секретах воспитания и взрывчатке

Ежегодно кинолог с собакой обязаны проходить аттестацию, сдавать экзамены на профпригодность, ведь за это время даже у самого опытного четвероногого спасателя случаются изменения — психологические или физиологические.

В деревне Кураково испытания проходили кинологи из Тульского, Ногинского спасательных центров и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Специалисты с хвостатым напарником за определенное время находили взрывчатку в разных местах.

Работа кинолога и его собаки ответственная и кропотливая. От их умения быстро, а главное, профессионально действовать в экстремальной обстановке зависит жизнь людей. Поэтому получить допуск в эту профессию сложно — поблажек никто делать не будет.

Главный судья испытаний Алёна Сидоренко рассказала Myslo об особенностях экзамена.

Алёна Сидоренко – Судьи оценивали командную работу — кинолога и собаки. Испытания проводились в четыре этапа: проверка управляемости (выполнение команд без поводка), поиск взрывчатых веществ в автотранспорте, по периметру здания и в помещении. Не у всех кинологических расчетов всё было гладко!

Экзамены сдавали немецкие овчарки, лабрадоры, золотистые ретриверы. Но специалисты уверены — обучить можно любую собаку, если у нее всё в порядке с нюхом.

Анна Зайцева, начальник питомника Тульского спасательного центра, прошла испытания с личной собакой Митинкой.

– Митинка названа в честь реки в Астраханской области, где мы ее нашли. В прошлом году с семьей поехали туда на рыбалку и там подобрали щенка, привезли домой. Митя — девица со сложным характером, обидчивая. Но мы находим общий язык — собаке нужны внимание, ласка, она любит, чтобы ее гладили, играли с ней.

По словам Анны, у Митинки хорошее чутье, она всё время что-то ищет, принюхивается. Именно поэтому кинолог решила взять ее в качестве напарницы.

– Обучала сначала дома, брала имитатор взрывчатки, приучала к запаху и одновременно кормила. У собаки выработался рефлекс. Пока серьезных испытаний в жизни Митинки не было. Сейчас мы уже готовы к работе.

Кстати, эта собака — первая и единственная в Тульском спасательном центре, которая умеет искать взрывчатку.

Николай Жданов — кинолог из Центра спасательных операций особого риска «Лидер». Сдавал экзамен тоже с личной собакой — Пумой.

– Пуме чуть больше года. Поскольку она еще щенок, у нее ветер в голове, на испытаниях с ней было сложно. Но экзамен успешно сдан. Мы счастливы, и я горжусь своей Пумой.

Это первая собака, которую я подготовил лично. Пума молодец, схватывает всё на лету. Аттестовывать свою собаку волнительно, это же твой труд!

Николай рассказал, что у него есть еще один четвероногий напарник — служебная собака.

– Импульсивная, энергичная, заряженная на работу. С ней было много выездов за два года, в том числе и отработка анонимных звонков о минировании торговых центров.

По словам кинолога, очень важно понимать, что пытается тебе сказать или показать пёс.

– Когда ты выходишь с собакой на поиск, должен замечать каждую мелочь в ее поведении — в какой момент она завиляла хвостом, где усиленно нюхает. Может быть такое, что она учуяла запах, но решила поискать еще. Опытный кинолог видит любые изменения в поведении. Собаке ни в коем случае нельзя реагировать импульсивно, например, лаять. Учуяв запах взрывчатки, она должна замереть — сесть либо лечь. После этого в работу включаются пиротехники.

Николай называет Пуму частичкой своей души.

– Каждый день приходишь на работу и видишь, как она на тебя смотрит — так преданно!

Маргарита Ушакова приехала из Ногинска, чтобы сдать экзамен с двумя служебными собаками. На фото — милый лабрадор Скиф.

– Скиф еще очень молод, ему чуть больше года. Мы с ним проходим аттестацию впервые. Сдали хорошо, можно уже работать. Скиф – спокойный пёс, но его легко отвлечь от работы. Кошка пробежала – отвлекся. Работаем над этими недочетами!

Маргарита работу кинолога считает творческой. А самое главное в ней — понимать напарника и разбираться во всех кинологических тонкостях.

– Нам халтурить никак нельзя, от этого зависит жизнь людей!