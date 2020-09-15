город
город
Регистрация
Кинологи МЧС: о собачьем счастье, секретах воспитания и взрывчатке

Кинологи МЧС: о собачьем счастье, секретах воспитания и взрывчатке

В Тульском спасательном центре МЧС России прошли испытания кинологических расчетов. Корреспонденты Myslo побывали на необычных экзаменах. 

Ежегодно кинолог с собакой обязаны проходить аттестацию, сдавать экзамены на профпригодность, ведь за это время даже у самого опытного четвероногого спасателя случаются изменения — психологические или физиологические.

В деревне Кураково испытания проходили кинологи из Тульского, Ногинского спасательных центров и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Специалисты с хвостатым напарником за определенное время находили взрывчатку в разных местах.

Работа кинолога и его собаки ответственная и кропотливая. От их умения быстро, а главное, профессионально действовать в экстремальной обстановке зависит жизнь людей. Поэтому получить допуск в эту профессию сложно — поблажек никто делать не будет.

Главный судья испытаний Алёна Сидоренко рассказала Myslo об особенностях экзамена.

Алёна Сидоренко

– Судьи оценивали командную работу — кинолога и собаки. Испытания проводились в четыре этапа: проверка управляемости (выполнение команд без поводка), поиск взрывчатых веществ в автотранспорте, по периметру здания и в помещении. Не у всех кинологических расчетов всё было гладко!

Экзамены сдавали немецкие овчарки, лабрадоры, золотистые ретриверы. Но специалисты уверены — обучить можно любую собаку, если у нее всё в порядке с нюхом.

Анна Зайцева, начальник питомника Тульского спасательного центра, прошла испытания с личной собакой Митинкой.

– Митинка названа в честь реки в Астраханской области, где мы ее нашли. В прошлом году с семьей поехали туда на рыбалку и там подобрали щенка, привезли домой. Митя — девица со сложным характером, обидчивая. Но мы находим общий язык — собаке нужны внимание, ласка, она любит, чтобы ее гладили, играли с ней.

По словам Анны, у Митинки хорошее чутье, она всё время что-то ищет, принюхивается. Именно поэтому кинолог решила взять ее в качестве напарницы.

– Обучала сначала дома, брала имитатор взрывчатки, приучала к запаху и одновременно кормила. У собаки выработался рефлекс. Пока серьезных испытаний в жизни Митинки не было. Сейчас мы уже готовы к работе.

Кстати, эта собака — первая и единственная в Тульском спасательном центре, которая умеет искать взрывчатку.

Николай Жданов — кинолог из Центра спасательных операций особого риска «Лидер». Сдавал экзамен тоже с личной собакой — Пумой.

– Пуме чуть больше года. Поскольку она еще щенок, у нее ветер в голове, на испытаниях с ней было сложно. Но экзамен успешно сдан. Мы счастливы, и я горжусь своей Пумой.

Это первая собака, которую я подготовил лично. Пума молодец, схватывает всё на лету. Аттестовывать свою собаку волнительно, это же твой труд! 

Николай рассказал, что у него есть еще один четвероногий напарник — служебная собака. 
 

– Импульсивная, энергичная, заряженная на работу. С ней было много выездов за два года, в том числе и отработка анонимных звонков о минировании торговых центров.

По словам кинолога, очень важно понимать, что пытается тебе сказать или показать пёс.

– Когда ты выходишь с собакой на поиск, должен замечать каждую мелочь в ее поведении — в какой момент она завиляла хвостом, где усиленно нюхает. Может быть такое, что она учуяла запах, но решила поискать еще. Опытный кинолог видит любые изменения в поведении. Собаке ни в коем случае нельзя реагировать импульсивно, например, лаять. Учуяв запах взрывчатки, она должна замереть — сесть либо лечь. После этого в работу включаются пиротехники.

Николай называет Пуму частичкой своей души.

– Каждый день приходишь на работу и видишь, как она на тебя смотрит — так преданно!

Маргарита Ушакова приехала из Ногинска, чтобы сдать экзамен с двумя служебными собаками. На фото — милый лабрадор Скиф.

– Скиф еще очень молод, ему чуть больше года. Мы с ним проходим аттестацию впервые. Сдали хорошо, можно уже работать. Скиф – спокойный пёс, но его легко отвлечь от работы. Кошка пробежала – отвлекся. Работаем над этими недочетами!

Маргарита работу кинолога считает творческой. А самое главное в ней — понимать напарника и разбираться во всех кинологических тонкостях.

– Нам халтурить никак нельзя, от этого зависит жизнь людей!

 

Галерея
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 1
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 2
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 3
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 4
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 5
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 6
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 7
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 8
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 9
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 10
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 11
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 12
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 13
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 14
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 15
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 16
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 17
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 18
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 19
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 20
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 21
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 22
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 23
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 24
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 25
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 26
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 27
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 28
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 29
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 30
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 31
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 32
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 33
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 34
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 35
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 36
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 37
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 38
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 39
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 40
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 41
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 42
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 43
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 44
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 45
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 46
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 47
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 48
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 49
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 50
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 51
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 52
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 53
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 54
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 55
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 56
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 57
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 58
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 59
Испытания кинологов в Тульском спасательном центре, Фото: 60
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
вчера, в 17:50 +7
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
кинологиаттестация кинологов
Футболист Артём Сокол: о задачах «Арсенала», сезоне в Норвегии, рыбе и сериалах Netflix
Футболист Артём Сокол: о задачах «Арсенала», сезоне в Норвегии, рыбе и сериалах Netflix
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.