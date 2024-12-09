Цена здоровья — 3,5 млн рублей: маленькому туляку Феде Тихонову срочно нужна помощь

Сказать «да» и «нет», попроситься на горшок — эти маленькие достижения для 4-летнего Феди летом казались едва достижимыми. Сегодня его родители мечтают уже масштабнее. Все благодаря реабилитации в клинике Китая.

Филипп и Федор Тихоновы — близнецы. Бороться за свою жизнь они начали ещё до рождения. В самом начале беременности их маме Татьяне сообщили, что двойня не обычная, а монохориальная моноамниотическая. Это значит, что зародыши развиваются не каждый в своём «домике», а в одном на двоих.

— В самом начале беременности возникла угроза, что я не смогу доносить детей, — оба эмбриона питались от одного кровотока. Питание шло Феде, а потом уже Филиппу. Врачи даже предлагали прервать беременность из-за риска развития фето-фетального синдрома, в результате которого один эмбрион замирает. Но мы решили попытаться. Я почти сразу легла на сохранение. У малышей была заметная разница в весе: Федя весил около килограмма, а Филя — всего 200 граммов. Всю беременность боролись за Филиппа, а в итоге ударило по Федору.

Мальчики родились на 32-й неделе, маловесные, после рождения сразу оказались в реанимации. Федя быстро набирал вес, и вскоре его перевели в обычную палату. Филе же потребовалось гораздо больше времени.

— Мы уже думали, что все самое страшное позади, но к моменту, когда малыши должны были научиться переворачиваться, Федя не перевернулся. Потом не сел. Начали ездить по врачам. Первые врачи нам говорили, что мы рано бьем тревогу, — малыши родились раньше положенного срока, и период их развития удлиняется. Мы обратились к другому специалисту, прошли более углубленное обследование.

МРТ показало наличие пораженных участков в лобно-теменных долях мозга, которые отвечают за опорно-двигательные функции, — спастическое ДЦП.

По словам врача, его причина — в особенностях питания малышей в утробе матери: эмбрионам сложнее умереть от голода, чем от переизбытка питания. Федя первым получал питание, его было в избытке, и его мозг не справился с большим объемом крови.

Врачи констатировали, что восстановить пораженные участки нельзя. Но при правильной реабилитации есть шанс, что соседние здоровые клетки мозга возьмут на себя функцию пораженных.

— В первые годы мы объехали многие центры реабилитации детей с ДЦП. Были в самых крупных — в Челябинской области и в Пензе. В Пензе тоже есть хорошие специалисты, им многое удалось сделать. Но конечно же, хотелось больше. Мы состоим во многих сообществах родителей детей с ДЦП, общаемся, делимся, если кто-то узнал что-то новое о реабилитации. Именно так я и узнала про клинику заболеваний головного мозга в Китае. Решили попробовать. В этом году мы провели в клинике два месяца — август и сентябрь. Китайские врачи сотворили чудо!

Через три недели мой ребенок смог стоять сам, без опоры. Недолго, конечно, но раньше я о таком могла только мечтать. Когда впервые увидела, даже глазам не поверила!

— Это было чудо — за два месяца такой прогресс! Федя научился не просто стоять, но и передвигаться. И не с ходунками, а уже на «крабах» (многоопорные костыли. — Прим. авт.). Китайские врачи смогли запустить Федин интеллект — он заговорил! И пусть пока это шесть слов, но для нас — огромное достижение. Он теперь понимает простые просьбы — взять или положить игрушку на полку, начал проситься в туалет. До этого он даже не понимал, зачем его сажают на горшок, а теперь просится сам! Сейчас он может играть в логические и ролевые игры. Когда пришло время уезжать, я даже плакала — хотелось остаться там навсегда, чтобы вылечить Федю.

Проблемы со слухом у Филиппа — еще одно открытие, которое совершили для семьи Тихоновых китайские врачи.

— На реабилитацию Феди я всегда беру с собой и Филю, но сколько с ним ни занимались в России, никто не замечал, что он плохо слышит. Ему просто ставили задержку речевого развития.

Доктору Сюэ хватило 15 минут общения с мальчиком, чтобы предположить нарушение слуха. На следующий день мы отправились в другую профильную китайскую клинику, прошли обследования. Предположения доктора подтвердились: на одно ухо Филя глух, второе слышит на 80%. Когда я рассказала об этом врачам, которые работают с ним в России, они не сразу поверили.

По окончании курса реабилитации в Китае доктора посоветовали маме Феди пройти еще один курс. В этот раз — со стволовыми клетками.

— Три укола стволовых клеток должны запустить рост новых нейронных связей. Это наш шанс, что Федя сможет двигаться самостоятельно, — говорит мама. — Когда нам подсчитали, сколько будет стоить курс реабилитации, мы сначала отказались — выставленный счет шокировал.

3 млн 460 тыс. рублей — это очень большая для нашей семьи сумма.

— Но потом мы решили, что надо пробовать. В России нет аналогов таких лекарств, которые восстанавливают и создают новые нейронные соединения. Мы себя не простили бы никогда, если бы не попытались дать ребенку этот шанс. Поэтому открыли сбор денег и просим всех неравнодушных поучаствовать в судьбе Феди.

В Поднебесной для лечения ребенка применяли не только традиционную, но и китайскую народную медицину. Сочетание капельниц, иглоукалывания, массажей позволило снять спазмы мышц и боль при нормальном движении, открыло новые возможности.

Клиника в Китае — надежда на нормальную жизнь Феди. Но пока ведется сбор, малыш усиленно трудится. Каждое утро начинает с гимнастики, ее помогает выполнять мама. Потом — вертикализатор, в нем нужно проводить от 2 до 4 часов в день, чтобы тело находилось в положении, предусмотренном природой человека.

Помимо реабилитации в Китае, малыш проходит бесплатные курсы реабилитации в Туле, а также три раз в год ездит в Пензу. В данный момент мальчик как раз отправился на очередной курс.

— В Пензе реабилитация тоже небесплатная — 450 тыс. рублей за курс. Мы плотно сотрудничаем с разными фондами, которые помогают детям с ДЦП. Но малышей много, благодаря фондам нам удается оплатить два курса реабилитации. Третий мы оплачиваем сами: наш папа работает просто на износ, чтобы Федя проходил дорогостоящие реабилитации. Именно поэтому мы и просим неравнодушных людей дать Феде шанс. У сына третий из пяти уровней ДЦП. Он изначально предполагает в подростковом возрасте ходьбу, но не самостоятельно, а с опорой. Но с сентября Федя не то что в ходунках, на «крабах» ходит! После них он должен выйти на посохи, а потом, возможно, сможет передвигаться сам.

Сбор средств был открыт в ноябре. Сейчас удалось собрать уже около трети — 1,3 млн рублей.

Давайте вместе поможем Феде Тихонову! Любая сумма приблизит мальчика к мечте. Перевести средства можно по номеру телефона

8 950 926-68-38 (Сбербанк),

получатель Татьяна Николаевна Т.

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