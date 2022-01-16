Маленькому Феде Тихонову нужна помощь

В благотворительный фонд «Не молчи» обратилась семья Тихоновых из города Липки с просьбой помочь сыну Фёдору пройти реабилитацию в физкультурно-оздоровительном центре Logos. Мальчику один год, у него ДЦП.

Письмо написала Татьяна, мама малыша:

- В нашей семье трое детей. Младшим близнецам Фёдору и Филиппу почти два года. Дети были долгожданными и желанными. Беременность проходила очень тяжело. Была постоянная угроза выкидыша и преждевременных родов. Один ребенок постоянно отставал от другого. Постоянно находились под наблюдением врачей в надежде доходить до максимального срока. И вот на сроке 32-й недели на свет появились наши крошки Фёдор 1740 гр. и Филипп 1420 гр.

Дети находились в тяжелом состоянии. Неделю они провели в реанимации. Ровно в месяц нас выписали домой. О том, какие риски имеют недоношенные дети, мы знали, поэтому сразу начали свои поездки по неврологам и надеялись, что все будет хорошо.

И хорошо было, но только у одного из малышей, который был меньше и слабее, у Филиппа. А у Фёдора развитие остановилось. Уже ближе к 7 месяцам мы услышали то, чего боялись - «угроза». В год диагноз подтвердился - ДЦП.

Мы готовились к этому, но, как оказалось, готовы не были. Даже сейчас по истечению времени мы понимаем, что быть готовым к этому невозможно. ДЦП можно принять, но не смириться! И мы начали свою войну с диагнозом, а орудием стали реабилитации.

Когда в семье трое детей и работает только папа, оплата реабилитаций стала непомерной ношей. Стоимость их не маленькая, но отказаться от них мы не имеем права, поэтому обратились в БФ «Не молчи» с просьбой помочь нам пройти очередной курс в центре Logos.

Помочь можно, отправив SMS со словом «Немолчи» пробел, сумма, на короткий номер 3434.

Или можно перевести деньги на счет БФ Немолчи.