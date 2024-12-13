Двойное убийство в Бруклине: туляк сбежал из США замаливать грехи в Оптину пустынь

Дело Николая Ракосия прогремело в Штатах в 2011 году. Подозреваемый в хладнокровном убийстве жены и падчерицы был объявлен в розыск и два года скрывался в России. Подробности истории — в нашем материале.

Утром 17 апреля 2011 года таксист компании «Эмпайер Транспорт» Анатолий Сумарев получил очередной заказ: от дома 2299 по 13-й улице в Бруклине до ближайшего международного аэропорта. Заметив, что у клиента перебинтована рука, Сумарев помог ему загрузить два огромных чемодана в салон. С комфортом усевшись на переднее сиденье, пассажир заявил, что срочно улетает в Москву, так как его жена заболела. А потом огорошил таксиста, попросив помощи в покупке билета в РФ на вечерний рейс: мол, за 10 лет жизни в Штатах он так и не смог выучить язык.



Николай Ракосий у такси, которое отвезет его в аэропорт.

Сумарев тактично отказал мужчине и посоветовал обратиться в одну из туристических фирм, расположенных внутри аэропорта. В поездке клиент рассказывал, что баснословно богат, что травму руки получил на тренировке и что так рано едет в аэропорт из-за того, что переживает за супругу. Высадив пассажира у аэропорта, Сумарев отправился на новый вызов, благополучно выкинув из головы странного клиента.

А на следующий день домой к таксисту пришли детективы из бруклинского отдела полиции. Как выяснилось, клиентом Сумарева был 59-летний уроженец Тулы Николай Ракосий. Мужчина подозревался в двойном убийстве и 18 апреля был объявлен в розыск.

Переезд в США и счастливая семейная жизнь

Николай Ракосий переехал в США в 1999 году из Новомосковска, где имел небольшой бизнес, к своей бывшей сожительнице. Женщина неплохо устроилась в Нью-Йорке и на все лады расхваливала жизнь за границей. Однако выстроить заново отношения у парочки не получилось, и по истечении срока визы Николаю надо было возвращаться в Россию.

— Штаты мне пришлись по душе, я захотел остаться, — рассказывал позже следователям Ракосий. — Обратился в агентство знакомств, так и познакомился с Таней Приходько. Она давно жила в США, у неё были две взрослые дочки от первого брака, меня это не смущало. Переехал к ней, стали жить вместе, а 12 декабря 1999 года заключили брак. Я работал на стройках, зашибал неплохие деньги. А Танюша в госпитале трудилась медсестрой, тоже имела приличный доход.



Татьяна Приходько и ее дочь Лариса.

До 2006 года отношения между супругами были идеальными: Николай дарил Татьяне подарки и обещания выучить язык и устроиться на официальную работу. Татьяна, в свою очередь, несколько раз ездила на родину мужа, общалась с его сестрами и дочерью от первого брака.



Из показаний Николая Ракосия:

— А в 2006 году Таня неожиданно спросила меня насчёт развода. Мол, устала от того, что я тружусь на стройках, как низший слой общества. Но дальше разговоров это не пошло, ведь она меня тоже любила.

А вот младшая дочь, Лариска, та на меня прям взъелась. Ей, видите ли, было стыдно за меня.

Девка молодая, горячая. Часто проходилась насчёт того, что я живу в квартире её матери, пользуюсь её машиной, а своего у меня ничего нет и звать меня никак. Но ссоры быстро заканчивались, потому что я человек незлобный и любил её, как свою дочку. Да и не резон мне было злобу держать, ведь я общался в Нью-Йорке только с семьей и своим другом Игорем. Вместе с ним в баню ходил и на пробежки. Старался поддерживать себя в форме, так как бывший военный и заплывать жиром не хотелось.



Николай Ракосий.

Байки Николая и трудности развода

Согласно официальным документам, Николай Ракосий служил в армии с 1970 по 1972 год. Принимал участие в боевых действиях в Объединенной Арабской Республике, уволен в запас в звании сержанта. Награжден грамотой воина-интернационалиста. О своих похождениях мужчина часто рассказывал на семейных застольях. Правда, говорил, что служил в Афганистане, постоянно упоминая, что голыми руками убил льва.

— Лев иногда заменялся тигром, — вспоминает старшая дочь Татьяны — Светлана. — Естественно, в эту басню никто не верил. А Николая это злило очень. Особенно его бесило то, что мама не поддерживала эти россказни, а говорила правду. На одном из праздников он даже ударил её, когда она в очередной раз попросила его не сочинять... Ведь никто не спорил, что он герой, что он воевал. Но Николаю обязательно нужно было гиперболизировать рассказы.

То он в одиночку целую роту «положил», то на своем горбу тащил двух раненых по пустыне целую неделю... А мама терпеть не могла вранье, поэтому они и ссорились.



Дом, в котором жили Николай, Татьяна и Лариса.

В беседах с подругами Татьяна часто говорила, что устала от жизни рядом с фантазёром и бездельником. В последние годы Николай работал пару раз в неделю, предпочитая сидеть дома. Выгнать мужа женщина не могла, так как её угнетали трудности развода: по закону Ракосий имел полное право на половину имущества Татьяны. Плюс, так как Николай не оформил гражданство США, в случае расторжения брака она обязана была пожизненно содержать бывшего мужа.

— В 2010 году я вместе с мужем переехала в Швейцарию, а в мою квартиру заселилась сестренка Лариса, — продолжает Светлана. — Квартира была в том же доме, в котором жила мама с Николаем. Это было очень удобно, так как у сестры был маленький сын и она часто оставляла его маме, когда уходила на смены. Лариса тоже работала медсестрой, только в родильном отделении местного госпиталя. К этому времени мама и Николай, можно сказать, перестали быть мужем и женой — просто соседи по квартире. В апреле 2011 года мама рассказывала, что неоднократно поднимала тему развода, но все заканчивалось ссорами.

Наверное, в один из таких дней Николай не выдержал и сорвался.



Татьяна и Николай.

Исчезновение женщин и главный подозреваемый

15 апреля 2011 года 28-летняя Лариса отдала сына на выходные бывшему мужу Феликсу Зельцеру. Тот договорился привезти его домой утром в воскресенье. Вечером того же дня женщина поужинала с подругой и отправилась на ночное дежурство. А после работы Лариса должна была зайти к маме — обсудить грядущий отпуск в Мексике.

Из показаний Феликса Зельцера:

— Примерно в полдень 17 апреля родители отвели моего сына к Ларисе. Однако на стук в дверь никто не ответил. Родители поднялись в квартиру к Татьяне, но там тоже никого не было. Я весь день звонил и бывшей жене, и её матери, но телефоны были отключены— как домашние, так и мобильные. Вечером я позвонил подруге Ларисы, узнал, что моя жена не вышла на смену. Это было чертовски странно. После этого выяснил, что и её мама не появилась на смене. Тогда я обратился в полицию. Спецслужбы вскрыли квартиру Татьяны и обнаружили там два трупа с многочисленными ножевыми ранениями. Это были моя бывшая жена и её мама.

Детективы опечатали место преступления, изъяли записи камер видеонаблюдения, практически поминутно восстановили хронологию передвижений Татьяны и Ларисы. И установили главного подозреваемого — Николая Ракосия.

Утром 16 апреля Татьяна ненадолго отлучалась из дома. Согласно распечаткам её банковского счета, она сделала несколько покупок в соседнем магазинчике, после чего вернулась в квартиру.

Николай Ракосий пришел домой примерно в 12.42. В этот день он узнал о гибели своего друга Игоря — тот скончался от сердечного приступа. Работодатель Ракосия рассказал полицейским, что Николай отпросился с работы, так как планировал организовать для товарища достойные похороны. Просил аванс, но не получил его, так как деньги ему выплачивались только за отработанные смены. После разговора на повышенных тонах убежал домой, заявив, что знает, где взять средства.

В 15.45 в квартиру Татьяны вернулась Лариса. 17 апреля камеры зафиксировали Николая Ракосия. Мужчина, груженный чемоданами и спортивной сумкой, вышел из здания, дождался такси и уехал в аэропорт.

Кровавая бойня

По версии обвинения, Ракосий хотел занять у жены деньги на похороны единственного друга. Та отказала. Взбешенный мужчина потерял контроль и принялся её избивать. Затем схватился за нож — на теле 56-летней Татьяны насчитали более 40 колото-резаных ранений.

— Жертва пыталась защищаться, об этом говорят раны на её ладонях. Оттолкнула убийцу, но тот продолжил её преследовать и наносить удары ножом — на лопатках имеется 6 глубоких порезов. Жертва заперлась в спальне, но убийца взломал дверь и добил её. Смерть жертвы наступила в период с 13.00 до 13.42, — гласит текст судмедэкспертизы.

Сразу после убийства Ракосий успокоил нервы ликёром, перебинтовал руку, которую поранил в драке, и принялся звонить родственникам в Россию. Согласно телефонной распечатке, мужчина набирал дочери и сестре. Говорил им, что произошло кое-что ужасное и что он, скорее всего, скоро приедет домой.



Татьяна пыталась спрятаться от убийцы, но тот выломал дверь в спальню.

Свою падчерицу Николай встретил у входной двери — оглушил несколькими ударами по лицу, а потом перерезал ей горло. Отбросил затупившийся нож, взял новый и продолжил наносить удары уже мертвой женщине. После этого Ракосий снова позвонил сестре.

Из показаний сестры Николая Ракосия:

— Коля говорил сумбурно и сбивчиво... Что приключилась беда и он наложит на себя руки... Как я поняла, Лариса и Татьяна были мертвы, а он стал свидетелем убийства. Конечно, я отговаривала его от самоубийства, и он чуть успокоился. При этом добавил, что я больше его никогда не увижу и ему надо начинать новую жизнь.

Положив телефонную трубку, мужчина принял снотворное и улегся спать на кровать — в паре метров от мертвой Татьяны.



Труп Ларисы Приходько.

Версия Ракосия и приговор суда

Несмотря на то, что уже 18 апреля Ракосия объявили в международный розыск, мужчина пару лет скрывался от правосудия. Несколько месяцев провел в монастыре в Оптиной пустыни, потом жил у родственников в Калуге, ездил в Ростов. Следователи задержали его лишь в октябре 2013 года — получили информацию, что мужчина вернулся в Новомосковск и часто проводит время в одном из молитвенных домов.

— Расследуя это дело, мы выезжали в Нью-Йорк, принимали участие в допросах свидетелей, изучали задокументированные осмотры места происшествия, — рассказывали следователи в многочисленных интервью. — Нью-Йоркской полицией было собрано большое количество улик: следы крови, отпечатки пальцев и исследования ДНК по ним, ножи — орудия убийства. Вина обвиняемого была бесспорной.



Ракосий нанёс своим жертвам около 100 ножевых ранений.

А уже после передачи дела в суд Николай Ракосий неожиданно включил «режим фантазёра». Мужчина категорически не сознавался в двойном убийстве, заявляя, что во всем виноваты «украинские братки»:

— 16 апреля у своей квартиры я встретил странного мужчину с татуировкой на руке, шрамом у бороды и украинским акцентом. Он в грубой форме поинтересовался, где Татьяна, заявив, что та «кинула» его банду на 86 000 долларов. Танюша открыла дверь на шум, сказала мне, что волноваться не стоит и она поговорит с мужчиной. Мы втроем зашли в квартиру, и я отправился в душ.

Потом услышал крики, побежал защищать Таню, а этот хлопец полоснул меня по руке и треснул по голове. Когда очнулся, его не было, а Таня и Лариса уже были мертвы.

Я испугался и на следующий день улетел в Россию, так как знал, что это чудовищное преступление обязательно повесят на меня. Так и получилось: в местных газетах меня величают не иначе как «русский Рэмбо, который приехал убивать».

Записи с камер полностью опровергли теорию Николая: никакого таинственного мужчины со шрамом в этот день в доме замечено не было. Зато на орудиях убийства обнаружено множество отпечатков пальцев и ДНК Ракосия. Кроме этого, из дома не пропали деньги и ювелирные украшения — по версии Николая выходило, что бандит, приходивший за долгом, жестоко убил двух женщин, оставил его в живых, а потом просто ушел, даже не обыскав квартиру в поисках добычи.

Суд присяжных единогласно признал мужчину виновным в двойном убийстве. 18 ноября 2015 года приговором Тульского областного суда Николаю Ракосию было назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы. Мужчина подавал апелляцию и кассацию — они не были удовлетворены, а решение суда оставлено в силе.

В настоящее время Ракосий отбывает наказание в колонии строгого режима. Мужчина продолжает настаивать на своей невиновности, теперь утверждая, что его подставили сразу и ФБР, и почему-то ФСБ. Периодически он пишет письма на имя Президента РФ и председателя областного суда, в которых говорит, что осужден незаслуженно, что является «верующим хрестьянином» и что желает всем здоровья.