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«Созвездие здоровья»: медицина будущего
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«Созвездие здоровья»: медицина будущего

Концепция превентивной медицины становится все более актуальной, это осознанный подход к поддержанию своего здоровья, ориентированный на предотвращение заболеваний.

Специалисты клиники «Созвездие здоровья» ежедневно помогают своим пациентам не только в лечении различных заболеваний, но и в улучшении качества жизни, поддержании организма и иммунитета. 

Врачи медицинского центра «Созвездие здоровья» — специалисты, прошедшие подготовку не только в своей основной области, но и в превентивной медицине. Они прекрасно понимают, как работает организм, как предотвратить болезни и как поддерживать здоровье. Такой подход требует глубоких знаний не только о заболеваниях, но и о методах их профилактики, что позволяет им выходить за рамки стандартных схем лечения и предлагать комплексные решения для здоровья.

 

Центр собрал не только высококлассных врачей, инновационные подходы и технологии для улучшения качества жизни своих пациентов, но и выпустил собственную линейку БАДов* MedCity. 

*БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Уникальный подход к вашему здоровью

Одной из ключевых новинок является внедрение в работу центра биологически активных добавок MedCity, которые доступны исключительно через специализированных врачей и только в медицинских учреждениях. «Созвездие здоровья» создает уникальную экосистему, где специалисты не только назначают препараты, но и сопровождают пациентов на пути к укреплению здоровья, делая превентивную медицину доступной и эффективной.

БАДы MedCity разработаны специально для продажи через специалистов и медицинские центры, что гарантирует:  

Индивидуальный подход: рекомендации даются профессионалами 

Эксклюзивность: доступны только через сертифицированные 
медицинские учреждения.  

*БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

 

Проверьте организм от А до Я

«Созвездие здоровья» предлагает программы обследования, включающие в себя полный спектр анализов и исследований, направленных на раннюю диагностику заболеваний и общую оценку состояния вашего здоровья. Для удобства пациентов и с целью экономии они разделены на отдельные профильные группы: 

«Взгляд изнутри – сколько прослужат ваши сосуды?»

УЗИ сонных и бедренных артерий, разбор липидного профиля и оценка сердечно-сосудистого риска.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

 
«Ясный взгляд на четкое будущее»

Профессиональная диагностика зрения, офтальмоскопия, измерение внутриглазного давления.

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«Будь уверен в своем внутреннем мире» 

Гастро-чекап для выявления ранних этапов болезней желудочно-кишечного тракта: биохимический анализ крови, УЗИ органов брюшной полости и консультация гастроэнтеролога по результатам обследования.

«В гармонии с гормонами» 

Оценка состояния эндокринной системы: чек-лист от эндокринолога, УЗИ щитовидной железы, поджелудочной железы, консультация по результатам обследования.

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«Жизнь без боли» 

Функциональные тесты для оценки состояния позвоночника и суставов, биохимический анализ крови, УЗИ суставов, консультация по результатам исследований.

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«Здоровье сердца и сосудов – залог долголетия»

ЭКГ, общий и биохимический анализ крови, общий анализ мочи, УЗДГ брахиоцефальных артерий с последующей консультацией кардиолога.

«Буду мамой!» 

Консультация врача-гинеколога, УЗИ малого таза, ИППП, цитологическое исследование, мазок на флору.

«Легкое дыхание» 

Общий анализ крови, биохимия расширенная, ЭКГ, ФВД. Консультация, составление индивидуальной программы питания и физической нагрузки с учетом особенностей органов дыхания.

Самое лучшее, что вы можете подарить себе и своим близким, – отменное здоровье в новом году. В «Созвездии здоровья» вас ждут уникальные предложения и чекапы организма, которые можно оформить в виде сертификата.

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г. Тула, пр-т Ленина, 66а
(въезд и вход с ул. Ф. Энгельса)
+7 (4872) 52-60-70, +7 967 431-77-41
sozvezdie-tula.ru

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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