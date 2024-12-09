«Созвездие здоровья»: медицина будущего

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Концепция превентивной медицины становится все более актуальной, это осознанный подход к поддержанию своего здоровья, ориентированный на предотвращение заболеваний.

Специалисты клиники «Созвездие здоровья» ежедневно помогают своим пациентам не только в лечении различных заболеваний, но и в улучшении качества жизни, поддержании организма и иммунитета.

Врачи медицинского центра «Созвездие здоровья» — специалисты, прошедшие подготовку не только в своей основной области, но и в превентивной медицине. Они прекрасно понимают, как работает организм, как предотвратить болезни и как поддерживать здоровье. Такой подход требует глубоких знаний не только о заболеваниях, но и о методах их профилактики, что позволяет им выходить за рамки стандартных схем лечения и предлагать комплексные решения для здоровья.

Центр собрал не только высококлассных врачей, инновационные подходы и технологии для улучшения качества жизни своих пациентов, но и выпустил собственную линейку БАДов* MedCity.

*БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Уникальный подход к вашему здоровью

Одной из ключевых новинок является внедрение в работу центра биологически активных добавок MedCity, которые доступны исключительно через специализированных врачей и только в медицинских учреждениях. «Созвездие здоровья» создает уникальную экосистему, где специалисты не только назначают препараты, но и сопровождают пациентов на пути к укреплению здоровья, делая превентивную медицину доступной и эффективной.

БАДы MedCity разработаны специально для продажи через специалистов и медицинские центры, что гарантирует:

Индивидуальный подход: рекомендации даются профессионалами

Эксклюзивность: доступны только через сертифицированные

медицинские учреждения.

*БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Проверьте организм от А до Я

«Созвездие здоровья» предлагает программы обследования, включающие в себя полный спектр анализов и исследований, направленных на раннюю диагностику заболеваний и общую оценку состояния вашего здоровья. Для удобства пациентов и с целью экономии они разделены на отдельные профильные группы:

«Взгляд изнутри – сколько прослужат ваши сосуды?»

УЗИ сонных и бедренных артерий, разбор липидного профиля и оценка сердечно-сосудистого риска.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом



«Ясный взгляд на четкое будущее»

Профессиональная диагностика зрения, офтальмоскопия, измерение внутриглазного давления.

«Будь уверен в своем внутреннем мире»

Гастро-чекап для выявления ранних этапов болезней желудочно-кишечного тракта: биохимический анализ крови, УЗИ органов брюшной полости и консультация гастроэнтеролога по результатам обследования.

«В гармонии с гормонами»

Оценка состояния эндокринной системы: чек-лист от эндокринолога, УЗИ щитовидной железы, поджелудочной железы, консультация по результатам обследования.

«Жизнь без боли»

Функциональные тесты для оценки состояния позвоночника и суставов, биохимический анализ крови, УЗИ суставов, консультация по результатам исследований.

«Здоровье сердца и сосудов – залог долголетия»

ЭКГ, общий и биохимический анализ крови, общий анализ мочи, УЗДГ брахиоцефальных артерий с последующей консультацией кардиолога.

«Буду мамой!»

Консультация врача-гинеколога, УЗИ малого таза, ИППП, цитологическое исследование, мазок на флору.

«Легкое дыхание»

Общий анализ крови, биохимия расширенная, ЭКГ, ФВД. Консультация, составление индивидуальной программы питания и физической нагрузки с учетом особенностей органов дыхания.

Самое лучшее, что вы можете подарить себе и своим близким, – отменное здоровье в новом году. В «Созвездии здоровья» вас ждут уникальные предложения и чекапы организма, которые можно оформить в виде сертификата.

г. Тула, пр-т Ленина, 66а

(въезд и вход с ул. Ф. Энгельса)

+7 (4872) 52-60-70, +7 967 431-77-41

sozvezdie-tula.ru

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом