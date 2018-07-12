Сыр «Бонфрэ»: первая скрипка симфонии вкусов

Рулетики с сыром «Бонфрэ» просты в приготовлении и изысканны на вкус.

Свежий и лёгкий сыр «Бонфрэ» от Тульского молочного комбината как нельзя лучше подходит для летнего меню.

Сыр этот обладает нежным сливочным послевкусием, молочным ароматом и довольно нежной консистенцией. Эти качества делают его универсальным компонентом для приготовления целого «букета» оригинальных сезонных блюд. К примеру, холодных закусок всех видов — роллов и рулетиков, аппетитных сэндвичей, деликатесных тарталеток и канапе. На основе «Бонфрэ» получаются пикантные соусы к спагетти, салатам, мясу, рыбе и овощам…



Запасайтесь хорошим настроением, достаточным количеством творожно-сливочного сыра и — вперёд, к созданию яркого калейдоскопа гастрономических изысков!

Салат «Летнее настроение»

Помидоры — 2 штуки

1 упаковка смеси салатных листьев

1 сладкий перец, зелень (укроп, петрушка)

1 сладкая красная луковица

2 свежих огурца

125 г сыра «Бонфрэ»

по 1 ст. л. очищенных кедровых орехов и тыквенных семечек

2 ст. л. оливкового масла

сок одного лайма

специи, соль и сахар — по вкусу.

Способ приготовления:

Овощи нарезать, салат по­рвать, лук нарезать тонкими полукольцами, всё перемешать, выложить на блюдо.

Сделать заправку, смешав оливковое масло, сок одного лайма, соль, сахар, специи для салата.

Овощи полить заправкой, сверху выложить сыр «Бонфрэ», посыпать кедровыми орешками и тыквенными семечками.



Неожиданно пришли гости? Сыр «Бонфрэ» готов приятно удивлять!



Тарталетки с сырным кремом

150 г сыра «Бонфрэ»

сок лимона

100 г подкопчённой сёмги

мякоть 1 авокадо

тарталетки

зелень для украшения.

Способ приготовления:

В блендер выложить сыр, очищенный плод авокадо, пол чайной ложки лимонного сока.

Пюрировать смесь. Получившийся крем выложить в тарталетки, сверху добавить по несколько кусочков сёмги, порезанной тонкими полосками. Украсить зеленью.

Баклажаны гриль с нежным соусом

450 г баклажанов

½ ст. растительного масла

2 ст. л. соли

2 ст. л. лимонного сока

1 ст. л. семян тмина

гранулированный (или пропущенный через пресс) чеснок

чёрный свежемолотый перец — по вкусу.

Соус:

150 г сыра «Бонфрэ»

2 ст.л. сметаны, зелень укропа.

Способ приготовления:

Баклажаны порезать кружочками, посыпать солью с двух сторон, оставить на полчаса, затем обсушить бумажным полотенцем.

Посыпать чесноком, сбрызнуть лимонным соком с обеих сторон.

Смешать растительное масло, черный перец и измельченный тмин и смазать этой смесью куски баклажанов.

Разогреть гриль и обжарить баклажаны с обеих сторон до мягкости и золотистой корочки.

Смешать сыр «Бонфрэ» со сметаной и укропом, подать к баклажанам.



Огуречные «роллы» с пикантной начинкой

Три длинноплодных огурца

150 г сыра «Бонфрэ»

по 50 г каперсов и маслин

4−5 веточек укропа

2 пера зелёного лука

30 мл сметаны (или майонеза)

2 щепотки соли.

Способ приготовления:

Огурцы и зелень вымыть, обсушить. Нарезать огурцы овощечисткой на слайсы.

Сыр «Бонфрэ» выложить в небольшую емкость, добавить к нему измельчённый зеленый лук и укроп, перемешать.

Каперсы и маслины слегка отжать от маринада, мелко порубить, добавить к сыру вместе со сметаной и солью, перемешать.

Огуречные слайсы выложить на доску, на конец каждого — маленький шарик из сырной массы.

Скрутить рулетики, закрепить их зубочистками.

Убрать в холодильник минут на 20−30, затем выложить на блюдо и подать к столу, посыпав зеленью.

Универсальный соус

100 г сыра «Бонфрэ» (можно взять с зеленью)

100 мл майонеза

солёный огурец среднего размера

зелень петрушки и базилика

чёрный свежемолотый перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Зелень и соленый огурец мелко нарезать. Огурец можно взять и маринованный, но соленый, поскольку не добавляет излишнего уксусного вкуса, ощутимо лучше в данном соусе.

Все ингредиенты хорошенько перемешать, чтобы сыр хорошенько распределился. Соус готов!

Он отлично подходит к овощам — сырым, отварным или запеченным, а также к мясу, рыбе и т. д.

Пикантный соус

200 г сливочного сыра «Бонфрэ»

2 зубчика чеснока

3 пера зеленого лука (мелко нарезать)

½ ч. л. горчицы

½ ч. л. соуса

по ¼ ст. измельчённой зелени петрушки, укропа и базилика

¼ ст. мелко нарезанных маслин

2 ст. л. лимонного сока.

Способ приготовления:

Ингредиенты тщательно перемешать, можно использовать миксер.

Переложить массу в форму, убрать в холодильник на пару часов. Отлично подходит к бутербродам, гренкам, чипсам и пр.

Кстати

Сыр «Бонфрэ» выпускают как в небольших упаковках, так и в килограммовых и даже двухкилограммовых «ведерках». Такая фасовка дает возможность разработать полноценное меню для больших семейных торжеств, в том числе — загородных пикников. Сыр в таком формате продаётся в гипермаркетах города, а также в фирменном магазине «Бежин луг» по адресу: Тула, ул. Некрасова, 7.

Советы диетологов

Летом калорийность суточного рациона должна распределяться следующим образом:







Для тех, кто считает калории

Пищевая ценность (содержание в 100 г):

жир — 23,5 г;

белок — 5,3 г;

углеводы — 2,2 г;

соль — 0,7 г.

Энергетическая ценность / калорийность — 1000 кДж/240 ккал.

Официальный сайт: www.tulamilk.ru