Бедрос Киркоров: Я первый в СССР начал петь под фонограмму

Фото Александры Дроздовой.

15 января корреспонденты Myslo наведались в храм Рождества Христова в селе Мокрый Корь Ясногорского района. Храм сейчас возрождается. Недавно его посетила Наталья Варлей. Теперь — народный артист России Бедрос Киркоров.

В интервью Myslo Бедрос Филиппович рассказал, как важно не терять связь с историей страны и своего народа.

Сын трех матерей

— Бедрос Филиппович, как Вы оказались сегодня на тульской земле?

- Приехал сюда по приглашению моих друзей. Я люблю старину. Разрушить мы можем быстро, а вот восстанавливать трудно. В Болгарии тоже сорок лет были коммунисты, но ни одну церковь не разрушили. Если бы не было церквей, люди превратились бы в зверей. Церковь всегда несет добро в мир.

— Вы воспитывались в той, советской системе. Но вы и верующий человек?

- Верующим был всегда. Но всегда еще уважал нашего царя. Даже собирал почтовые марки, посвященные нашему царю. Представляете, сорок лет коммунизма, а у меня на марках царь Фердинанд, Мари Луиза. Но это история, которая у нас была. Можно сказать, что в Болгарию царь все-таки вернулся — у нас пять лет председателем совета министров был его сын. Когда я ему подарил эти марки, он обрадовался, как ребенок. Историю надо хранить, и она должна оставаться без белых пятен. Русский народ ведь никогда со злом никуда не ходил, никогда не нападал. Только на него нападали, и получали за это по заслугам.

— Вы говорите сейчас как русский человек. А кого в вас больше? Русского? Болгарина? Армянина?

- Всех. Родился в Болгарии, болгарский духом. Но пришел в Россию, и сын бывшего сапожника стал народным артистом. Мне Россия дала образование.



Храм Рождества Христова в ясногорском селе

Мокрый Корь сейчас активно восстанавливают.

— Вы теперь и живете в России. А в Болгарии часто бываете?

- Каждое лето. И на гастроли, и там тоже мой дом, родственники.

— Филиппа Киркорова в Болгарии тоже ведь очень любят.

- Им гордятся, потому что Филипп сделал много болгарских песен, которые стали хитами на русском языке. Весь мир узнал, что такое болгарская эстрадная музыка.

В черных списках вместе с Монтсеррат Кабалье

— Вы когда-то целый год работали с Утесовым. Какие самые главные уроки вынесли для себя из того общения?

- Утесов очень много сделал для меня. Но самое главное — благодаря ему я стал первым певцом в СССР, который начал петь под фонограмму оркестра.

В мире — это Клаудио Уилла, а в СССР — я. С большим трудом мы сдали программу в министерстве культуры, и с 1978 года я начал с ней гастролировать. Пел всегда живьем, никогда не халтурил. С этой программой объехал весь советский Союз.

— Фонограмма — это хорошо или плохо?

- Минусовка — очень хорошо. Потому что приходишь в клуб — он маленький, рояль расстроен. А когда оркестр звучит, и под оркестр голос, получается очень хорошо.

— Вы ведь начинали как оперный певец…

- Причем, без музыкального образования. Я ноты не знал, но меня приняли в оперный театр. И по сей день не могу петь по нотам. Потом учился у Бориса Александровича Покровского, который меня, иностранца, принял сразу на второй курс ГИТИСа. Этого тоже никогда не было в истории. Я был самым старшим на курсе. Мне 32, а всем остальным 17−18 лет. Работал и одновременно учился.

— Говорят, что из Болгарии Вас пригласил Арно Бабаджанян. А почему сейчас нет таких красивых песен, которые писали тот же Бабаджанян, многие другие советские композиторы?

- А где поэты? Где сейчас слова? Ты меня подманула, я тебя поцеловал, ты мне не дала. И все, песня кончилась. Почему у Филиппа песни нравятся, потому что у него в песнях хоть какое-то содержание есть. Он очень капризный насчет текстов. Что стоит одна песня «Снег». Почитайте эти слова и посмотрите, какой философский в них смысл.

— Вы до сих пор в черных списках в Азербайджане?

- Даже Филиппа не пустили туда с гастролями. Хотя какое отношение к концерту, который я дал в Степанакерте, это столица Карабаха, имеет он? На другой день там Монтсеррат Кабалье пела, и она тоже вошла в черный список. Когда Магомаев умер, я должен был поехать проститься, он был моим другом. Но мне запретили въезд в страну.



Бедрос Киркоров.

«Всегда любил тульские пряники»

— Какой у Вас был самый золотой период в карьере певца?

- Когда я давал концерты в Северомуйском туннеле на БАМе для строителей, на тракторной станции. Или в турбинном зале Братской ГЭС. В нем всего-то человек 30, турбина ш-ш-ш-ш работает, и я для них пою, в обеденный перерыв. Или на строящейся станции БАМа меня строители из Армении попросили выступить. Холодно, микрофон в перчатках держу.

— Для голоса разве не страшны такие концерты в мороз?

- Надо дышать через нос, тогда не страшно. Воздух нагревается чуточку. Это специальная техника. Я пел, и пар от мороза изо рта шел. А еще помнятся концерты в 4.30 утра для доярок в красном уголке.

— Почему в такую рань?

- В 5.30 уже коровы мычат, надо доить их. Приходили, чтобы успеть до дойки. А мне надо встать еще раньше, голос ведь спит, надо распеться. Я иногда предлагал: давайте еще одну песню спою. И когда начинал петь, коровы вместе со мной мычали.

— Молодые Ваши коллеги могут себе такое представить?

- Я думаю, они не поверят. Кого сейчас заставишь на это?

— В Туле Вам раньше приходилось бывать?

- Я всегда любил тульские пряники. Было время, мне друг в Москву через проводников передавал посылки с тульскими пряниками, которые я встречал на вокзале.

В восьмидесятые годы объехал всю Тульскую область с концертами. Днем — на заводах, в колхозах. Вечером кассовые выступления в местном клубе.

В филармонии выступал, там очень хороший зал. Директора филармонии Михайловского хорошо знал. Кстати, и с Утесовым они были хорошо знакомы.

— А что Вы пели тогда?

- Итальянскую «Гварда ке луне» — «Посмотри какая луна», пел «Русские глаза» — песня болгаро-советской дружбы, «Алешу». Я первый исполнитель песни Ножкина «Я люблю тебя, Россия».

— «Алешу» еще помнят?

- По сей день, когда пою «Алешу», вместе со мной поет весь зал. Можно сказать это гимн российско-болгарской дружбы. Было время, когда памятник в Болгарии хотели снести. Но Алешу взял под защиту ЮНЕСКО.

— Насколько у вас сейчас интенсивная жизнь?

- Я работаю с детьми, провожу детский фестиваль. И могу сказать, что в России сто тысяч Робертино Лоретти есть. На каждом фестивале появляется мальчик, который поет как Лоретти. Так что талантов в России очень много!

Досье Myslo

Бедрос Филиппович Киркоров

Родился 2 июня 1932 г. в Варне, Болгария.

Болгарский, советский и российский певец армянского происхождения.

Народный артист Болгарии, народный артист РФ, отец Филиппа Киркорова.

Лауреат международных конкурсов в Париже, Бухаресте и Варшаве.

В 1992 год впервые иностранному гражданину, а именно Бедросу Киркорову, было присвоено звание Заслуженного артиста России.

В связи с 40-летием освобождения Болгарии дал 40 гастрольных благотворительных концертов для возведения памятника на Поклонной горе.

Во время гастролей в каждом городе выяснял о наличии Дома отдыха для ветеранов Великой Отечественной войны и организовывал там шефские концерты.

Семья: сын Филипп, внуки Анна-Виктория и Мартин.