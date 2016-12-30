Открытие недели: элитный ресторан европейской кухни «Компания»

Классический интерьер и мебель из натурального дерева, большой выбор блюд европейской кухни – все это вы найдете в ресторане «Компания».

Ресторан «Компания» расположился в историческом центре Тулы в памятнике архитектуры XIX века на ул. Октябрьской, 36. Гости любого возраста могут посетить данный ресторан.

В меню ресторана — больше 100 блюд европейской кухни. Все они готовятся только из качественных натуральных продуктов. На втором этаже ресторана — барный зал. Здесь предлагают карту с широким выбором коктейльных напитков, в меню разнообразные закуски к пиву и другим алкогольным напиткам. Вечером барный зал освещается светомузыкой, все желающие могут потанцевать.

Ресторан предлагает гостям ресторана изысканные сорта чая и кофе, вкуснейшие десерты.

На втором этаже ресторана расположены малый, большой банкетные залы и VIP-комнаты, которые вмещают любое количество гостей.

VIP-комната — это помещение, которое отлично подойдет для деловых переговоров и личных встреч. В каждой комнате и банкетном зале есть телевизор и кондиционер.

Дополнительная плата за размещение в VIP-комнатах и банкетных залах не требуется. Вы заплатите только то, что закажете в меню ресторана.

Основной зал на третьем этаже рассчитан на 150 человек.

По вечерам в основном зале ресторана «Компания» звучит живая музыка.

Все залы ресторана выдержаны в едином классическом стиле. Кованые перила, натуральные дубовые стулья и столы, удобные кресла создают благородный интерьер.

На первом этаже ресторана большой и уютный ресепшн и гардеробная.

В винной карте ресторана — лучшие вина из Франции, Италии, Испании и Израиля. Помимо этого в барной карте есть лучшие сорта коньяков, водки, водки, вермутов, разливного пива и других алкогольных напитков.

«Компания» принимает заказы на проведение любых мероприятий. Ресторан сотрудничает с event-агентством, которое сделает незабываемым каждое ваше событие.

Ресторан «Компания» работает с 12.00 до последнего гостя.

Забронировать стол и получить дополнительную информацию о заведении можно по телефонам: 39−33−33, 8−920−741−09−29, 8−961−266−16−31, по почте: restoran.kompaniya@mail.ru, www.restoran-companiya.ru.