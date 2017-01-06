Наталья Варлей посетила храм Рождества Христова в селе Мокрый Корь

Фото Игоря Панкова.

Не одно поколение российских зрителей выросло на фильме Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». Слова «спортсменка, комсомолка, и просто красавица» уже много лет ассоциируется с актрисой Натальей Варлей, исполнившей в картине роль главной героини Нины.

В июне этого года актриса отметит 70-летие, но она по-прежнему не знает покоя. Пишет стихи, играет, поёт, гастролирует по стране с концертами и спектаклями. За свою творческую жизнь Наталья снялась в 61 фильме.

В канун Нового года по приглашению президента Фонда «Народная дипломатия» Игоря Панкова Наталья Варлей посетила село Мокрый Корь Ясногорского района. Она познакомилась с окрестностями, побывала в гостях у заслуженного учителя Зинаиды Григорьевны Родновой и поздравила её с Новым годом и Рождеством.

Одним из главных моментов визита актрисы в Мокрый Корь стало её участие в богослужении в возрождаемом храме Рождества Христова, которое провел протоиерей Серафим Иголкин, настоятель прихода свв. Бессребреников Космы и Дамиана посёлка Ревякино. Наталья Варлей познакомилась с многочисленными святынями, хранящимися в храме.

По окончании службы Наталья побеседовала с прихожанами. Она отметила значимость того, что в глубинке постепенно возрождаются храмы. Также она рассказала о своем творчестве и ближайших планах, подарила всем желающим книги и сделала в них памятные надписи.

Местные жители поблагодарили любимую актрису за визит и за очень теплое и душевное общение. Художник Татьяна Роднова в качестве подарка преподнесла Наталье картину «Возрождаемый храм Рождества Христова в селе Мокрый Корь».



Подобные мероприятия в Мокром Коре уже успели стать традиционными. Так, в село приезжали Николай Караченцов и Людмила Поргина.