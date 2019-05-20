Банк «РОССИЯ»: продукты и услуги для всех

Фото предоставленны пресс-службой Банка «РОССИЯ».

Один из крупнейших отечественных банков – Банк «РОССИЯ» - наращивает объемы своей работы в Тульской области и других регионах Центрального федерального округа.

О деятельности, продуктах и услугах Банка рассказывает Управляющий Тульским филиалом АБ «РОССИЯ» Михаил Владиславович Тарарыков.

— Михаил Владиславович, какое положение занимает Банк «РОССИЯ» на отечественном банковском рынке? В каких регионах он представлен?

Михаил Владиславович Тарарыков - Банк «РОССИЯ» работает на отечественном рынке с 1990 года. За это время Банк стал организацией, которой доверяют 19 тысяч корпоративных и 550 тысяч частных клиентов в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Перми, Уфе и многих других регионах, включая Республику Крым. Тульский филиал АБ «РОССИЯ» активно развивается, и мы приглашаем к сотрудничеству новых клиентов и партнеров.

— Какие цели вы ставите перед собой в нашем регионе?

- Тульский филиал АБ «РОССИЯ» присутствует в регионе с 2010 года. Как участник финансового рынка, Банк взаимодействует с крупными регионообразующими предприятиями г. Тулы и области — на текущий момент, с нашей стороны, в их развитие вложено более 15 млрд рублей кредитных средств. Мы сотрудничаем с компаниями, представляющими ведущие направления российской экономики, в том числе газовую и химическую отрасли, оборонно-промышленный комплекс, металлургию, энергетику, машиностроение, крупные торговые сети, легкую и пищевую промышленность и другие.

В апреле 2019 года Банк «РОССИЯ» и Правительство Тульской области заключили соглашение о сотрудничестве. Соглашение предполагает налаживание долгосрочного сотрудничества в пределах компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тульской области.

В Тульской области Банк «РОССИЯ» также предоставляет продукты и услуги частным клиентам: потребительские и ипотечные кредиты, вклады, банковские карты — все, что делает жизнь населения комфортнее и лучше.

— Расскажите, пожалуйста, о конкурентных преимуществах Банка «РОССИЯ».

- Главное преимущество Банка «РОССИЯ» — доверие крупнейших компаний и предприятий, образующих основу отечественной инфраструктуры, промышленности и науки. Банк «РОССИЯ» уже несколько лет развивает сотрудничество с предприятиями Оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

Полтора года назад мы получили аккредитацию Министерства сельского хозяйства РФ в целях продолжения участия в программах льготного кредитования агропромышленного комплекса. Так, в Тульской области мы успешно кредитуем крупнейшие сельскохозяйственные предприятия.

— Какие услуги предлагает Банк корпоративным клиентам?

- Банк «РОССИЯ» входит в число крупнейших корпоративных банков нашей страны и занимает ведущие позиции в федеральных рейтингах по размеру кредитного портфеля юридических лиц. В спектре наших услуг есть кредитование и привлечение денежных средств юридических лиц на депозитные и расчетные счета, расчетно-кассовое обслуживание, документарные операции, банковское сопровождение предприятий и многое другое.

— Какими принципами вы руководствуетесь в работе с частными клиентами?

- Банк «РОССИЯ» уже на протяжении нескольких лет входит в топ?50 круп­нейших розничных банков. В Банке действуют специальные программы для социальных групп, обеспечивающих развитие национальной инфраструктуры. В частности, для работников бюджетной сферы внедрены программы потребительского и ипотечного кредитования, автокредитования с государственной поддержкой, военная ипотека, рефинансирование потребительских и ипотечных кредитов и многие другие. Все эти программы действуют и для других категорий населения.

— Какие возможности вы предлагаете клиентам для приумножения накоплений?

- В Банке «РОССИЯ» действуют специальные депозитные предложения для клиентов, располагающих разными суммами накоплений. К примеру, в нашей линейке есть программа с более высокими, чем в среднем по рынку, процентными ставками — это сезонный вклад «Весеннее настроение», который можно открыть как в отделениях Банка, а для держателей карт АБ «РОССИЯ» и дистанционно в личном кабинете.

— Сейчас растет популярность финансовых услуг, связанных с операциями с ценными бумагами. Однако этот вид инвестиций все еще остается довольно рискованным…

- Для снижения подобных рисков Банк «РОССИЯ» разработал комплексный финансовый продукт «Инвестиционный», который объединяет преимущества вклада и доверительного управления.

Продукт «Инвестиционный» позволяет эффективно использовать средства и формировать накопления с оптимальным соотношением выгоды и надежности. По условиям программы, активы клиента, поступившие в доверительное управление, инвестируются в номинированные в рублях российские облигации, купонный доход по которым освобожден от налогообложения.

— Банк «РОССИЯ» одним из первых в нашей стране начал работать с национальной платежной системой «Мир». Насколько популярны карты «Мир», кто ими пользуется?

- Банк «РОССИЯ» стал одной из первых кредитных организаций, приглашенных НСПК для участия в запуске платежной системы «Мир», и для нас проект по массовому выпуску карт сразу стал приоритетным. Наши клиенты, держатели карт «Мир», ходят в обычные магазины и совершают привычные покупки — например, в кассах супермаркетов люди приобретают продовольственные и бытовые товары, предметы для домашних и личных нужд. Карты «Мир» принимаются к оплате во всех российских торгово-сервисных предприятий, их главное преимущество — независимость национальной платежной системы, защита денежных средств и надежность.

Держатели запальных карт имеют возможность получения возврата денежных средств (кэшбэк) от АО «АБ «РОССИЯ» и от платежной системы «МИР», начисления процентов на остаток денежных средств, снятия денежных средств без комиссии в банкоматах Банка, в том числе Республике Крым и Севостополе, а также льготные условия по снятию денежных средств в банкоматах сторонних банков и многое другое.

— На банковском рынке предлагается множество различных видов карт. Какую посоветуете выбрать?

- В пошлом году в линейке Банка «РОССИЯ» появился новый продукт: кредитная карта «МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ» с льготным беспроцентным периодом, созданная на базе национальной платежной системы «Мир». Кредитная карта «МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ» — это удобный, надежный и практичный платежный инструмент. Кредитный лимит по карте составляет от 50 тыс. до 750 тыс. рублей, льготный беспроцентный период — до 61 дня, срок действия карты — 3 года. Процентная ставка по истечению льготного периода составит от 20%.

— Как строится дистанционное обслуживание клиентов Банка?

- Корпоративным клиентам мы предлагаем подключение к системе «Клиент — Банк», которая открывает широкий спектр возможностей по управлению счетами компаний и проведения платежей. Для физических лиц у нас действует современный и удобный Интернет-банк ABR DIRECT, с помощью которого можно открыть вклад, подать заявку на кредит, перевести деньги с карты на карту, оплатить налоги и штрафы, услуги ЖКХ и многое другое.

— Каким образом строится социальная политика Банка? Есть ли у вас крупные социально-значимые проекты в Тульской области?

- Банк «РОССИЯ» активно сотрудничает с Администрацией города Тулы, участвует в социальных проектах, в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города, празднованию Дня Победы, оказывает спонсорскую помощь в проведении спортивного полумарафона «Оружейная столица» и Кубка Губернатора Тульской области по конкуру.

Также мы регулярно участвуем в благотворительных акциях, помогая детям с ограниченными возможностями, детям, оставшимся без попечения и оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Банк и в дальнейшем готов к активной поддержке социальной жизни города Тулы, к реализации совместных программ и расширению долгосрочных отношений.

Мы ждем вас в офисах Тульского филиала АБ «РОССИЯ», где наши клиентские менеджеры подробно расскажут вам о банковском обслуживании и помогут подобрать интересующие вас программы.

Адреса Банка «РОССИЯ» в г. Туле

Тульский филиал АБ «РОССИЯ»: ул. Благовещенская, д. 6 Телефон: (4872) 377−500, (4872) 704−504.

Дополнительный офис № 1: пр. Ленина / ул. Первомайская, д. 62/7. Телефон: (4872) 360−874 (4872) 704−478.