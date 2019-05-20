Тульский музей оружия: «Смерч», револьвер «Бульдог» и коллекция царских ружей

У входа в музей – аллея Славы знаменитых тульских оружейников и выставка крупногабаритной техники. Фото Алексея Пирязева.

Оружейное производство — одна из визитных карточек Тульской области. Не случайно очень многие туристы, приезжая в Тулу, начинают знакомство с городом именно с Музея оружия.

Сегодня Тульский государственный музей оружия не только один из самых старейших в стране, но и одновременно один из самых интерактивных. В этом музее все живое: электронные этикетки, которые открывают кладезь информации о предмете, электронные энциклопедии, полные удивительных фактов об оружии и тульских мастерах, интерактивные зоны, реконструирующие военные события и сцены из истории развития тульского оружейного производства. Подлинные предметы переплетаются здесь с виртуальными рассказчиками, видеорядом, созданным профессиональными актерами, и хрониками военных лет.



Композиция «Блиндаж времен Великой Отечественной войны» воспроизводит укрытие офицеров Советской Армии образца 1943−1944 гг.



В вертолетной кабине благодаря 3D-очкам и имитации движения техники можно почувствовать себя настоящим пилотом.

Например, здесь можно увидеть воссозданную револьверную мастерскую конца XIX — начала XX века. Здесь царит атмосфера, в которой работали оружейники. Создать ее помогают подлинные фотографии из фонда музея, копии станков, виртуальные изображения работников и даже шум завода.



Зона эвакуации воссоздает условия, в которых тульские оружейники работали в годы Великой Отечественной войны.

Часть экспозиции посвящена условиям работы Тульского оружейного завода во время эвакуации в период Великой Отечественной войны. Производство самозарядной винтовки Токарева тогда было вывезено на Урал, в город Медногорск. Там на базе недостроенной брикетной фабрики туляки смогли за несколько недель наладить производство. Мастерам приходилось работать в тяжелых условиях, без отопления и должного питания. Но они выпускали по 100 000 винтовок в месяц и снабжали фронт ими.



На одной из витрин можно увидеть поэтапное производство гильзы для патрона к винтовке Мосина 7,62×54 мм.

Несмотря на разнообразие интерактива, главная ценность музея — экспонаты. Здесь хранится по-настоящему уникальная коллекция оружия с XVI века до наших дней.

Одна из важных серий — собрание винтовок системы Мосина, в которой есть уникальные раритетные образцы. Например, первая выпущенная в мире винтовка и памятный миллионный образец.

Внимание посетителей неизменно привлекает коллекция действующих миниатюр. При Тульском оружейном заводе в 1869 году была создана оружейная школа, которая порой изготавливала миниатюры. В музее представлено несколько десятков экспонатов. Все винтовки можно заряжать маленькими патронами и стрелять.

Самая маленькая миниатюра — винтовка системы Мосина. Её длина всего 3 мм, и рассмотреть это оружие можно только через микроскоп. Винтовка расположена на рисовом зернышке, из-за крошечных размеров ее нельзя зарядить, но механическое действие деталей сохранено.



Вес револьвера «Бульдог» всего 3 грамма, но он может стрелять!

Самый маленький действующий образец — револьвер «Бульдог». Он весит 3 грамма, но с расстояния метра способен пробить бумажный лист.



Знаменитая винтовка Степанова инкрустирована золотом.

Также в музее хранятся 12 царских ружей. Участие в их создании принимали императоры и другие почетные гости, посещавшие оружейный завод. Все экспонаты шикарно украшены, но настоящая жемчужина — винтовка мастера Степанова. Эта винтовка создавалась в течение двух лет. Приклад винтовки деревянный. Деревянная ложа инкрустирована слоновой костью, серебряной и золотой проволокой.

Крупногабаритная техника встречает гостей на выставке «Стальные стражи». Здесь можно увидеть реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Град», танк Т-80Б, зенитно-ракетные комплексы и т. д. Кстати, во многих из них можно бесплатно сфотографироваться.

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Адрес: Тула, ул. Октябрьская, 2.

Тел. 47−22−41.

Время работы: пн. — ср., вс. — с 10.00 до 18.00, чт. — сб. — с 10.00 до 21.00.

Цена билета: взрослые — 450 руб., пенсионеры, студенты — 300 руб., дети до 16 лет — бесплатно.

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