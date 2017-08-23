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ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино: вкусная еда и полезные развлечения

Фото Алексея Пирязева.
Партнерский материал

ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино: вкусная еда и полезные развлечения

В новом магазине представлен огромный ассортимент вкусных и натуральных колбасных изделий, мясной продукции и деликатесов. В честь открытия «Город Мастеров» подарил щекинцам настоящий праздник.

Новый магазин торговой марки «Город Мастеров» открылся 18 августа в Щекино на ул. Лукашина, 6. Для жителей города это стало грандиозным праздником. Целый день для всех желающих работала интерактивная площадка с настольный футболом, ручным лабиринтом, гигантской дженгой и разнообразными мастер-классами.

Праздник очень понравился и детям, и взрослым. С 10 утра до самого вечера малышей развлекали аниматоры в ярких костюмах мультгероев, они запускали гигантские мыльные пузыри и раскрашивали огромную раскраску. Малышам бесплатно рисовали аквагрим и показывали занимательное научное шоу. А самые любознательные даже прошли обучение в настоящей школе волшебника: фокусник-иллюзионист Илья Коржов поделился с ними своими профессиональными секретами. 

Ну и конечно, на празднике не обошлось без вкусной еды. Мини-кафе «Город Мастеров» предлагал гостям горячий чай, кофе и ароматный, приготовленный на углях шашлык.

Однако главным событием стало открытие первого в Тульской области ULTRAMARKET «Город Мастеров». Новый магазин отличается стильным, продуманным до мелочей дизайном и удобством для посетителей. На огромной площади магазина представлен весь ассортимент торговой марки «Город Мастеров», а также только натуральные и полезные молочные продукты, сыры, рыба, хлебобулочные и кондитерские изделия и многое другое.

В ULTRAMARKET можно не только покупать продукты для всей семьи, но и прекрасно проводить время. В магазине есть специально оборудованная интерактивная комната с импровизированной кухней для кулинарных мастер-классов и сценой для проведения награждений и праздников.

В день открытия для первых покупателей магазина профессиональный шеф-повар одного из лучших ресторанов Тулы Алексей Суровов провел мастер-класс по приготовлению трех изысканных блюд из продукции торговой марки «Город Мастеров». Гости не только увидели, как рождаются шедевры кулинарного мастерства, но и попробовали их. 

Праздник продолжался до позднего вечера и завершился грандиозным концертом.

Увидеть ULTRAMARKET «Город Мастеров» собрались почти все жители Щекино и даже гости из Тулы. Толпа поклонников торговой марки толпилась у дверей еще задолго до открытия. 

ULTRAMARKET торжественно открыл генеральный директор Тепло-Огаревского мясокомбината Игорь Липгарт. 

Игорь Липгарт

– В этот проект вложено много сил, мы постарались сделать его особенным. ULTRAMARKET действительно отличается от всех магазинов в Тульской области. Для вас здесь работают консультанты, которые готовы ответить на любые вопросы, касающиеся производства и качества товаров. Продукцию, которая представлена здесь, почти невозможно встретить в других магазинах. Мы делаем колбасу только из настоящего и чистого мяса, но в ULTRAMARKET есть много других продуктов, к выбору которых мы относимся очень тщательно. Например, в молочной продукции вы не найдете никаких растительных составляющих, только натуральное молоко. Мы специально отбираем поставщиков для вас, чтобы у нас на полках были только вкусные, полезные и натуральные продукты.

Кроме того, в новом магазине доступна услуга «Стол заказов». Щекинцы могут заказать продукты из ULTRAMARKET по телефону или на специальной стойке в магазине. При заказе от 1000 рублей продукты доставят на дом бесплатно. 

От нового магазина щекинцы остались в восторге, тем более что торговую марку «Город Мастеров» здесь давно знают и любят. 

Галина Жукова

– Спасибо, что устроили отличный праздник! Кстати, здесь впервые попробовали шашлык от «Города Мастеров»: очень вкусный! Ну и дети от игровой зоны в восторге, для Щекино это большое событие. Детям рисуют аквагрим, дарят шарики, показывают шоу, фокусы и мастер-классы. Такое ребята запомнят надолго! 

Николай Шиловский

Николай Шиловский

– Колбаса от «Города Мастеров» всегда вкусная и, сразу чувствуется, что натуральная. А в наше время это редкость! Во многих супермаркетах такого не найдешь. Да и магазин теперь большой и красивый. Покупать стало приятнее.

Анна Демина

– Мне очень понравился дизайн помещения. Такой стильный, удобный, современный – совершенно другой уровень. Приехали из Тулы специально, чтобы посмотреть на него. Надеемся, что и в областном центре такой скоро появится. 
 

Светлана Колесникова

– Мы всегда покупаем колбасные изделия «Город Мастеров». И нам они очень нравится. Почему? Сложно сказать. Мы считаем, что они вкуснее остальных! И обслуживание в магазинах всегда на высшем уровне. 
 

 

 

Сотрудники Тепло-Огаревского мясокомбината уверены: такую любовь покупателей они заслужили, потому что производят только натуральные и полезные продукты. 

Анна Ситникова

– Мы очень тщательно выбираем поставщиков мяса. И закупаем сырье только у российских производителей из соседних областей. Наши специалисты выезжают на фермы и самостоятельно смотрят, в каких условиях содержатся животные. После этого берутся пробы, и только когда мы сами удостоверимся, что все показатели в норме, заключаем договор на поставку, – рассказывает главный технолог ООО «Тепло-Огаревский мясокомбинат» Анна Ситникова. – У нас на комбинате работает группа ветеринарных врачей и служба качества, которая проверяет охлажденное мясо уже по прибытии на производство. Мы также тщательно следим, чтобы сырье проходило холодовую цепочку от поставки до прилавка магазина и долго оставалось свежим. В приготовлении мы используем только натуральные специи, которые закупаются в Австрии и Германии. Мы полностью отвечаем за свой товар, потому что сами доставляем продукцию в наши фирменные магазины. Мы заботимся о покупателях, и поэтому они нам доверяют. 

На комбинате постоянно работают над новыми видами продукции. Один из них – сыровяленый деликатес «Джерки». Это натуральные мясные чипсы. Для них была разработана специальная рецептура без химических добавок.

Комбинации натуральных специй позволили получить десять различных вкусов. Сейчас на полках магазинов представлены три вида «Джерок» из свинины, три – из говядины, три – из баранины и уникальный деликатес, созданный специально для жителей Щекино. Вяленый деликатес «Джерки» «Щекинские» можно купить только в ULTRAMARKET.

Галерея
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Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 36
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 37
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 38
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 39
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 40
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 41
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 42
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 43
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 44
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 45
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 46
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 47
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 48
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 49
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 50
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 51
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 52
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 53
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 54
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 55
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 56
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 57
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 58
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 59
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 60
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 61
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 62
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 63
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 64
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 65
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 66
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 67
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 68
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 69
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 70
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 71
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Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 73
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Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 76
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Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 78
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 79
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 80
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 81
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 82
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 83
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 84
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 85
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 86
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 87
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 88
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Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 90
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 91
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 92
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 93
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 94
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 95
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 96
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Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 109
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 110
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 111
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 112
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 113
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 114
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 115
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 116
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 117
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 118
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Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 121
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 122
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 123
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Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 135
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 136
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 137
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 138
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 139
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Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 141
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Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 182
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 183
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 184
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 185
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 186
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 187
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 188
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 189
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 190
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 191
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 192
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 193
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 194
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 195
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 196
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 197
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Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 199
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Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 211
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 212
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 213
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Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 221
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 222
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 223
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 224
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 225
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 226
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 227
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 228
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 229
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 230
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 231
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 232
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 233
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 234
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 235
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 236
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 237
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 238
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 239
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 240
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 241
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 242
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 243
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 244
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 245
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 246
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 247
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 248
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 249
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 250
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 251
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 252
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 253
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 254
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 255
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 256
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 257
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 258
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 259
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 260
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 261
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 262
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 263
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 264
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 265
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 266
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 267
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 268
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 269
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 270
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 271
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 272
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 273
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 274
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 275
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 276
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 277
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 278
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 279
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 280
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 281
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 282
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 283
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 284
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 285
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 286
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 287
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 288
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 289
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 290
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 291
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 292
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 293
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 294
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 295
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 296
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 297
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 298
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 299
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 300
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 301
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 302
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 303
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 304
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 305
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 306
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 307
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 308
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 309
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 310
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 311
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 312
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 313
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 314
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 315
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 316
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 317
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 318
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 319
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 320
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 321
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 322
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 323
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 324
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 325
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 326
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 327
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 328
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 329
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 330
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 331
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 332
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 333
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 334
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 335
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 336
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 337
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 338
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 339
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 340
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 341
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 342
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 343
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 344
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 345
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 346
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 347
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 348
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 349
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 350
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 351
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 352
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 353
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 354
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 355
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 356
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 357
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 358
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 359
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 360
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 361
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 362
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 363
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 364
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 365
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 366
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 367
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 368
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 369
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 370
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 371
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 372
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 373
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 374
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 375
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 376
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 377
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 378
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 379
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 380
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 381
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 382
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 383
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 384
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 385
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 386
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 387
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 388
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 389
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 390
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 391
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 392
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 393
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 394
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 395
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 396
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 397
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 398
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 399
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 400
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 401
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 402
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 403
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 404
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 405
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 406
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 407
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 408
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 409
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 410
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 411
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 412
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 413
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 414
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 415
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 416
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 417
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 418
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 419
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 420
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 421
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 422
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 423
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 424
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 425
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 426
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 427
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 428
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 429
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 430
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 431
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 432
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 433
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 434
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 435
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 436
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 437
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 438
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 439
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 440
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 441
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 442
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 443
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 444
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 445
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 446
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 447
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 448
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 449
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 450
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 451
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 452
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 453
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 454
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 455
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 456
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 457
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 458
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 459
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 460
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 461
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 462
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 463
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 464
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 465
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 466
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 467
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 468
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 469
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 470
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 471
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 472
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 473
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 474
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 475
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 476
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 477
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 478
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 479
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 480
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 481
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 482
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 483
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 484
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 485
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 486
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 487
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 488
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 489
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 490
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 491
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 492
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 493
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 494
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 495
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 496
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 497
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 498
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 499
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 500
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 501
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 502
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 503
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 504
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 505
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 506
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 507
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 508
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 509
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 510
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 511
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 512
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 513
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 514
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 515
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 516
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 517
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 518
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 519
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 520
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 521
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 522
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 523
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 524
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 525
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 526
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 527
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 528
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 529
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 530
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 531
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 532
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 533
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 534
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 535
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 536
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 537
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 538
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 539
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 540
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 541
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 542
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 543
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 544
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 545
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 546
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 547
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 548
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 549
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 550
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 551
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 552
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 553
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 554
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 555
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 556
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 557
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 558
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 559
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 560
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 561
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 562
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 563
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 564
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 565
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 566
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 567
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 568
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 569
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 570
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 571
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 572
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 573
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 574
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 575
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 576
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 577
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 578
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 579
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 580
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 581
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 582
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 583
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 584
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 585
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 586
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 587
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 588
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 589
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 590
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 591
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 592
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 593
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 594
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 595
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 596
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 597
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 598
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 599
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 600
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 601
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 602
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 603
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 604
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 605
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 606
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 607
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 608
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 609
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 610
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 611
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 612
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 613
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 614
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 615
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 616
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 617
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 618
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 619
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 620
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 621
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 622
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 623
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 624
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 625
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 626
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 627
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 628
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 629
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 630
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 631
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 632
Открытие ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино, Фото: 633
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Автор: Оксана Грудинина, 23 августа, в 17:56 +3
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