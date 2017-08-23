ULTRAMARKET «Город Мастеров» в Щекино: вкусная еда и полезные развлечения

Фото Алексея Пирязева.

Новый магазин торговой марки «Город Мастеров» открылся 18 августа в Щекино на ул. Лукашина, 6. Для жителей города это стало грандиозным праздником. Целый день для всех желающих работала интерактивная площадка с настольный футболом, ручным лабиринтом, гигантской дженгой и разнообразными мастер-классами.

Праздник очень понравился и детям, и взрослым. С 10 утра до самого вечера малышей развлекали аниматоры в ярких костюмах мультгероев, они запускали гигантские мыльные пузыри и раскрашивали огромную раскраску. Малышам бесплатно рисовали аквагрим и показывали занимательное научное шоу. А самые любознательные даже прошли обучение в настоящей школе волшебника: фокусник-иллюзионист Илья Коржов поделился с ними своими профессиональными секретами.

Ну и конечно, на празднике не обошлось без вкусной еды. Мини-кафе «Город Мастеров» предлагал гостям горячий чай, кофе и ароматный, приготовленный на углях шашлык.

Однако главным событием стало открытие первого в Тульской области ULTRAMARKET «Город Мастеров». Новый магазин отличается стильным, продуманным до мелочей дизайном и удобством для посетителей. На огромной площади магазина представлен весь ассортимент торговой марки «Город Мастеров», а также только натуральные и полезные молочные продукты, сыры, рыба, хлебобулочные и кондитерские изделия и многое другое.

В ULTRAMARKET можно не только покупать продукты для всей семьи, но и прекрасно проводить время. В магазине есть специально оборудованная интерактивная комната с импровизированной кухней для кулинарных мастер-классов и сценой для проведения награждений и праздников.

В день открытия для первых покупателей магазина профессиональный шеф-повар одного из лучших ресторанов Тулы Алексей Суровов провел мастер-класс по приготовлению трех изысканных блюд из продукции торговой марки «Город Мастеров». Гости не только увидели, как рождаются шедевры кулинарного мастерства, но и попробовали их.

Праздник продолжался до позднего вечера и завершился грандиозным концертом.

Увидеть ULTRAMARKET «Город Мастеров» собрались почти все жители Щекино и даже гости из Тулы. Толпа поклонников торговой марки толпилась у дверей еще задолго до открытия.

ULTRAMARKET торжественно открыл генеральный директор Тепло-Огаревского мясокомбината Игорь Липгарт.

Игорь Липгарт – В этот проект вложено много сил, мы постарались сделать его особенным. ULTRAMARKET действительно отличается от всех магазинов в Тульской области. Для вас здесь работают консультанты, которые готовы ответить на любые вопросы, касающиеся производства и качества товаров. Продукцию, которая представлена здесь, почти невозможно встретить в других магазинах. Мы делаем колбасу только из настоящего и чистого мяса, но в ULTRAMARKET есть много других продуктов, к выбору которых мы относимся очень тщательно. Например, в молочной продукции вы не найдете никаких растительных составляющих, только натуральное молоко. Мы специально отбираем поставщиков для вас, чтобы у нас на полках были только вкусные, полезные и натуральные продукты.

Кроме того, в новом магазине доступна услуга «Стол заказов». Щекинцы могут заказать продукты из ULTRAMARKET по телефону или на специальной стойке в магазине. При заказе от 1000 рублей продукты доставят на дом бесплатно.

От нового магазина щекинцы остались в восторге, тем более что торговую марку «Город Мастеров» здесь давно знают и любят.

Галина Жукова – Спасибо, что устроили отличный праздник! Кстати, здесь впервые попробовали шашлык от «Города Мастеров»: очень вкусный! Ну и дети от игровой зоны в восторге, для Щекино это большое событие. Детям рисуют аквагрим, дарят шарики, показывают шоу, фокусы и мастер-классы. Такое ребята запомнят надолго!

Николай Шиловский – Колбаса от «Города Мастеров» всегда вкусная и, сразу чувствуется, что натуральная. А в наше время это редкость! Во многих супермаркетах такого не найдешь. Да и магазин теперь большой и красивый. Покупать стало приятнее.

Анна Демина – Мне очень понравился дизайн помещения. Такой стильный, удобный, современный – совершенно другой уровень. Приехали из Тулы специально, чтобы посмотреть на него. Надеемся, что и в областном центре такой скоро появится.

Светлана Колесникова – Мы всегда покупаем колбасные изделия «Город Мастеров». И нам они очень нравится. Почему? Сложно сказать. Мы считаем, что они вкуснее остальных! И обслуживание в магазинах всегда на высшем уровне.

Сотрудники Тепло-Огаревского мясокомбината уверены: такую любовь покупателей они заслужили, потому что производят только натуральные и полезные продукты.

Анна Ситникова – Мы очень тщательно выбираем поставщиков мяса. И закупаем сырье только у российских производителей из соседних областей. Наши специалисты выезжают на фермы и самостоятельно смотрят, в каких условиях содержатся животные. После этого берутся пробы, и только когда мы сами удостоверимся, что все показатели в норме, заключаем договор на поставку, – рассказывает главный технолог ООО «Тепло-Огаревский мясокомбинат» Анна Ситникова. – У нас на комбинате работает группа ветеринарных врачей и служба качества, которая проверяет охлажденное мясо уже по прибытии на производство. Мы также тщательно следим, чтобы сырье проходило холодовую цепочку от поставки до прилавка магазина и долго оставалось свежим. В приготовлении мы используем только натуральные специи, которые закупаются в Австрии и Германии. Мы полностью отвечаем за свой товар, потому что сами доставляем продукцию в наши фирменные магазины. Мы заботимся о покупателях, и поэтому они нам доверяют.

На комбинате постоянно работают над новыми видами продукции. Один из них – сыровяленый деликатес «Джерки». Это натуральные мясные чипсы. Для них была разработана специальная рецептура без химических добавок.

Комбинации натуральных специй позволили получить десять различных вкусов. Сейчас на полках магазинов представлены три вида «Джерок» из свинины, три – из говядины, три – из баранины и уникальный деликатес, созданный специально для жителей Щекино. Вяленый деликатес «Джерки» «Щекинские» можно купить только в ULTRAMARKET.