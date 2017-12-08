Актер Сергей Сергеев: Карлсон есть в каждом из нас

Фото Дмитрия Дзюбина.

Новогодней премьерой Тульского драмтеатра станет сказка «Привидение с мотором». Мы поговорили с актёром, сыгравшего Карлсона о роли сказки в жизни и, конечно, о наступающем Новом годе.

О том, что это за привидение кружит вокруг люстры под потолком, никому отдельно рассказывать не надо. Конечно, это лучший в мире Карлсон, который в Туле заговорит голосом актера Сергея Сергеева.

— Сергей, судя по кукле Карлсона, спектакль будет необычным для драматического театра?

— Режиссер Вениамин Найман считает, что Карлсон есть в каждом из нас. Просто все в нем сконцентрировано. Поесть любит, побаловаться, поюморить, поерничать, приврать. В мужчину в самом расцвете сил он тоже играет. Если обиделся, играет в обиду. При этом он добрый, открытый. И главный его пропеллер — это то, что крутится, жужжит внутри него, ощущение жизни. И все же если Карлсон не летает, нет чуда. Главная проблема была в том, как сделать так, чтобы Карлсон на сцене летал. Так родилась идея, что это будет кукла, которая может делать то, чего не сделает артист.

— Для Вас это новый опыт?

— Никогда раньше с куклой не сталкивался. Хотя на каких-то капустниках, общих мероприятиях я видел, как работают ребята из Театра кукол, и меня это всегда по­трясало. Помню, особенно покорил как-то страус, которым управляла целая группа актеров, — настолько все точно, выверенно, синхронно.

— Сложно было осваивать новую актерскую технику?

— Традиционные актерские действия тоже ведь никто не отменял. Я все делаю через себя, а потом это переносится на куклу. Очень интересно было попробовать. Здесь ведь можно все немножечко гипертрофировать. Сложности, конечно, тоже возникали. С запоминанием диалогов, например. Потому что одновременно нужно ведь выполнять какие-то действия по управлению куклой, с общей синхронностью. Кто-то командует только руками, кто-то туловищем и ногами. У меня обычно туловище — голова или голова — рука. Из-за этого возникает несогласованность, надо учиться работать в такт друг другу.

— То есть Карлсон — это не один человек на сцене?

— Трое минимум. А еще бывают моменты, когда Карлсон должен выйти на сцену, чтобы совершить какое-то действие. Закрыть дверь, например. Для этого сделали еще одну такую же куклу, в ней будет выходить дочка Инны Медведевой Вика Сидоренко. Она маленькая, и в этой кукле помещается.

— В жизни есть место сказке? Например, Вы ведь пришли в театр почти сразу после школы.

— В театр я не собирался поступать. У меня было достаточное количество баллов в аттестате, и я мог выбирать в политехе, на какой факультет идти учиться. А мои одноклассники как раз собирались по­ступать сюда, на театральный курс, который набирал Александр Иосифович Попов. Мне учительница говорит: пойди, поддержи своих. Потом предложили: раз пришел, иди сам тоже покажись. Мы ведь заканчивали школу с театральным уклоном, кое-что уже умели. И так получилось, что меня взяли.

— А уже вскоре после этого вышли и на большую сцену.

— Мы еще учились. Был такой спектакль «Беда от нежного сердца». Один артист уехал, и надо было срочно вводиться на эту роль. Текст я выучил, а как кого зовут — нет. А там в пьесе я к одной девушке сватаюсь, к другой, к третьей. Подхожу, говорю: «Екатерина Ивановна…» На меня Наташка Забарова смотрит и тихо шепчет: «Нет, я не Екатерина Ивановна». Начинаю в судороге вспоминать, как же ее зовут. Как-то по-другому называю. Опять нет. Это был кошмар! У меня холодный пот по спине. И тут кто-то из зала подсказывает правильное имя. Для меня подсказка из зала тогда все равно была шоком, нельзя было такое допускать.

— Еще одна Ваша сказка — спектакль «Обыкновенная история» и роль Александра Адуева.

— Кто бы мог подумать — поехали на фестиваль в Архангельск, и там в жюри был Лев Дуров. Я тогда думал: «Господи, я же его по телевизору видел, а тут он сидит, со мной разговаривает, обсуждает мою работу». Такое ощущение было, будто в сказке находишься, точно не на этой планете. И сам Дуров говорит: «Молодец! Здесь ты пришел мальчишкой, здесь повзрослел». Единственное замечание сделал: «Зачем тебе эти толщинки, которые ты надеваешь в конце спектакля? Наоборот, мне кажется, твой герой внутренне изменился, а внешне остался прежним. Зачем толщинки, когда ты внутренне всё показал?»

За эту роль мне тогда дали приз в номинации «Лучший актер, воплотивший литературный образ на драматической сцене».

— Это знаковая для Вас роль?

— Самая знаковая была эта встреча. А работ, которые мне нравились, их больше. «Между чашей и губами», например, — первый спектакль, который я сыграл от начала до конца. «Эти свободные бабочки» — тоже была проделана большая внутренняя работа.

— «Чморик»…

— Как-то были с Димой Чепушкановым в одном заведении, и нам бармен выставляет две рюмочки. Говорит, спасибо вам за спектакль, за «Чморика». А самое удивительное, что спектакль этот шел года два, потом его списали, прошло еще какое-то время, и вот состоялась эта встреча. Но люди, как этот бармен, с теплотой его вспоминали даже спустя несколько лет.

— Знакомство с женой Еленой было похоже на сказку?

— Мы ведь жили в одном доме, в соседних подъездах, но друг друга не знали — никогда не виделись, не встречались. Как-то я пришел в театр «Контур», стали расходиться, все друг у друга спрашивают, кому в какую сторону. Она говорит: «Я еду на Площадку». И я тоже. «А ты где живешь? На Степанова? И мой этот дом». Вот так начали дружить, потом встречаться. Поженились, сыну Кириллу четыре с половиной года уже.

— Как обычно семьей встречаете Новый год? У вас есть какие-то домашние традиции?

— Вообще в Новый год мы работаем. Когда и зарабатывать артисту, как не в новогодние праздники?

— Представьте, что перед Вами мешок с новогодними подарками. Какой самый желанный Вы бы хотели оттуда вытащить?

— Для меня лучший подарок тот, который я сделал сам. Если дома надо приклеить плитку, я буду с уровнем смотреть, вымерять, чтобы нигде ничего не выступало. Люблю, чтобы всё было аккуратненько.

— А сами Вы в роли Деда Мороза часто выступали?

— В нашем детском садике в прошлом году. Воспитательница говорит: «Сергей Анатольевич, Вы же в театре работаете, может, Дедом Морозом побудете? А то ко мне дети уже привыкли, не поверят». В этом году я уже сам спросил: «Как Новый год? Наверное, опять хотели бы прошлогоднего Деда Мороза?» Воспитательница: «Конечно хотели бы». Что делать, говорю, давайте сценарий.

— И как Вам роль Деда Мороза? Все ж таки старик уже, с длинной бородой.

— Специфически. Все ждут именно того героя, к образу которого уже привыкли. И вести себя ты должен соответствующе. Это как в театре. Люди, которые к нам приходят, они обманываться рады. Ты должен не подвести их.

досье

Сергей Сергеев родился 28 июля 1982 года в Туле.

Выпускник Ярославского государственного театрального института (курс при Тульском академическом театре драмы).

С 2003 года — артист Тульского академического театра драмы им. М. Горького.

Премия «Лучшие актёрские работы» (Вологда, 2005) за исполнение роли Володи в спектакле «Вероника» по пьесе В. Розова «Вечно живые».

Премия имени народного артиста РСФСР Н. С. Белоусова от Туламашзавода (2006).

Лауреат премии «За сохранение и развитие традиций русского психологического театра» (2010) IV Международного театрального фестиваля «Старейшие театры России» в Калуге.

Лауреат I Международного, III Всероссийского театрального фестиваля имени Фёдора Абрамова «Родниковое слово» (г. Архангельск, 2012) в номинации «Лучший актёр, воплотивший литературный образ на драматической сцене» за роль Александра Адуева в спектакле «Обыкновенная история».

Семья: жена Елена, сын Кирилл.