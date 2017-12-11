У меня не получается забеременеть: что делать?

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Вы хотите ребенка и давно не пользуетесь контрацепцией при половом акте. Но попытки забеременеть тщетны, а в голову начинают лезть тревожные мысли. Вместе с «Центром новых медицинских технологий» разбираемся, что делать.

По данным ВОЗ, частота бесплодного брака — 15%. На самом деле, в Туле этот показатель колеблется от 15% до 17%. И тенденций к снижению цифры нет.

Репродуктолог «Центра новых медицинских технологий» Ольга Дорошенко-Смирнова отвечает на самые популярные вопросы, связанные с зачатием ребенка.

Вопрос 1: Почему не получается забеременеть?

На это много причин. Среди них: психологический фактор, стресс, неблагоприятные дни для зачатия, возрастные рамки, вес женщины, непроходимость фаллопиевых труб, сбой функций яичников, эндометриоз, различные патологии матки и т.д.

Считается, что говорить о каких-то проблемах можно только после года регулярных попыток зачатия (после достижения женщиной 35-летнего возраста этот срок сокращается до шести месяцев).

Сразу заподозрить неладное могут те женщины, у которых нерегулярный менструальный цикл. Это, соответственно, вызывает проблемы с овуляцией.

Трудности с зачатием также могут возникнуть из-за нерегулярной половой жизни. Врачи рекомендуют не ограничиваться периодом овуляции и заниматься любовью не реже, чем два-три раза в неделю.

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Вопрос 2: Когда ставится страшный диагноз «бесплодие»?

На самом деле, это не так страшно, как кажется. Современные медицинские технологии шагнули далеко вперед, что позволяет мужчине и женщине с различными проблемами рано или поздно завести ребенка. Так что бесплодие лечится, нам это под силу.

Если в течение года у вас не получается зачать ребенка, стоит обратиться к врачу-репродуктологу. Обязательно нужно прийти на прием, а также пройти все назначенные обследования вместе - и мужчине, и женщине. Ведь примерно в 35% пар, столкнувшихся с проблемами при зачатии, проходить лечение приходится обоим партнерам.

Если в результате доктор ставит диагноз «бесплодие», большинство семей, как правило, опускают руки. Но отчаиваться не стоит: из общего числа бесплодных пар большинство все же могут в перспективе иметь своих детей.

При женском бесплодии иногда достаточно принимать препараты и следовать указаниям врача. В соответствии с особыми рекомендациями может потребоваться операция.



При бесплодии имеет место быть как женский, так и мужской фактор: соотношение приблизительно 50/50.

Некоторым парам врачи советуют экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) - вспомогательную репродуктивную технологию.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Вопрос 3: Можно ли обойтись без операции?

Иногда можно. Например, в том случае, если причина проблем с зачатием - в эндокринных нарушениях. Отсутствие овуляции и, как следствие, бесплодие могут быть связаны с гиперпролактинемией - повышенным уровнем гормона пролактина. Чтобы восстановить репродуктивную функцию, в большинстве случаев достаточно какое-то время принимать назначенные врачом лекарства.

К проблемам с овуляцией также может приводить синдром поликистозных яичников (он встречается у 7% женщин).

Его чаще всего лечат гормональными препаратами.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Вопрос 4: Может ли лишний вес привести к проблемам с зачатием?

Многих это удивляет, но да. При ожирении у женщин поднимается уровень инсулина в крови, который способствует увеличению уровня андрогенов. Это мешает нормальной работе яичников.

Врачи рекомендуют избавиться от лишнего веса женщинам, у которых индекс массы тела превышает цифру 27.

Рассчитать его просто: надо вес в килограммах разделить на квадрат роста в метрах.

Как правило, стоит женщине сбросить 10−15 килограммов, и беременность естественным образом наступает.

Впрочем, нарушение цикла или прекращение менструации может быть вызвано и недостаточным весом (индекс массы тела меньше 17). Чтобы восстановить менструальный цикл, вернуть овуляцию и вновь обрести возможность стать мамой, врачи советуют набрать вес и уменьшить физическую нагрузку.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Вопрос 5: Может ли эндометриоз препятствовать зачатию?

В целом, да. Этот недуг диагностируется у 10-15% женщин репродуктивного возраста.

Одно из самых тяжелых последствий эндометриоза – бесплодие. Как правило, его возникновение наблюдается у 60% процентов женщин, перенесших это заболевание.

Зачатие в этом случае осложнено, но возможно. Самое главное, что может сделать любая женщина для своего здоровья - своевременно обратиться к грамотному специалисту за медицинской помощь. При правильно подобранном лечении и соблюдении всех рекомендаций врача вероятность беременности повышается до 70%.



Коллектив «Центра новых медицинских технологий», отделение вспомогательных репродуктивных технологий.

Лекарственная терапия при эндометриозе не поможет. Скорее всего, врач порекомендует обратиться к хирургическим методам лечения бесплодия. Если и операция бессильна, стоит прибегнуть к ЭКО.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Вопрос 6: Может ли беременность не наступать из-за того, что партнеры несовместимы?

Такое встречается редко. Да и вообще термин «несовместимость партнеров» - понятие бытовое и в медицине не используется. Когда врачи говорят о проблемах с зачатием из-за несовместимости, имеется ввиду иммунный фактор (в частности, когда у женщины вырабатываются антитела к сперме мужчины).

Но это, если честно, очень редкий и довольно спорный фактор бесплодия.

Если врач, все же, считает, что проблема именно в этом, он может порекомендовать искусственную инсеминацию или ЭКО.

Вопрос 7: В каких случаях без операции не обойтись?

Есть несколько пунктов. Первый - крупная миома или же миома, которая деформирует полость матки. В этом случае хирургическое лечение является ведущим и наиболее эффективным.

Второе - непроходимость маточных труб. Оперативное лечение по восстановлению проходимости труб показано женщине до 35 лет с регулярной овуляцией в случаях частичной непроходимости.

Иногда хирургическое лечение рекомендуется и в целях диагностики. Нельзя сказать, что его используют часто. Но когда все лабораторные и инструментальные неинвазивные методы бессильны, операция - хороший способ для обнаружения различных патологий.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Операции не нужно бояться: большинство проблем (удаление миомы, эндометриоза, восстановление проходимости маточных труб) решаются с помощью современных лапароскопических операций. В полости делается небольшой разрез, через который вводится специальное устройство, оснащенное камерой, и хирургические инструменты. Восстановление после такой операции занимает гораздо меньше времени, чем после традиционной, полостной. В большинстве случаев, в больнице пациентка проводит всего несколько дней, а иногда и вовсе одни сутки.

Как правило, врачи рекомендуют женщине беременеть не раньше, чем через три-шесть месяцев после проведения такой операции.

«Центр новых медицинских технологий»

Тула, Новомедвенский проезд, 2.

Тел.: +7 (487) 241-90-90 .

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Врачи:

репродуктолог Ольга Дорошенко-Смирнова,

репродуктолог Алина Ламброзова.