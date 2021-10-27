8 важных вопросов о диспансеризации

Юрий Тулянкин, руководитель ТФОМС: «Туляки, берегите здоровье и проходите диспансеризацию вовремя».

С 2013 года в России проводятся диспансеризация и профилактические медицинские осмотры. Эти термины нам знакомы, а с 1 июля этого года появился новый термин – «углубленная диспансеризация».

Он появился в связи с обрушившейся на нас новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Чтобы разобраться в проводимых профилактических мероприятиях, мы обратились к директору Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тульской области Юрию Тулянкину.

– В чем различие между диспансеризацией и профосмотрами?

– Задача диспансеризации и профилактического медицинского осмотра одна – выявить хронические неинфекционные заболевания и факторы риска их развития.

Диспансеризация проводится один раз в три года для пациентов от 18 до 39 лет, после 40 лет она становится ежегодной. Это широкий спектр исследований в зависимости от пола и возраста, позволяющий диагностировать заболевания сердечно-сосудистой системы, бронхолегочные заболевания, онкологические заболевания, сахарный диабет. Диспансеризация проводится в один этап, если проведенных исследований достаточно, чтобы определить состояние пациента. По результатам первого этапа врачи могут направить пациента на второй для уточнения диагноза.

Профилактический осмотр – это не такой обширный комплекс исследований, он проводится один раз в год, в те годы, когда пациенту не назначена диспансеризация.

Важный результат диспансеризации и профилактического медицинского осмотра – определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения граждан с выявленным хроническим неинфекционным заболеванием.

– Что такое углубленная диспансеризация?

– Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) – болезнь, опасная не только тяжелыми симптомами, но и не менее опасными осложнениями. Помочь переболевшим данной инфекцией способна углубленная диспансеризация. В соответствии с посланием Президента РФ разработана и с 1 июля 2021 года начала выполняться программа углубленной диспансеризации для лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19). В Тульской области с июля 2021 года ее прошли уже более 20 тысяч человек.

Углубленная диспансеризация проводится для переболевших СОVID-19 в рамках общей диспансеризации или как отдельный осмотр.

При проведении углубленной диспансеризации на первом этапе к общей диспансеризации добавляются: измерение сатурации (насыщенности крови кислородом), тест с 6-минутной ходьбой (определяется максимальное расстояние, которое человек проходит в удобном для него темпе за 6 минут), спирометрия (измерение показателей дыхательных функций легких), анализ крови на концентрацию Д-димера (анализ показывает, насколько велик риск тромбоза и других заболеваний, связанных с повышенной свертываемостью крови), общий и биохимический анализ крови.

Как и в случае с общей диспансеризацией, для уточнения диагноза на втором этапе терапевт может назначить эхокардиографию (УЗИ сердца), если сатурация ниже 94%; компьютерную томографию легких; дуплексное сканирование нижних конечностей, а также направить к узким специалистам.

– Когда нужно проходить диспансеризацию переболевшим коронавирусом?

– Уже через 60 дней после выздоровления пациентам, перенесшим новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), необходимо пройти углубленную диспансеризацию. Особенно это относится к самой уязвимой группе – людям с хроническими заболеваниями. Углубленная диспансеризация поможет вовремя выявить возможные осложнения после перенесенной инфекции.

– Как записаться на углубленную диспансеризацию?

– На сайтах https://doctor71.ru/, https://www.gosuslugi.ru, http://www.gosuslugi71.ru/ или через инфомат в поликлинике. Для прохождения обследования необходим паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

– Помогают ли страховые медицинские организации в прохождении диспансеризации?

– Да. В страховых медицинских организациях создан институт страховых представителей, которые информируют и сопровождают застрахованных лиц при оказании им медицинской помощи, защищают права и интересы граждан в сфере ОМС, контролируют качество оказания медицинской помощи.

Медицинскими организациями совместно с ТФОМС Тульской области, страховыми организациями составлены списки лиц, подлежащих диспансеризации и профосмотрам, списки перенесших новую коронавирусную инфекцию. Разработаны календарные планы проведения общей диспансеризации, профосмотров и углубленной диспансеризации. Страховые медицинские организации информируют застрахованных граждан о возможности прохождения ими профилактических мероприятий с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг», сети радиотелефонной связи (смс-сообщений) и иных доступных средств связи.

Позвонить в свою страховую медицинскую организацию можно бесплатно (телефоны есть на обратной стороне полиса или их можно найти в интернете на сайте компании).

На данный момент в Туле и области работают две страховые компании: Тульский филиал ООО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ОМС» (8-800-555-10-01) и филиал ООО «КАПИТАЛ МС» в Тульской области (8-800-100-81-02).

– Проходить диспансеризацию нужно всем. А как быть тем, кто работает?

– В Тульской области созданы все условия для прохождения диспансеризации. Это можно сделать в вечернее время или в субботу. В некоторые районы выезжают медицинские мобильные бригады.

Помимо этого, правительством Тульской области запущен пилотный проект программы укрепления здоровья на рабочих местах. Её суть в том, что диспансеризацию и профосмотры можно пройти не только в поликлинике по месту жительства, но и у себя по месту работы.

Такой удобный график дает результаты: за 9 месяцев 2021 года в регионе прошли проф­осмотры и диспансеризацию почти 500 000 человек.

Чтобы понять, насколько важна диспансеризация, приведу статистику: в Тульской области на диспансерном наблюдении с онкологическими заболеваниями состоят больше 40 000 человек, с болезнями системы кровообращения – более 200 тысяч человек. Они постоянно держат состояние здоровья под контролем, тем самым оберегают себя от серьезных последствий.

– В условиях коронавирусных ограничений диспансеризация продолжается?

– В рамках ограничений на определенный период могут вводиться ограничительные меры на эти исследования. После снятия ограничений работа по профилактике сразу же возобновляется.

– Есть ли в регионе горячая линия ОМС? Как и с какими вопросами туда можно обращаться?

– В регионе работает горячая линия ОМС. Обратившись по бесплатному единому номеру 8 (800) 700-45-57, жители Тулы и Тульской области могут получить консультацию и при необходимости помощь специалиста по вопросам оформления полиса ОМС и оказания медицинской помощи.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тульской области (ТФОМС Тульской области)

Красноармейский пр., 7,

Тула, 300041.

Для писем: а/я 1949,

Тула, 300041.

Тел. отдела защиты прав застрахованных (4872) 36-83-04.

E-mail: general@omstula.ru,

http://www.omstula.ru.